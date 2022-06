Desde invariablemente, las temas que giren entorno al placer sexual mujeril han sido evitados en todo el mundo los ambitos

Por un porvenir feminista

Masturbacion y autoexploracion de la mujer, con la ginecologa Itzel Alvarado

de la vida cotidiana escuela, labor, estirpe, e inclusive entre las mismas amistades, debido a que se nos ha inculcado, igual que mujeres, a tener verguenza sobre mencionar ni la autoexploracion femenina. Debido a lo cual, Hay un sinfin sobre mitos y desinformacion con respecto a la masturbacion, lo cual provoca que muchas chicas jovenes, que se encuentran en su fase sobre autodescubrimiento, se sientan mal o culpables al tener deseo sexual.

Es por eso que Las Advenedizas te traemos en la actualidad una entrevista que le realizamos a la ginecologa Itzel Alvarado con respecto a la masturbacion y no ha transpirado autoexploracion femenina, en la que contesta algunas de estas cuestiones mas usuales circulo a este argumento.

Itzel Alvarado estudio medicina en la Universidad Nacional Autonoma sobre Mexico (UNAM), desplazandolo hacia el pelo, posteriormente, realizo su especializacion en Ginecologia desplazandolo hacia el pelo Obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatologia. Posteriormente, realizo 2 anos de vida sobre subespecialidad en Biologia de la Reproduccion Humana en el mismo instituto, en donde se enfoco mas en el matiz hormonal sobre la chica. Para finalizar, su gusto e interes por el parto humanizado la encamino a certificarse como Educadora Perinatal, en el foco de Investigacion Materno pueril -ENEO de la UNAM; mismamente igual que concluir la certificacion igual que Asesora sobre amamantamiento Materna por pieza sobre la Asociacion de Consultores Certificados en lactacion Materna (ACCLAM), por consiguiente, a su apreciar, las madres se encuentran excesivamente olvidadas por las profesionales en la parte sobre lactacion.

Creo que ha habido mucha apertura desde el aspecto sobre vista varonil hacia la partologia femenina. Existen muchos medicos que tienen abundante tacto con las hembras, que Asimismo podri­an y deben la sencillez sobre escucharlas abiertamente. Asimismo existira varones que deben esposas, y no ha transpirado que eso les podra permitir un poco mas el sabiduria, no solamente doctor, sino mas individualizado con respecto a la mujer.

Definitivamente creo que quiza una femina pueda comprender un poquito mas El metodo en la cual vives las problemas; desde que inicias la regla, sobre cuando nunca te gustan tus mamas por motivo de que son muy mayusculos, o te gustaria tenerlas mas pequenas, Incluso “estoy embarazada y no ha transpirado me da pena que me ponga enfrente de un espejo”. Demasiadas otras cosas que como doctor adulto quiza no vaya an obtener an interpretar tan afondo.

Por ejemplo, mi consorte es doctor, seri­a ginecologo, y creo que seri­a bastante oportuno con lo que les recomienda a las chicas, sin embargo existe gran cantidad de que no lo hacen.

2. Si te masturbas, posees cualquier riesgo de contraer alguna enfermedad?

No, ninguna. La masturbacion de la mujer creo que aun esta como mas tachada por la comunidad, y no ha transpirado sobre la que mas tabues existe, asi­ como no Tenemos ningun peligro de cualquier clase de riesgo sobre transmision sexual por motivo de que seri­a tu particular tronco tu te estas tocando, tu te estas autoexplorando, tu te estas autotocando y no tendrias ninguna alternativa de contagiarte de muchas manera.

Ademas, nosotras como hembras utilizamos nuestras manos, nuestros dedos que obviamente tienen que ser limpios, asi­ como podri­amos utilizar tambien los juguetes sexuales. Por lo tanto, a menos que las juguetes sexuales de masturbacion sean usados por otra alma previamente a la masturbacion, podria encontrarse un riesgo de contagio, pero seri­a menos probable que ocurra que cuando Existen un trato directo sobre genitales con genitales.

3. Como debes aclarar las juguetes sexuales para continuar a usarlos?

En general, solamente requieren lavada con agua y no ha transpirado con gel. No requieren de ningun arquetipo sobre esterilizacion ni bastante menor, sin embargo si seri­a trascendente que se laven previamente al empleo de cada femina En Caso De Que previamente alguien mas lo utilizo. Lo ideal es que tengamos nuestro particular juguete sexual y no ha transpirado nunca lo compartamos, aunque puede que despues sobre la contacto sexual queramos efectuar una masturbacion; alli si tendrias que lavarlo con agua asi­ como con jabon, sin embargo nunca utilizamos un desinfectante en particular.

4. Se tiene que aclarar el area vaginal despues de la masturbacion?

Nunca. Lo ideal, lo recomendado, es que las manos esten limpias para evitar cualquier proceso infeccioso. Aunque la vagina esta llena de bacterias, seri­a un ecosistema sobre bacterias asi­ como hongos que viven ahi, desplazandolo hacia el pelo esos forman pieza sobre nuestra flora vaginal normal, entonces no encontrari?s modo que la masturbacion te genere mayores riesgos de infecciones vaginales, no existe la comunicacion directa. Estamos realizando algo totalmente natural instalar las dedos dentro de la vagina y no ha transpirado procurar la zona que mas te cause excitacion seri­a algo totalmente normal y no requiere que despues hagas un fregado especial o duchas vaginales.

Ninguna masturbacion con nuestras propias manos podria causarnos la infeccion vaginal entretanto se realice con un previo lavado sobre manos con agua asi­ como gel, sencilla.

cinco. En caso de que te masturbas sobre ella de la ropa, hay mas peligro de infeccion?

No, cuando seri­a sobre sobre la ropa, estamos suponiendo que es por friccion. Muchas hembras podemos alcanzar al climax mas facilmente mejores aplicaciones de citas para mujeres con el rozamiento. Cuando nos tocamos por encima de la ropa, lo que estamos favoreciendo seri­a el rozamiento, y el friccion no te causaria el menor clase de infeccion por motivo de que estas rozando en clitoris, no estas igual que tal rozando la vagina.