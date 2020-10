Alireza Bahrami’s poem in the war zone of Qarabagh

By Alireza Bahrami

TEHRAN: Alireza Bahrami, an Iranian poet and journalist, wrote a poem about the situation of children in the war after the outbreak of the war between Azerbaijan and Armenia.

The translation of this poem has been published by Armenian and Azeri Iranian poets as well as anti-war activists through cyberspace and the media in Azerbaijan, Armenia, Turkey and Iran.

The text of this poem in English, Persian, Turkish, Azerbaijani and Armenian is as follows:

***In Persian:

جنگ که می‌شود

به پرنده‌ها فکر می‌کنم

موش‌های کور هم

جایی برای آرامش دارند

اما پرنده‌ها

مدام

پرپر می‌زنند

جنگ که می‌شود

کودکان

پرنده‌هایی هستند

که بی‌پروا

در سرم آواز می‌خوانند

علیرضا بهرامی

***In English:

When the war begins

I think about the birds

Even moles possess

A place to peace

The birds yet

Constantly decease

When the war begins

Children are the birds

Fearlessly singing

Deep inside my head

Alireza Bahrami

***In Armenian:

Երբ պատերազմ է լինում,

լռչունների մասին եմ մտածում

նույնիսկ խլուրդները

հանգիստ առնալու տեղ ունեն,

բայց թռչունները

անընդհատ

թևում են:

Երբ պատերազմ է լինում,

մանուկները

թռչուններ են,

որ գլխիս մեջ,

համարձակորեն երգում են:

Ալիռեզա Բահրամի

***In Azeri (Azerbayjan):

müharibə vaxti

quşları düşünürəm

Kor siçanlar da

Dincəlmək üçün bir yerləri var

Ancaq quşlar

Daim

Çırpinmada

müharibə vaxti

uşaqlar

Qorxusuz

başımda oxuyurlar

Əlireza Bəhrami

***In Turkish (Turkey):

savaş çıkarsa

Kuşları düşünüyorum

Kör fareler de

Dinlenecek bir yerleri var

Ama Kuşlar

hep huzursuz

savaş çıkarsa

kuştur Çocuklar

Korkusuz

Kafamda şarkı söylüyorlar

Alireza Bahrami

In Iranian Turkish-Azeri:

ساواش قوپاندا

قوشلارا فیکیرلشیرم

کور سیچانلاریندا

دینجلمه یه یئرلری وار

آمما قوشلار

دائیم

چیرپینما دا

ساواش قوپاندا

اوشاقلار

باشیمدا قورخوسوز اوخویان قوشلاردیلار

علیرضا بهرامی

Translated by: Ibrahim Adelnia, Tohid Asadi and Andranik Simonian