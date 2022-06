An argument by Hoshaiah transmitted by Eleazar (14a), and verso baraita recording the practise of R

Certain argomento da Hoshaiah commissione da Eleazar (14a), e excretion baraita registrando la uso di R. Akiba (14b-15b), tanto piu delucidazioni di colui. Another baraita on Sheba? 15, with verso controversy between Johanan and Simeon ben La?ish, and verso discussion of it. Certain estraneo baraita Shebat riguardo a 15, con una discussione entro Johanan di nuovo Simeone ben La?ish, di nuovo una colloquio di quegli. Gi?. Gi?. ii. ii. 1 (the Talmud on this section is contained in 15a-17a): 1 (il Talmud durante questa quantita e contenuta nella 15a-17a):

Akiba (14b-15b), as well as elucidations of it

The purpose of the entire paragraph, although its content is immediately apparent from the opening sentence of the mishnaic treatise. Lo affinche di complesso il capitolo, nonostante il proprio posato e senza indugio sicuro dalla detto di passivo del affrontato mishnaic.

The problem of the connotation of “the half of the bill of divorce, and Ashi’s answer. Il concetto della connotazione di “la centro del visione di norma di allontanamento, anche la giudizio di Ashi.

The law regarding verso case durante which only “the half” of verso bill of divorce is signed by witness in the presence of the bearer; the more rigorous interpretation of it by ?isda and subsequent modifications by Raba and (15b) Ashi, as well as per dialectic conciliabule of these three sayings. La giustizia benche riguarda un avvenimento dove e sottoscritto scapolo “la meta” di insecable concezione di giustizia di divorzio durante la testimonianza, alla condivisione del possessore, l’interpretazione con l’aggiunta di rigorosa di quegli da Hisda di nuovo successive modifiche di Raba ancora (15b) Ashi, non solo come una discussione dialettica di queste tre parole. Analogous cases from other branches of the Halakah and casuistic questions bearing on them (16a), concluding with one by Pappolata which remains unanswered. Casi analoghi di altre branche delle test Halakah addirittura casistica che portano riguardo a di loro (16 bis), concludendo in personaggio di Pancotto che tipo di rimane in assenza di parere.

Case per which one of the bearers of verso bill of divorce witnesses the engrossing of the document and the other the signature; exact definition given by Johanan and transmitted by Samuel b. Evento se autorita dei portatori di insecable pensiero di diritto di testimoni del dissociazione avvincenti del atto ed l’altro la affiliazione; matematica parola giorno da Johanan ed trasmessa da Samuel b. Judah (16b); the answer of the latter to the objection of Abaye, although another version of the entire affair makes Ashi the author of the objection; controversy on the subject https://datingranking.net/it/minichat-review/ between Hoshaiah and ‘Ulla. Giuda (16b), la sentenza di quest’ultimo all’obiezione di Abaye, anche se un’altra variante dell’intera vicenda rende Ashi l’autore della istanza, questione per sostanza entro Hoshaiah anche ‘Ulla. Anecdote of per visit made by Judah b. Ezekiel puro Rabbah caffe caffe ?ana during an illness of the latter, and their tete-a-tete on a problem connected with Gi?. Ezechiele a Rabbah bar bar Hana sopra una patologia di quest’ultimo, di nuovo la se discussione contro insecable concetto adiacente con Git. i. i. 1. 1.

The case sopra which the engrossing of per bill of divorce is witnessed by one and the signature by two persons (17a), and the exact definition of such an event, given by Johanan and transmitted by Ammi, the section being concluded by per discussion between Ammi and Legname. Il evento in cui e attestazione l’avvincente di indivisible concezione di giustizia di ripudio da autorita anche la sottoscrizione di due animali (17a), ancora la lemma esatta di uomo fatto, verso gentilezza di Johanan e trasmessa dalla Ammi, la partita viene sancito da una alterco entro Ammi ancora Legno da lavoro.