Si conoscono inconsapevolmente e si innamorano, uniti da unito anima insubordinato e dal ricusazione delle convenzioni sociali, piu in avanti in quanto da una spasmodica passione per i libri.

Si conoscono inconsapevolmente e si innamorano, uniti da unito anima insubordinato e dal ricusazione delle convenzioni sociali, piu in avanti in quanto da https://swinglifestyle.reviews/it/jpeoplemeet-recensione/ una spasmodica passione per i libri.

5. Sbaglio delle stelle (2014)

Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) e Gus Waters (Ansel Elgort) sono coppia giovani mediante per abituale la complesso contesa alla malore. Il preferito di Hazel e An Imperial Affliction di Peter Van Houten (Willem Dafoe) e, attraverso questo, ha misurato ancora volte a contattarlo, senza raggiungere alcunche. Simile, Gus si mette all’opera verso aspirare di capire il proprio amore e, qualora riuscira nell’intento, ricevera un richiamo dell’autore a causa di un caso ad Amsterdam. I due ragazzi partiranno per un viaggio funzionante di aspettative, nel come scopriranno ancora di piuttosto la vera fama giacche l’uno ha a causa di l’altra, benche insieme.

Diretto da Josh Boone, messaggio da Scott Neustader e Michael H. Weber e contegno dal fantasticheria di John Green, macchia delle stelle ha ottenuto un enorme avvenimento mondiale e benedetto i coppia giovani protagonisti, per una racconto drammatica e commovente.

6. Cruel Intentions – davanti principio non incapricciarsi (1999)

New York. Sebastian Valmont (Ryan Phillippe) e un ricco e ragazzo seduttore il come, un giorno, decide di modificare “registro”, appresso aver unito un disastro ai danni di una giovane. La sua sorellastra Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar), studentessa attenta, molto religiosa e ancora incontaminato, sta nel frattempo parlando insieme una cameriera d’alta ceto medio, la donna Caldwell, con la che razza di concorda di mutare la maestro della adolescente figlia Cecile (Selma Blair). Ma Kathryn, mediante concretezza, e una ragazza diligentemente all’opposto di quel in quanto appare. Uno tabella per le allodole attraverso conservare la sua visione pubblica. Propone cosi una competizione verso Sebastian: fargli recare per ottomana Cecile a causa di vendicarsi del adatto prima (che si e amato della fanciullo), davanti trasformando affatto quest’ultimo. Eppure Sebastian ha una controproposta verso Kathryn: dato che riuscira a far rassegnarsi An te Hargrove (Reese Witherspoon), figlia del nuovo governatore del liceo, vorra occupare un rapporto corretto mediante la sorellastra, della ad esempio e invaghito.

Ispirato dal fantasticheria di Choderlos de Laclos e messaggio e rivolto da Roger Kumble, Cruel Intentions verso conveniente eta fece oscenita, tanto in alcune scene (in mezzo cui il bacio saffico frammezzo a Sarah Michelle Gellar e Selma Blair) perche attraverso aver accordo la tematica adolescenziale, e dei sentimenti a essa collegati, insieme ciascuno forma estremamente intrepido.

7. 10 cose in quanto accanimento di te (1999)

Le giovani Bianca (Larisa Oleynik) e Katarina (Julia Stiles) hanno un incognita: il genitore impedisce loro di uscire unitamente i loro coetanei. Kat, la progenitore delle coppia, sembra farsene una intelligenza, ciononostante Bianca ha un spirito intimamente discordante. E, dal momento che conosce e si innamora, ricambiata, di Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) non sembra incrociare una via d’uscita, dopo che il papa ha comandato che debba risiedere davanti Kat per comprendere un fidanzato. Almeno, insieme un scusa, ad aiutare Cameron potrebbe risiedere Patrick (Heath Ledger), affinche avra il incombenza di far attrarre K

Risplendente pantomima diretta da Gil Junger e ispirata per La bisbetica domata di Shakespeare, 10 cose che ripugnanza di te puo ostentare un cast di giovani talenti come Gordon-Levitt e il rimpianto Ledger, qui alle primissime armi, dall’altra parte alla vivace Stiles, la che tipo di si confermera durante altre successive commedie romantiche.

8. Fiore (2016)

Dafne (Daphne Scoccia), poi aver attratto di rapinare, viene vivanda durante un casa di correzione. La fidanzata ha alcuni precedenti per mezzo di la condanna e non ha avuto alcuna maestro, qualora non si considerano una madre perche non c’e giammai e un padre, Ascanio (Valerio Mastandrea), al momento durante permesso vigilata posteriormente risiedere condizione per sua turno in prigione. Rinchiusa tra quattro muro, raccolta non riesce per fare omaggio il suo segno agli estranei tuttavia non disperde i suoi aspetti migliori, fra cui una spiccata raffinatezza. Quando incontra Josh (Josciua Algeri), un giovane brigante anch’egli detenuto, sembra suonare le ore l’amore: potrebbe rappresentare la reincarnazione in quanto apice meriterebbe. In mezzo a sguardi e letteratura clandestine, i sentimenti non possono nondimeno manifestarsi interamente, fino a quando tutti e due non riavranno la concessione: la via verso la abilita e al momento sovrabbondanza di ostacoli.

Chiaro da Claudio Giovannesi e messaggio dal regista unita ad Antonella Lattanzi e Filippo Gravino, Fiore ha ricevuto un eccellente verifica di appunto e gente. Aspirante verso sette David di Donatello (con il riconoscimento durante Valerio Mastandrea), e una delle opere sicuramente oltre a interessanti e significative del cinema italico piu recente.

9. I passi dell’amore – per Walk To Remember (2002)

Altro proiezione d’amore adolescenziale da vedere: strappo dal narrazione di Nicholas Sparks e aperto da Adam Shankman, I passi dell’amore ha appena star Landon Carter (Shane West), scatenato liceale del North Carolina. Vive insieme la origine divorziata e ha un disgustoso rapporto unitamente il genitore, andato strada di dimora. Ha successo ed al liceo e per mezzo di le ragazze ciononostante, un celebrazione, alle spalle singolo beffa andato sofferenza, il preside lo obbliga verso intervenire ogni fine settimana alle lezioni dei ragazzi unitamente problematiche, ed a eleggere brandello della finzione scolastica. Qui conosce Jamie Elizabeth Sullivan (Mandy Moore), figlia del Reverendo del edificio. Una fanciulla delicata e affinche diligenza vari interessi, e attraverso presente e stata pieno arnese di letizia da parte di Landon e dei suoi superficiali amici. Ma la adiacenza li fara innamorare e fara soprattutto correggersi Landon, anche qualora le cose non saranno percio semplici.

10. Il epoca delle mele (1980)

Vic Berreton (Sophie Marceau) e una studentessa parigina appena tredicenne. Ad una festa conosce Mathieu (Alexandre Sterling), perche diverra senza indugio il adatto iniziale ingente tenerezza. Ciononostante Vic deve addirittura affrontare la acme del relazione entro i genitori, Francois (Claude Brasseur) e Francoise (Brigitte Fossey), i quali si sono scambievolmente traditi, e capire per amministrare le delusioni tipiche dell’adolescenza.

Nota e chiaro da Claude Pinoteau, Il tempo delle mele fece riconoscere la incanto e il voglia della immaturo Marceau e racconto una formazione attivo francese molto discrepante rispetto a quella della notifica. Da ricordare la melodia Reality di Richard Sanderson.