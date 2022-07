Dus je snapt die arrogante, elitaire A beneficial-gaps niet perish denken dat ze leaner zijn dan iedereen?

GUTFELD: Precies. Dus Tyrus, om op deze theorie voort te bouwen, zouden er geen journalistieke scholen moeten zijn die lead uit de middelbare college or university komen?

TYRUS: Jij — arme Greg, lieve jongen. Je probeert iets te begrijpen dat onzinnig is actually. Ze doen hier geen onderzoek naar. Als ik action wat pass away eerste verslaggever action when you look at the onze tell you — Kat, mag ik je papieren actually lenen, alsjeblieft?

TYRUS: Geef ze hier gewoon. Ik kijk niet naar je spullen. Maar terwijl je me personally een vraag stelde, ging het goed, emergency room waren enkele vrachtwagenchauffeurs en ze zijn meestal blank en racisme en je zou — aan het einde van de let you know, zijn alsof je weg curved.

Dentro de ze zijn nooit buiten perish redactiekamers gereisd, out-of wat dan ook dat ze volledig zijn losgekoppeld van de- echte wereld, off ze komen when you look at the een elitecategorie waar ze gewoon niet om de echte wereld geven

TYRUS: Emergency room is een grafiek die liet zien hoe — ik heb zoiets van, ik ben nu bezig satisfied wiskunde satisfied mijn kinderen. Er was een grafiek die gemiddeld 127 procent bedroeg. En ze probeerden te zeggen hoeveel verschillende —

TYRUS: Maar om hun cijfers emergency room goed uit te laten zien, moesten ze voor 55-jarige blanke mannen twenty-seven procent optellen.

TYRUS: Het maakte niet — ik heb zoiets van, wacht, sixteen including 79 as well as twenty-two, along with, mijn dochter had gelijk? Ik bedoel, dit was — daar hebben we mee te maken. Als je um, als je punt gebruikt —

GUTFELD: Ja, ik vraag me af waar u bent begonnen. Zoals, er moet een pre um zijn, een back tijdperk waarin niemand um zei. Ik weet het niet.

GUTFELD: Ja. Doe het niet. OKE. Emergency room try dus een kloof tussen de- news en eigenlijk het grootste deel van Amerika. Ik probeer erachter te komen out-of het mogelijk is actually om daar op de een out-of andere manier een einde aan te maken. Was emergency room een manier out-of was het gewoon deze industrie from inside the termen van — zoals, als ze vrachtwagenchauffeurs niet kunnen begrijpen, als ze de toeleveringsketen niet begrijpen, durante ze denken dat het iets is — denken ze dat inflatie een goed ding. black singles Ze begrijpen niet wat iedereen doormaakt, ze zijn zo observar verwijderd.

PAVLICH: Dus ik ben een vrouw van de mensen pass away dat begrepen. Emergency room was dus hoop voor de news for the de toekomst. Het probleem try A great, de meeste journalisten zijn gevestigd in New york dentro de D.C. en ze komen niet van buitenaf, off ze zijn emergency room al zo lang.

Dus voor iemand als Tiffany out of Stephanie Ruhle off Brian Stelter, are het zoiets als, hoe denk je dat je eten in the New york city komt? Wil je echt beginnen met de- weg af te gaan van, het kan myself schelen wat de kleur van mijn vrachtwagenchauffeur are? Ik accepteer alleen eten for the New york van de- blanke boy from van de- — van wie dan ook, geen blanke journal. Ik bedoel, kom op, als je echt die weg wilt inslaan, zal het heel erg slecht voor je zijn.

Op een vrachtwagen, en daarom, gaat al het andere during the prijs dentro de ze begrijpen niet dat het een domino-impact was

Dentro de democraten zouden echt moeten stoppen fulfilled doen alsof ze de kant van het politieke gangpad zijn perish voor de- armen are, require zelfs de gasprijzen die came across een dollars stijgen, brengen tienduizenden Amerikanen weer onder de- armoedegrens. Durante dus, weet je, zijn energie stijgt came across een paar dollars. Raad eens hoe je je eten for the je stad krijgt. Dus i hebben meer mensen nodig —