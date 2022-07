Posiblemente entraron al pais alrededor de 3

1938-1939 (El lapso de mayor afluencia)

1941-1942

000 refugiados. Tenian que esperar por la cuota de entrada establecida por los Estados Unidos de Norteamerica y por la visa de Cuba. Muchos de ellos fueron victimas de los Consulados extranjeros, o personas inescrupulosas. Despues de 1937, llegaron a la isla unos 8.000 (Levine: 1991, 150) sin documentacion que les permitiese seguir riguardo a caminetto hacia los Estados Unidos de Norteamerica, ovverosia a cualesquiera de los paises latinoamericanos, la mayor pezzo de ellos pasaron la ostilita aqui casi como en indivis questura pues no dato che les permitia trabajar. Por esa epoca el Departamento de Trabajo prohibio el establecimiento de cualquier segno de negocio verso los refugiados judios para evitar la competencia per las firmas cubanas. Complesso la Constitucion del cuarenta introdujo una clausula privando per los judios per ejercer la provvedimento o la carrera de abogado, tambien regulaba la entrada de refugiados politicos o religiosos. El 80% de los judios que arribaron verso la isla llegaron entre 1922 y 1939, precedian de diferentes paises, por lo que la composicion del grupo fue muy diversa. La fragmentacion entre ellos, epoca el resultado logico de origenes, lenguas ed intereses diferentes, nunca constituyeron certain grupo unico. En este periodo los gobiernos de evento tomarian dos medidas que tendrian una incidencia especial en el despegue economico judio: la primera de ellas fue la reforma arancelaria de 1927, pues per pesar de no efectuar cambios radicales en la estructura economica, si ejercio indivisible efecto estimulante sobre ciertas industrias locales (zapatos, textiles, perfumes, pinturas, etc.) hasta la crisis de 1929-1934, ano en que fue neutralizada por el nuevo Tratado de Reciprocidad firmado sopra Estado Unidos…

Y la segunda fue la Ley del 50% o de Nacionalizacion del Trabajo de 1933, que estipulo que la mitad de todo el personal laboral debia ser cubano nativo, y que segun calculos de la Comision de Asuntos Cubanos desplazo per mai menos de 25 verso 30 mil trabajadores… Como la ley giammai limitaba la actividad economica de los extranjeros en tantos duenos ovverosia empleados de «industrias caseras», les permitio ocupar los trabajos abandonados por los espanoles que presionados por la baja demanda, se vieron obligados per cerrar. Los judios conocedores de los metodos modernos norteamericanos, descubrieron como salir adelante trabailias u aprovechando la punto di vista de la subcontratacion (Corrales: 1999, 508). En 1938 vivian alrededor de judios unos nell’eventualita che hallaban asentados y el reperto dato che encontraba de transito. La mayoria. – asegura Levine – vivian en La Habana, y calcula que unos 300 nell’eventualita che encontraban en Pinar del Rio, 600 en Matanzas, 900 en Santa Clara, 800 en Camaguey y 900 en Est. El propio aislamiento de estas comunidades favorecia los matrimonios mixtos y la asimilacion cultural, aunque muchas familias hacian el viaje hacia las capitales de circondario, para participar en las festividades y conmemoraciones mas importantes-

Podemos hablar que la formacion de la actual Rumania, como la conocemos en estos momentos, nell’eventualita che produjo en el siglo XX, donde los momentos historicos mas importantes son: En 1918 , al finalizar la Primera Disputa Mundial, las zonas de Besarabia, Bucovina y Transilvania proclaman contro union al reino de Rumania, logrando la recuperacion de la antigua Dacia de la epoca romana. Logro conseguido bajo el reinado de Fernando I, 1914-1927. Pero esto solo persista hasta 1940 , cuando nell’eventualita che vuelve per romper esta unidad, al ocupar la URSS brandello de Besarabia y la buco norte de Bucovina; regiones que aun per niente han vuelto per encontrarse all’interno de las fronteras historicas de Rumania. El ultimo rey es Miguel I, 1940- 1947 , que se mantiene en el poder hasta riguardo a abdicacion ese mismo ano. En 1948 dato che establece la Republica Popular de Rumania. En 1965 cambia la denominacion del pais, que nel caso che llamara per partir de ese minuto Republica Comunista Rumana. En 1967 Nicolae Ceauescu accede al poder como Leader del Consejo de Estado y en 1974 dato che declara Presidente de la Republica. La caida de la dictadura comunista dato che produce el 22 de diciembre de 1989 .

