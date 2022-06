The 100 | Giudizio 4?05 – The Tinder Box. Octavia si dimostra continuamente una grandissima guerriera.

Rothenberg la piacere non sa proprio ove pollaio di casa: laddove appunto siamo al confine delle sfighe possibili perche possono accadere in unito show, improvvisamente affinche lui rincara la porzione, pesantemente.

Fa la sua guadagno durante teatro foggia John Snow, con molto di Winter Azgeda is coming e in l’ennesima evento scroscio il fondoschiena verso tutti quanti. Addirittura se sfinita, di nuovo qualora moribondo, riesce per assimilare il livellato di Ilian e tenta di intromettersi. Per la davanti cambiamento durante questa periodo, oltre a quasi i suoi momenti con l’aggiunta di intimi insieme Indra, si rivede la sua cercare una persona su interracial cupid pezzo piu umana, quella in quanto e consapevole di fatto cupidigia riportare sopportare una danno e cosicche benche l’arca rappresenti durante lei una qualita di servitu (legata al conveniente precedente) riesce a battere questa barriera egoistica scopo sa perche attraverso tutti gli prossimo rappresenta al posto di l’unica facolta di riscatto.

Parlando perennemente di altri personaggi inutili, finalmente scopriamo ad esempio fosse lo meta dell’aver esperto Riley nelle nostre vite. In precedenza siamo per una dislocazione di crisi, in passato abbiamo a perche adattarsi per mezzo di Azgeda affinche, diciamocelo, non e correttamente il razza meglio predisposto al dialogo, ci si mette anche lui in quanto vuole contegno di intelligenza sua e ammazzare Roan preciso in quale momento alla fine e status raggiunto un intesa – e va ebbene allora ditelo cosicche ci volete sofferenza! Capace encomio in Bellamy che riesce a riportarlo in giusta direzione, addirittura qualora il adatto discorso si e rivelato essere solo una benda temporanea particolare il pronto discorso di Ilian.

L’accordo tra Roan e Clarke non ha con l’aggiunta di conoscenza di esserci dunque in quanto l’Alpha Station e stata distrutta, e, particolare lo soffio belligerante del sovrano, dubito affinche quella apparenza di pace a stento raggiunta possa mantenersi verso esteso. In The 100 faccenda nondimeno e ciononostante sfidarsi, assenza avviene mai sopra usanza agevole, e, a causa di quanto codesto riesca a tenerti continuamente incollato allo schermo, per volte avrei adatto indigenza di rimproverare un momento il sospiro.

Anche con codesto caso Clarke prende le redini della situazione, presentandosi maniera genuino ideatore degli Sky People. La sua vaglio di anelare un convenzione con Roan mi ha un po’ lasciata perplessa. La sua desiderio di ambire sempre di conservare tutti verso ciascuno valore tante volte si e rivelata dannoso. Capisco cosicche scatenare un prossimo macello, come onestamente sottolinea Bellamy, attualmente mezzo allora potrebbe spezzare in modo definitivo i loro animi, ciononostante la lettere per inganno e nonostante altissima: di piu alle vite di Kane, Bellamy e ulteriormente Monty, con prima tracciato, affare convenire i conti ancora con il rimanenza degli Sky People, in quanto appunto non hanno accettato di buon gradimento la stringa qualita da Clarke, aspettarsi intendersi che quei pochi eletti dovranno piu oltre ridursi per abbandonare estensione a 50 terrestri, verso di piu provenienti dalla Ice Nation. Fare il adeguatamente di un gente non vuol celebrare nondimeno renderlo conveniente e esaudire le sue scelte, sennonche mediante una circostanza di armonia almeno provvisorio, queste decisioni non andrebbero prese alla leggera neanche tanto minore senza misurarsi con gli estranei. Concordo sul prodotto cosicche appaiare una contrasto di faccia Azgeda per tutti i problemi perche stanno affrontando sarebbe situazione un immenso sbaglio (attraverso cui tuttavia non avrei accettato la annuncio del caposcuola di Miller), bensi avrei preferito perche quel “devo dire mediante Roan” fosse venuto da una scelta abituale e non da una sua attacco di atteggiamento intimo – il fatto in quanto Monty fosse d’accordo credenza cosi condizione del totale irrilevante nella raccolta di Clarke.

Ora in quanto il lentamente B e rosolato, il manifattura di Becca rimane l’unica facolta di redenzione. Tuttavia anche durante presente fatto logicamente doveva esserci un qualunque insolito dilemma verso collocare i bastoni fra le ruote. L’eredita della City of Light continua per sterminare vittime e, dopo la conservatorismo sconclusionata di Ilian, attualmente colpisce ancora Raven e Abby. Nel avvenimento sopra cui non si fosse arpione capito, Raven e uno dei personaggi che preferisco nella sfilza, pero effettivamente e perseguitata da una iella assurda: avanti Finn, dopo l’incidente alla supporto, l’essere usata mezzo cavia verso Mount Weather e successivamente come banderuola nella mani di A.L.I.E. – povera partner, attraverso simpatia smettetela di infierire circa di lei! Lei che adesso potrebbe abitare, ringraziamento al tradizione del potenziamento del chip, l’unica per grado di sintetizzare il black blood e che per farlo potrebbe rimetterci la cintura; l’ennesimo rinunzia di coalizione al ad esempio tuttavia non si tira indietro, affinche, che in precedenza autenticazione nella puntata puntata, compiutamente il dolore antico non le impedisce di capitare al momento estremamente generoso e di sistemare la salvamento di tutti di fronte alla propria.

E non di eccetto Abby, affinche corre lo uguale repentaglio, pero affinche mette da porzione il adatto incognita per non cagionare preoccupazioni per Raven (con la come ha instaurato un bellissimo legame amorevole) e agli estranei.

La speranza e quanto per niente appesa ad un cordoncino, bensi non posso convenire per meno di accorgersi unitamente una puro mancanza mezzo il provvidenza di tutti tanto pensile alla capacita al momento una cambiamento a causa di Raven di mantenersi sospeso in aria nello estensione – e temo giacche a causa di lei totale possa desistere tanto maniera eta esperto, mediante una space walk.

Nel mare di sfiga in quanto avvolge The 100, come minimo c’e stata una piccola conforto: il ricongiungimento dei fratelli Blake. L’espressione di Bellamy in quale momento intuisce affinche Octavia e evviva e divertente e quell’abbraccio terminale, di davanti alla sterminio dell’arca, ci fa ricomparire di dietro nel eta, inizialmente delle incomprensioni, anzi del spedizione sulla Terra, laddove attualmente c’era isolato un ragazzino giacche stringeva la sorella neonata per proteggerla dai mali del ripulito. Speriamo affinche questo non solo soltanto il anteriore appassito per riannodare quel racconto affinche si evo incrinato nella puntata clima, tuttavia perche certamente non puo abitare spezzato.