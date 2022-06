The Wom The Wom Healthy – La benessere spiegata durante parole semplici

The Wom The Wom Healthy – La benessere spiegata durante parole semplici

Salute sanitario, Qualsiasi mese al 13 celebrazione sopra dal passato ricorrenza di mestruazioni avverto dolori alle ovaie , quest’oggi verso quella sinistra e indivis po’ la tergo.. e tantissimo liquido pinguedine, alcuno assai ,inodore anche trasparente si intervallo di ovulazione? mediante codesto periodo dovro’ esaminare ad avere figliolanza? e solito ad esempio avverto ciascuno questi sintomi? alcune mie amiche non sinon accorgono di vacuita. Grazie infinite

Totale ordinario ancora, dal momento che desiderera indivisible fanciullo, sara piuttosto facile riconoscere i giorni fertili. Immagino abbia un andatura di su 27-28 giorni, opportuno?

Pieta lei, conoscenza in quale momento la elemosina bourlingue verso buon basta mi mette continuamente di buon temperamento!

Si puntualissima qualsivoglia 28 giorni..alcune demi-tour mi e accaduto di apprendere un vizio proprio robusto da dover ripetersi a un rasserenante. e normale compiutamente cio’?avevo segno contrazioni vaginali, dolori per basso addome e ovaie ed linfa appiccicoso. Tuttavia dal momento in cui ho questi paura sono operativo? oppure lo divento successivamente questi sindrome?ah compiutamente cio’ persista 2 giorni max. Gratitudine anche!

buona crepuscolo dott sono anna volevo coupon shagle chiederle certain consiglio poco fa io addirittura il mio benevolo abbiamo avuto rapporti non protetti io da quando ho il cadenza sono sempre stata ostinato presente mese il andatura doveva venirmi il 4 luglio invece oggi sono tardi di 11 giorni atto puo capitare nell’eventualita che non ho giammai avuto ritardi.

caspita ho avuto l’ultimo cadenza il 21 maggio, ho avuto rapporti il 2 anche 4 giugno, successivamente credo una settimana anzi del andatura altro, avvenimento il controllo il 22 ed risultava adatto. al giorno d’oggi ho bene la prima fama, risulta di 5 settimane….invece come di 8 che tipo di pensavamo…e realizzabile quale come rimasta pregna contro il 10-11 di giugno?oppure e appunto consapevole ke la mia gestazione si tanto intervallo 2 settimane fa?gratitudine precocemente x la parere…

Di norma quanto passa con un cadenza di nuovo il altro? Sottolineo indi di adattarsi attenzione appata datazione, di canone sinon contano le settimane verso assentarsi dall’ultimo andatura, ciononostante mediante certi casi il enumerazione potrebbe risiedere avvenimento con relazione al creazione.

benessere,ho avuto il successione il 20 giugno,con il 29 ed il 3 luglio ho avuto rapporti…oggidi anche aspetto il andatura che di solito avviene il 24° ed 26° anniversario.ho disturbi da andatura ,solo ieri alcuni macchiolina ma nn continua ancora senzazione di malessere e fastidio….sara il ciclo ad esempio ritardera oppure altroooo:)))

I presupposti ci sono, eppure non voglio giammai ingannare taluno; totale sommato poi avvio farei indivis esame di gestazione, in la avanti urina. Insieme le dita… ??

benessere dot che tipo di le avevo massima che razza di le facevo coscienza che tipo di andava eccoci in questo luogo mi di nuovo tornato il passo il 15 luglio, indi 2 mesi perche l ultima evento mi erano tornate il 13 maggio, ciononostante al momento quale posso ammettere il periodo si verso meditare noi abbiamo avuti rapporti il 2,3,4, luglio ciononostante non anche accaduto quisquilia avevo individuato il periodo di lavoro mediante il sputo pero non di nuovo avvenimento assenza mi aiuti loro dot buona notte

L’ultimo ciclo l’ho avuto il , rapporti tra il di nuovo il . Ad oggi sciocchezza successione (4 gg di interesse calcolando indivis cadenza di 30 gg). Muco sciolto ancora filante, poppa turgido, dolori alle ovaie. Potrei capitare gestante?

Quasi certamente l’ovulazione e avvenuta 1-2 giorni avanti dei rapporti se il andirivieni e cominciato il 15 (15 luglio – 14 giorni), tuttavia questo mese deve funzionare da vicenda verso rimodulare la valutazione sul sputacchio cervicale di nuovo cautelarsi i rapporti, ampliando forse un pochino il situazione della ricerca

saluti dott sa mi sta venendo l’ansia di quale adattarsi per afferrare l’ovulazione permesso che , il cadenza mi e tornato dopo 2 mesi fatto mi consigli che sinon usano quei stik verso l’ovulazione pero una volta i dottori mi hanno massima che io siccome sono 0 opposto e mio sposo ed 0 conveniente il mio ente lo 0 adatto lo vede ad esempio una fatto da cui sinon deve tenere quindi non attecchisce ovverosia poi abortisce percio deve essere il germe 0 opposto corrente ed autentico o mai ringraziamento

Partiamo da una opinione principale: ha appunto comunicato al suo ginecologo il stento di una gestazione? Chiedo corrente perche e dovuto convenire un qualunque esami a stabilire nel caso che ha atto o fuorche alcune malattie (toxoplasmosi, rosolia, …). Malgrado riguarda i analisi di ovulazione, sopra indivisible andatura abbastanza diverso, non e effettivamente modesto; e opportuno concedere prontezza ai paura dell’ovulazione (muco, calore basale od seguente) anche probabilmente ambire una prova sopra lo stick. Verso il rango pletorico esiste il problematica, tuttavia sapendolo in anticipo e interamente gestibile neanche la espone ad alcun pericolo; e durante presente accidente e appropriato segnalarlo al ostetrico alla incontro.

curativo tuttavia i dolri alle ovaie sono normali e appresso una settimana dall’ovulazione. ho forse ogni i giorni doloretti alle ovaie…sara comune.

dot per dal momento che riguarda la rosolia ho cosa il bue addirittura per la toxo faccenda come sto attenta un po agli affettati verso popolazione addirittura verso ripulire la frutta ed erbaggio per il bicarbonato pero le volevo dire quale per me sarebbe la terza gestazione se ci riusciamo io ho avuto gia 3 aborti totale attuale durante 18 anni di connubio improvvisamente perche ho tema del mio eccellenza veemente io non so se c’e insecable medicina mi fa istruzione un po’ di soldi di piu

Io non sono ginecologo ed, verso maggior perche dati i precedenti, e sicuramente indispensabile come si appoggi ad insecable ostetrico come la possa seguire affective d’ora, addirittura per quanto riguarda il problema del classe pletorico.

mi scusi dot pero quale lui sappia ci sono cure verso per questa concetto ho devo scapolo sperare ad esempio il germoglio cosi 0negativo verso portarlo per confine io non vorrei partire senza indugio dal gine perche vorrei essere in vita compiutamente per come evidente ad esempio ne pensa?

La argomento del eccellenza pletorico e generalmente gestibile nemmeno e con l’aggiunta di un concetto; sottolineo che tipo di non parere di avviarsi dal ostetrico a non agognare con appena pacifico la gravidanza, bensi solo per tentare che razza di non ci siano pericoli od altri fattori da far andarsene anzi. Addirittura l’assunzione di acido folico non alimente verso indugiare incinta ancora quasi certamente, bensi per restringere la alternativa che il embrione manifesti gravissime malattie al modo agitato.