La anterior RSSA Moldava fue suprimida junto durante la region Trans-Dniestr (Transnistria), siendo transferida per la nueva republica y el rimanente retornado a Ucrania. Rumania nell’eventualita che unio per los Aliados en la Segunda Contrasto Mundial y ocupo la RSS Moldava desde 1941 a 1944, cuando las fuerzas sovieticas recuperaron el territorio. Moldavia permanecio como brandello de la URSS y fue sujeto de una intensa Rusificacion hasta el colapso del Collettivismo en 1991, cuando fue establecida una republica Moldava independiente. Moldova qualora unio al Comunidad de Estados Independientes (CIS) en el mismo ano y se convirtio en miembro de las Naciones Unidas (UN) en 1992. Cuando qualora aprobo una ley en 1989 que hacia del Rumano el gergo oficial, aparecieron movimientos separatistas en Transnistria donde los Rusos y Ucranianos bruissement mayoria y en el sur donde residen los Cristianos Gagauz de habla Turca. En 1991 el nombre del pais fue cambiado per «Republica de Moldova», el «Soviet Vertice» dato che convirtio en el «Corpo legislativo Moldavo» y Moldova declaro contro independencia de la Union Sovietica. Los Eslavos de Transnistria proclamaron una independiente «Republica Dnestr Moldava» con circa capital en Tiraspol. Las luchas estallaron entre las fuerzas voluntarias Moldavas y los rebeldes Transnistrios respaldados por el batallon 14vo Ruso. Naturalmente los rebeldes prevalecieron y nell’eventualita che negocio excretion cese del fuego sopra concesiones importantes per la influencia Rusa en Transnistria. En 1994 una nueva constitucion otorgo una sustancial autonomia per Transnistria y Gagauzia y Rusia concordo retirar sus tropas pero las tensiones se mantuvieron altas y las tropas Rusas in nessun caso dato che habian retirado.

Evolucion territorial de Rumania: El 9 de mayo de 1877, tras la disputa ruso-turca en la que Rumania participo como aliada de Rusia, la derrota de los turcos permite al estado rumano independizarse de la appoggio del Imperio Otomano y logra ser reconocida internacionalmente como nacion independiente en el Tratado de Berlin de 1878 aunque dato che vio obligada a entregar el territorio de Besarabia meridional per Rusia. El proceso de independencia, que comenzo verso principios de siglo y culmino en esta fecha, estuvo dirigido por algunas de las grandes potencias, interesadas en debilitar al Imperio otomano, y niente affatto nel caso che apoyo en la burguesia, practicamente inexistente, ni en ninguna clase accommodant en particular. El estado toma formalmente el modelo parlamentario britanico, sopra una constitucion basada en la belga y una alternancia de partidos en el gobierno, fachada que ocultaba la tenencia del poder por unas cuantas familias y el alejamiento de la pesina y pobre, del gobierno del pais.

Transnistria

Chisinau resulto casi completamente destruida como resultado del errore provocado por la Segunda Contesa Mundial. De acuerdo al protocolo lattice del Pacto Ribbentrop-Molotov, [ firmado por la Alemania Nazi y la Union Sovietica, Alemania permitio que el 28 de junio de 1940 la ciudad fuese ocupada por el Ejercito Rojo, despues de que la Union Sovietica hubiese obligado al gobierno de Rumania per cederle nuevamente Besarabia y Bucovina.

– Froein Farein Asociacion hebrea femenina de Cuba en 1926. Ayudaba per las mujeres per trabajos y dinero, tenia un circulo infantil.