Mi Pretendiente Acento de Sexo con Otras. Cada oportunidad que le toco el asunto me dice que quiero humillarlo, que nunca desea hablar mas, pero yo necesito conocer cualquier lo que hizo, de ultima la perjudicada soy yo, nunca me puede aseverar que lo humillo, mas pelotuda me siento yo…

nadieenespecialGracias por las respuestas… para emprender comprendo que los hombres fantaseen, como lo hacemos las chicas, aunque aca se paso abundante al plano concreto… yo lo controlo lo mas que podria, le cuestiono a donde estuvo o como le fue. cuando podria le reviso la pc, pero no se En Caso De Que es maneras de vivir, no es lindo quedar a la espectativa de encontrar una cosa mas. Yo le dije esto tiempo, que estoy constantemente en la paranoia de descubrir alguna cosa mas… el seri­a excesivamente cerrado, reservado, y no me realiza participe en nada, nunca me cuenta sus cosas, inconvenientes y no ha transpirado demas, entonces seri­a como contender contra la marea. Es bastante trabajoso estar asi, con pavor sobre seguir descubriendo cosas… debido por opinar an ambos

Sofianadieenespecial:lo sobre una infidelidad “real” es una suposicion… hoy por hoy lo sobre que chateaba con otras desplazandolo hacia el pelo eso que contas (lo sobre estructurar la orgia es una cosa que se dice en forma virtual aunque nunca se concrete), si exteriormente solo lo virtual con diferentes mujeres (eso es alguna cosa concreto que viste en la pc) ?eso te afecta?

nadieenespecialSi, me afecta… ver a mi pareja en fotos, con un perfil demasiado explisito… me molesta haberme enterado asi asi­ como pensar que si no se hubiera descuidado seguiria realizando lo mismo. Estaba hablando sobre sexo con otras chicas, cuando eso seri­a algo familiar sobre la pareja, me jode que de ultima nunca me dijo que tenia problemas personales. Que se yo, yo nunca me uso mismamente, nunca tengo la urgencia sobre calentarme con otro varon detras sobre una pantalla, ni en cristiano, y nunca lo comparto…. desplazandolo hacia el pelo me parece una falta sobre respeto hacia mi lo que hizo, es un sentimiento amargo

daniel34319Me Pienso el dolor que sentis, y yo ensima en el punto sobre un varon. Tu pareja puede tener inconvenientes graves o habitos extremadamente extranos, mira, el que mire porno es algo super normal, asi­ como quizas la mania sobre el es entrar en esos chat y no ha transpirado eso quizas lo caliente mas que observar porno, asi­ como Con El Fin De entrar en esos chat en ocasiones necesitas una foto sobre perfil extremadamente atrevida, yo nunca lo juzgaria todavia, porque igual que dice sofia, solo sabes que le encanta hablar sobre sexo virtualmente asi­ como nunca en humano con una diferente femina, eso por lo tanto nunca es infidelidad. Desplazandolo hacia el pelo que nunca sienta humillacion, vos sos su pareja y no ha transpirado tienen que superarlo juntos quiza, que no halla “humillacion” dentro de ustedes, eso me da la impresion la forma de esquivar el asunto.

anaoli_4mmm amiga, te aseguro que el te ha sido super infiel en los anos de vida que deben de novioslo preferiblemente seria que lo dejaras

continuamente la que permite cosas nuevas o mas sarpadas soy yo, desplazandolo hacia el pelo siento su rechazo… el quiere las cosas estandar..

nadieenespecialOtra cosa, cuando lo hablamos, despues de gran reverso, me dijo que el conmigo nunca se puede “sarpar” como lo hace por internet, porque siente que dejaria sobre amarme, o sea, que no puede agrupar el apego con el sexo, y todo el tiempo la que hace cosas nuevas o mas sarpadas soy yo, y siento su rechazo… el desea las cosas estandar… desplazandolo hacia el pelo aca encontre la justificacion, por motivo de que por otra parte canaliza los deseos que nunca puede ejecutar conmigo, y eso lleva por mal trayecto, esa division termina en la cuerniada, a mi me ama, y no ha transpirado seri­a cualquier amor y no ha transpirado ternura, hoy por hoy la una diferente parte seri­a con otra, por mas que sea virtual la cosa, con esa modalidad realiza que le falten cosas a la pareja… que las busca en otro ala… asi­ como a estas alturas de la pareja no se si es un asunto menor….