Per Teologia Inclusiva e oppure mazza da teologia crista dedicado a analise da insercao da diversidade sexual in nessun caso contexto da fe crista. A luz das Escrituras, das descobertas historico-cientificas anche da razao, propomo-nos per examinar verso visao crista sobre verso homossexualidade, com vistas a inclusao plena de homossexuais, bissexuais, transexuais anche transgeneros na Igreja de Cristo.

SODOMA Addirittura GOMORRA

Per primeira referencia das Escrituras Hebraicas a homossexualidade esta em Gn 19, capitulo que relata verso historia de Lo, sobrinho do capofamiglia Abraao, na Pentapolis, durante existido per niente sul do mar Morto, no vale do ruscello Jordao: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim ed Zoar. As principais cidades eram Sodoma anche Gomorra, que acabaram qualora tornando simbolos do apego transgenderdate ao pecado em desafio a santidade de Deus. Inclusive e do popolarita de Sodoma que vem as palavras omosessualita (copula anal, anche por extensao, homossexualidade masculina) e omosessuale (aquele que pratica sexo anal, ed por extensao homossexual masculino). Entretanto, segundo defende ovverosia historiador Alderi Souza de Matos, verso associacao do pecado de Sodoma com ovverosia pecado sexual nao eta conhecida dos tempos biblicos; tal associacao aparece pela primeira vez nos pseudo-epigrafos, no filosofo judeu Lama de Alexandria di nuovo em Flavio Josefo, historiador hebreu. Na tradicao judaica anterior, o crime dos sodomitas era compreendido como falta de hospitalidade, um dever sagrado para oppure povo hebreu.

Per primeira referencia biblica celebre a Sodoma aparece em Gn -13: “Levantou Lo os olhos addirittura viu toda a campina do Jordao, que periodo toda bem regada (antes de haver ovvero SENHOR destruido Sodoma e Gomorra), como ovverosia jardim do SENHOR, como in basso do Egito, como quem vai para Zoar. Habitou Abraao na paese de Canaa; ancora Lo, nas cidades da campina ancora ia armando suas tendas ate Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus anche grandes pecadores contra ovverosia SENHOR”. De acordo com esse relato do Genesis, o patriarca Lo, sobrinho de Abraao, escolheu como habitacao para sinon ed seus rebanhos per campina do Jordao, da dove havia varias cidades.

Ele conseguiu ampliar seus negocios em todas essas cidades ate chegar a principal, Sodoma. Ainda de acordo com ovverosia texto, o territorio ao sul do impresa fertil addirittura belo. Algum tempo depois de Lo ter passado verso viver em Sodoma, houve guerra entre a Pentapolis anche uma confederacao de quatro reinos mesopotamicos. Os reis da Mesopotamia por todo o territorio cananeu, desde per regiao do Mar de Quinerete (que e o Mar da Galileia), giammai extremo norte, ate os reinos dos edomeus ed amalequitas, per niente extremo sul. Em seguida, deram combate aos reis da Pentapolis ancora os derrotaram (Gn 14. Entre os prisioneiros de guerra feitos em Sodoma estavam Lo ancora degoutta familia (v 12). Por isso, Abraao preparou um pequeno exercito di nuovo atacou os reis invasores qualora eles estavam quase fora dos limites da nazione de Canaa; pegos de surpresa, os reis mesopotamicos fugiram, ancora os moradores da Pentapolis, com seus rebanhos addirittura riquezas, foram libertados (vv 13-17).

As cidades conquistadas qualora refizeram do ataque ancora continuaram a viver na pratica do mal, da mesma foggia que antes. Tao evidente qualora tornou a maldade dos habitantes dessas cidades que Deus mesmo veio para conferir oppure que veramente estava acontecendo. Acompanhado de dois anjos, ovverosia Senhor Jave anunciou a Abraao a deborda intencao de destruir as cidades pecadoras. Comovido, Abraao rogou a Deus que retirasse per punicao casualita houvesse vello menos dez justos em Sodoma, mas nem ao menos esse numero havia la (Gn 18. Os dois anjos de Deus foram per Sodoma, onde acharam Lo assentado a apertura da cidade (Gn 19. Ao contrario das cidades modernas, os aglomerados urbanos antigos eram cercados de muros, para proteger os moradores, ed a unica maneira de entrar em uma cidade periodo passando pela uscita.