Incontro verso uno dei bordelli all-you-can-fuck di Berlino

Il King George di Berlino apre alle quattro del pomeriggio, dal lunedi alla domenica, vacanze di nativo escluse. A causa di 99 euro ci si puo fermarsi fino all’alba, mentre con cammino passano i primi spazzini, attraverso bruciare quanto si vuole e comporre sessualita quanto si vuole insieme Klaudia, Katja, Petronella, Alina, Barby oppure una qualsiasi delle 27 prostitute sedute sugli sgabelli ovverosia sulle pelandrone di cotenna attiguo al bancone, in fondo le luci rosse del ambiente.

Il King George e governo il iniziale bordello verso stima fisso di tutta la Germania, la parere dell’industria del genitali alla crisi economica complessivo. Verso Berlino ci sono circa mezza dozzina di esercizi di corrente tipo. Preferiscono definirsi “tutto accettato” anziche perche per importo fisso—perche modo mi ha motto il proprietario, Sascha Erben, “dietro insieme si tratta di genitali; non di sms.”

Alina fa il adatto entrata. Indossa un tubino roseo giacche le copre il aspetto come un michetta copre un hot dog. Quando si alza dalla scranna, il abito le risale costante il adagiarsi fin tanto che non lo tira dabbasso di tenero unitamente le mani. Tutte le altre ragazze indossano lo in persona vestito per diverse sfumature di cerchia, che qualora fosse un’uniforme. Il drappo saggezza e scende, mostrando il chiappe e pezzo delle cosce laddove camminano attraverso il locale riguardo a tacchi almeno alti giacche le fanno assomigliare alle casette dei pescatori costruite sulle palafitte—quelle giacche non sopravvivono alle tempeste. Tutte fumano Marlboro oppure Chesterfield. Sui pacchetti ci sono scritte sopra cirillico che avvertono dei rischi per la tempra. E incluso, all’interno del stanza, dai drink affinche si bevono alle pigro contro cui ci si siede, ha l’odore dello saccarosio continuo.

Non assai poco dico loro in quanto sono li abbandonato per comporre un scritto tirano al di la i cellulari, si mettono verso mordere pizza e verso levarsi i pelucchi dai bikini—le stesse cose affinche avrebbero charmdate sito mobile esperto verso convenire qualora avessi motto perche ero gay, immagino.

La stessa forma del ritrovo e un onore al verga: un bar lungo e stretto conduce verso due grosse stanze riguardo a cui si affaccia una raggruppamento di piccole camere mediante letti puliti, docce e lampade. Le casse, nascoste durante alto, nell’ombra, diffondono musica europop. Non sono giammai status mediante un stanza di Dubai, pero immagino perche appresso la circuito da ballo con gli specchi, il vetro di Swarovski e i tavoli da 5.000 dollari l’uno, ci non solo un DJ mediante lo stesso cattivo moda del tale in quanto sceglie la musica al King George.

“Ti piace la musica?” chiedo ad Alina.

“come musica?” mi risponde.

La maggior pezzo delle donne qua provengono dall’Europa dell’est. Klaudia e austriaca, e a Berlino e una meraviglia di notorieta: gli uomini arrivano verso pagarla addirittura 200 euro all’ora. Alina dice di avere luogo di Napoli e affinche le mancano il costa e dimora sua, eppure sia io che lei sappiamo che non e italiana. A giudicare dal adatto calata, e piu probabile perche venga dalla Romania. Lo identico discussione vale ancora in le ragazze affinche parlano spagnolo, che Petronella e Barby: mi raccontano cosicche l’hanno afferrato in Romania, guardando le telenovelas, e perche lo parlano ragione e ameno. Pero non fanno inganno di abitare spagnole abbandonato fine e piacevole: lo fanno e motivo hanno equilibrio. Qua per Germania, se dici di succedere romeno la ressa non sempre la prende bene.

Ovviamente, mentono anche sulla loro tempo. Quelle perche dimostrano 40 anni dicono di essere trentenni, e le trentenni hanno tutte 19 anni. Ma penso tanto abbandonato una conseguenze delle bugie sulle quali sono costruite tutte le case chiuse. Le donne fingono in quanto gli uomini siano interessanti e desiderabili, e gli uomini si convincono di esserlo sicuramente.