Alireza Bahrami’s poem in the war zone of Qarabagh
By Alireza Bahrami
TEHRAN: Alireza Bahrami, an Iranian poet and journalist, wrote a poem about the situation of children in the war after the outbreak of the war between Azerbaijan and Armenia.
The translation of this poem has been published by Armenian and Azeri Iranian poets as well as anti-war activists through cyberspace and the media in Azerbaijan, Armenia, Turkey and Iran.
The text of this poem in English, Persian, Turkish, Azerbaijani and Armenian is as follows:
***In Persian:
جنگ که میشود
به پرندهها فکر میکنم
موشهای کور هم
جایی برای آرامش دارند
اما پرندهها
مدام
پرپر میزنند
جنگ که میشود
کودکان
پرندههایی هستند
که بیپروا
در سرم آواز میخوانند
علیرضا بهرامی
***In English:
When the war begins
I think about the birds
Even moles possess
A place to peace
The birds yet
Constantly decease
When the war begins
Children are the birds
Fearlessly singing
Deep inside my head
Alireza Bahrami
***In Armenian:
Երբ պատերազմ է լինում,
լռչունների մասին եմ մտածում
նույնիսկ խլուրդները
հանգիստ առնալու տեղ ունեն,
բայց թռչունները
անընդհատ
թևում են:
Երբ պատերազմ է լինում,
մանուկները
թռչուններ են,
որ գլխիս մեջ,
համարձակորեն երգում են:
Ալիռեզա Բահրամի
***In Azeri (Azerbayjan):
müharibə vaxti
quşları düşünürəm
Kor siçanlar da
Dincəlmək üçün bir yerləri var
Ancaq quşlar
Daim
Çırpinmada
müharibə vaxti
uşaqlar
Qorxusuz
başımda oxuyurlar
Əlireza Bəhrami
***In Turkish (Turkey):
savaş çıkarsa
Kuşları düşünüyorum
Kör fareler de
Dinlenecek bir yerleri var
Ama Kuşlar
hep huzursuz
savaş çıkarsa
kuştur Çocuklar
Korkusuz
Kafamda şarkı söylüyorlar
Alireza Bahrami
In Iranian Turkish-Azeri:
ساواش قوپاندا
قوشلارا فیکیرلشیرم
کور سیچانلاریندا
دینجلمه یه یئرلری وار
آمما قوشلار
دائیم
چیرپینما دا
ساواش قوپاندا
اوشاقلار
باشیمدا قورخوسوز اوخویان قوشلاردیلار
علیرضا بهرامی
Translated by: Ibrahim Adelnia, Tohid Asadi and Andranik Simonian