Reconocer a seres nuevas Los Reyes Acaquilpan

Jardines de Virginia No. En comenzo otro contienda entre las habitantes sobre Tecamachalco desplazandolo hacia el pelo las sobre La Magdalena por invasion de tierras y danos a los cultivos. Estas comunidades llevaron a cabo las diligencias necesarias con el fin de que se otorgaran los titulos sobre pertenencia de estas tierras en ambas localidades.

En se inauguro el ferrocarril Peralvillo-Los Reyes-Texcoco, facilitando el mudanza de los habitantes a la poblacion de Mexico. En se agrego el pueblo sobre Acaquilpan al municipio de La Magdalena. En , con la reforma agraria que se estaba realizando a grado nacional, los campesinos del municipio fueron dotados sobre ejidos.

Inclusive el municipio estaba conformado por las cuatro pueblos fundados en la epoca colonial. En el periodo inicio la transformacion sobre colectividad rural a urbana, con la creacion sobre la mayoridad de estas colonias del municipio, igual que el Fraccionamiento Floresta, Valle de las Pinos, Ancon, etc. posee la altura de metros sobre el grado del mar. Al no poseer fuentes superficiales sobre agua, el municipio debe apelar a la explotacion y no ha transpirado procedencia de agua del subsuelo a traves de seis pozos.

Este clima ademas goza de la velocidad sobre la temperatura del arquetipo Ganges. La fauna del municipio ha disminuido por el deterioro ambiental. Ocasionalmente se podri­an observar ardillas , hurones y no ha transpirado tuzas , entre otros. Ademi?s hay una gran cifra de insectos , y algunas aves como ruisenor asi­ como colibri , roedores igual que ratas desplazandolo hacia el pelo ratones y no ha transpirado animales domesticos como perros , gatos , caballos desplazandolo hacia el pelo vacas y puercos. Las ayuntamientos sobre las municipios de Chicoloapan asi­ como La tranquilidad, en respectivas sesiones, celebradas en fechas 16 y no ha transpirado 23 sobre febrero sobre , aprobaron el aspecto fotogrametrico sobre limites dentro de los dos municipios.

El municipio ha tenido 84 presidentes municipales desde hasta el El primer alcalde fue Manuel Luna. En las elecciones sobre se obtuvieron las siguientes objetivos sobre las candidatos que compitieron por el cargo sobre dirigente municipal:. En confrontacion con las elecciones de , la participacion ciudadana incremento en 17 usuarios y no ha transpirado el voto incompetente incremento en sufragios En Caso De Que se excluyen las votos que anulo el Tribunal electoral del Estado sobre Mexico en En las elecciones del para dirigente municipal, el solicitante de la coalicion “Comprometidos por el estado sobre Mexico”, Juan Jose Medina Cabrera, obtuvo el triunfo con el En cuanto a la mineria, existen varios bancos sobre productos que proporcionan trabajo a 40 gente.

Seri­a Algunos de los pocos municipios del Estado de Mexico que goza de grandes porciones industriales. En el municipio se ubican industrias de distintos ramos: alimenticio, quimico, textil, etc. no obstante ocupa la enorme mayoria de las unidades economicas, produce pocos empleos y no ha transpirado escaso valor anejo.

Con respecto a las unidades economicas sobre asistencia, la abundancia sobre establecimientos se duplico entre y no ha transpirado , pasando de a unidades. Las pozos aportan un total de ,71 litros por segundo al jornada. La dotacion sobre litros sobre agua promedio al fecha por habitante seri­a sobre litros, que se encuentra por bajo sobre las indicados por la Comision sobre Agua del Estado de Mexico, que determina como insignificante litros. Estas tarifas corresponden al anualidad asi­ como se actualizan anualmente en funcion sobre la evaluacion de inflacion bimestral.

En el municipio se consumen, aproximado, KVA bimestralmente por residencia. En ese tiempo periodo, el gasto promedio por habitante seri­a sobre 0,6 KVA. Una enorme cuanti­a sobre estas casas podemos encontrar en la cabecera municipal y no ha transpirado en zonas de ciudad consolidadas. Las puntos sobre la comercializacion son instalaciones comerciales provisionales o definitivas, en las que se desempenar la compra-venta al menudeo de arti­culos alimenticios, sobre empleo personal o para el hogar.

Gracias a su radio sobre revestimiento, protegen las demandas sobre la colectividad, sin embargo, los mercados presentan locales que no se emplean e incrementan los costos de mantenimiento asi­ como conservacion sobre las mercados.