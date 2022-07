Las nueve cosas que toda mujer desea que le hagan en la cama

El sexo seri­a igual que manejar: sacarse el carnet es dificil, Existen que grabar desplazandolo hacia el pelo aprenderse las senales, aunque una oportunidad lo controlas, la carretera y tu os fundis en uno asi­ como podeis realizar largos desplazandolo hacia el pelo apasionantes viajes

Hablamos mucho en lo que sobre verdad desean los miembros masculinos en la cama, Asi que en la actualidad nos vamos a centrar en el placer de ellas. Ninguna femina es lo mismo an otra, No obstante existe distintos patrones que se repiten. Es dificil agradar an una femina en la cama, aunque En Caso De Que conoces el manual elemental te puedes abocar an agradar las demandas sexuales.

Estas son las nueve cosas, algunas recogidas de 'Cosmopolitan', que toda mujer quiere Adquirir en el dormitorio.

1) No resulta una muneca hinchable

Hay muchos hombres que cometen el error sobre efectuar el amor con la chica que deben al aspecto falto mostrar entusiasmo alguna. Les hacen sentir que son un sencilla agujero, una muneca hinchable o un juguete sexual. Nunca se encuentran alla con LA NOVIA. Sencillamente se encuentran rozandose con alguna cosa esperando an obtener el climax. Asi­ como, amistades, nunca hay nada que perfil mas el rollo que eso.

El sexo De ningun modo debe acabar unico con el orgasmo viril, especialmente En Caso De Que la novia todavia no ha tenido alguno. Asegurate de que ha llegado la hora, y no ha transpirado seguidamente ve tu

Un adulto, o femina, tiene que elaborar apreciar a su companera sentimental que la esta sintiendo en cualquier instante. Del principio al final. No es un acto individualista, es una cosa de dos.

2) Nunca seri­a NO

En caso de que ella te dice que te pongas el preservativo, te lo pones. Si ella te dice que nunca quiere sexo anal, lo asumes y no ha transpirado no insistes. Si la novia te dice que ha cambiado sobre parecer desplazandolo hacia el pelo que Ahora nunca quiere tener sexo contigo, te fastidias. Nunca seri­a NO. Y no ha transpirado no unicamente en la cama. Nunca es una esclava sexual, nunca goza de que realizar cualquier lo que dices si no le apetece. Es tragico que tengamos que incidir en esto en el 2017, sin embargo todavia en la actualidad existe chicas que se ven inmersas en discusiones a media noche porque el novio se quita el condon e insiste en hacerlo carente proteccion, o que se sienten forzadas an efectuar una cosa que realmente nunca desean. Volvemos a decirlo: el sexo resulta una cosa de 2: tu opinion particular, En caso de que coincide con la de tu enamorado, importa un comino.

3) Un orgasmo, minimo

El sexo no debe terminar separado con el climax masculino, especialmente si la novia todavia no ha tenido uno. Si vas an estar demasiado agotado despues de regresar, asegurate de que ella Ahora se huviese ocupado de antemano. Un buen enamorado invariablemente espera a que ella talento el climax o, como poquito, intenta que coincidan en el tiempo. Nunca Existen ninguna cosa menos sensual (y sobre principiantes), que un adulto que alcanza el orgasmo carente esperar a su pareja o carente ni siquiera preocuparse por En Caso De Que ha llegado la hora. En caso de que eres de esos, sigue entrenando con tu mano asi­ como posteriormente bien lo intentas con la chica. De nada.

4) Que te comuniques

Si bien hay gente que odian que el companero articule expresion alguna en la cama, no resulta una indicacion general desplazandolo hacia el pelo De ningun modo esta de mas informar al otro sobre como esta yendo la cosa. Imaginemos que la chica esta realizandole la felacion al adulto: es sobre corresponder que el novio indique En Caso De Que le esta gustando, si desea mas pronto, mas o menor presion, si desea compania sobre manos, etc. exactamente lo ocurre En Caso De Que an individuo le apetece elaborar la actitud en particular: solo existe que abrir la boca y no ha transpirado decirlo. Las chicas son listas, amigo, aunque no adivinas.

cinco) Juegos preliminares

Lo hemos refran Incluso la saciedad, No obstante sigues desprovisto efectuarlo. Mal. Si bien veas a tu companera superlubricada y con ganas de pasar a la penetracion, seri­a trascendente que dediques unos min. (???unos minutos. ) a su tronco. Igual que sabes, ellas tienen demasiadas mas porciones erogenas que tu, y no ha transpirado cuanto mas las estimules anteriormente del coito, preferible sera su orgasmo y no ha transpirado, por tanto, el tuyo. Crees que no dispone de comunicacion, No obstante haz la prueba. Parate en sus pezones, en las pechos, en su cuello, en su pelvis desplazandolo hacia el pelo en su vagina. Desplazandolo hacia el pelo posteriormente, utiliza tu pene.

Pero veas a tu companera extremadamente lubricada asi­ como con ganas de pasar a la penetracion, es significativo que dediques unos minutos a estimular todo su cuerpo humano

Ojo. Nunca has sobre comenzar por abajo. Nunca Existen nada excitante en meter el dedo en la vagina que nunca esta lubricada. Sobre hecho, causa el objetivo contrario. El metodo mas verdadera sobre estimular a tu companera seri­a manosear la totalidad de las zonas menos sus genitales; lo cual hara que su pretension crezca.

6) Quitate los calcetas

Quiza pienses que dejarte los calcetas en la cama te permite mas sexy por el hecho sobre no tener los pies frios o por esconder tus unas sobre orangutan. Pero no, querido. De las hembras nunca seri­a visualmente elegante. Te realiza parecer un nene minusculo, asi­ como ellas no asocian la infancia con la sexualidad de ninguna forma.

Si seri­a un ‘aqui te pillo aca te mato’ y no te apetece quitarte las calcetines, los expertos te recomiendan que te quedes a vi­a disfrazar, con los pantalones por las tobillos. No pareceras tan pardillo desplazandolo hacia el pelo a la novia no se le bajara la libido del al completo.

7) Innova

Seri­a magistral que hayas visto la actitud en la cual consigues que la novia llegue al climax o que conozcas que preliminar nunca falla nunca Con El Fin De ponerla a tono. Pero nunca abuses, de este modo unicamente consigues que el sexo sea aburrido asi­ como rutinario. Ni continuamente les excita igual que les mordisqueen las pezones ni con acariciar su muslo interior encendemos la maquinaria. Existen que tratar cosas novedosas Con El Fin De Adquirir que la sorpresa forme pieza sobre la excitacion y, especialmente, quedar al tanto sobre las gemidos y no ha transpirado expresiones de conocer En Caso De Que la alternativa del dia esta funcionando correctamente.

8) roce poscoital

La de las cosas que mas frias permite a las mujeres, desplazandolo hacia el biker planet pelo que hacen que pierdan el inclinacion en ti, es que despues de el coito nunca te manifiestes. Te metes en tu burbuja y la novia notan igual que En caso de que existiera. Error. Lo que debes realizar despues de tener sexo con la novia es. abrazarla. Ni mas, ni menor. Sabemos q que seri­a un trabajo severo, aunque separado se intenta sobre arquear las brazos, acercarte asi­ como advertir a la alma con la que acabas sobre realizar el apego. Si lo hicieras, el placer sexual sobre tu companera aumentaria considerablemente. Lamentablemente, sobre todo de ellas, el 53% sobre los tios no proporcionan un abrazo ni al borde sobre coma etilico, Conforme este informe.

9) Ama el cunnilingus