Ada beberapa perdebatan tentang apakah Taman Gantung Babilonia pernah dibangun

Keajaiban Dunia Pertengahan Setelah keruntuhan peradaban kuno, ingatan akan keajaiban dunia kuno yang hancur perlahan menghilang. Kaum cerdik-pandai dan filsuf meninjau ulang dan menulis kembali daftar keajaiban, menghilangkan yang lama dan menggantikannya dengan “yang baru dibuat” sementara kisah mereka menyebar. Setelah beberapa abad sebuah konsensus muncul dalam bentuk daftar Tujuh Keajaiban Pikiran Pertengahan: 1. Katakombe Kom el Shoqafa 2. Colosseum 3. Tembok Besar Asia 4. Hagia Sophia 5. Menara miring Pisa 6. Menara porselen Nanjing (Nanjing, Cina) 7. Stonehenge (Skotlandia, Britania Raya) Keajaiban alam Sama dengan daftar keajaiban dunia lainnya, tidak ada ke dunia. Salah satu dari daftar keajaiban dunia alami disusun oleh CNN: 1. large Canyon 2. Great boundary Reef 3. Pelabuhan Rio de Janeiro 4.

Mount Everest 5. Northern bulbs 6. Volkano ParicutA­n 7. environment terjun Victoria Keajaiban bawah air Meskipun keajaiban dunia bawah laut adalah keajaiban dunia alami dan tidak dibuat oleh manusia; keajaiban di bawah ini bisa berada di dalam laut, di bawah permukaan laut, atau dikelilingi oleh perairan. Karang Penghalang Belize 2. Deep-Sea Vents 3. Kepulauan Galapagos 4. Karang Penghalang Besar 5. Danau Baikal 6. Laut Merah Utara 7. Palau Keajaiban modern-day Banyak orang sudah menyusun daftar Keajaiban dunia contemporary (Sekarang). Daftar yang paling umum adalah: 1. Terowongan route (Britania Raya dan Perancis) 2. Menara CN (Toronto, Kanada) 3. Empire county strengthening (New York, https://datingmentor.org/escort/colorado-springs/ Amerika Serikat) 4. Jembatan Golden entrance (bay area, AS) 5. Dam Itaipu (Brazil dan Paraguay) 6. Borobudur (Indonesia) 7. Terusan Panama (Panama) [sunting] 7 Keajaiban baru Sebuah projek tentang 7 keajaiban dunia secara luas.

Cherry Bell – Indonesian Team Band

Since the South Korean’s effects provides strongly arrived in Indonesia, the tendency now could be obtaining southern area Korean directed. From ways Korean everyone gown themselves up, the easy Korean words, for the trend to build career as man and female musical organization, folks in Indonesia become stimulated.

That gives Cherry Belle as the Indonesian type of one particular winning Korean girl band. The difference try small. In Korea, they naturally sing Korean song with English terminology placed in words. In Indonesia, yeah, essentially the close thing takes place. You understand. It is only about individuals hunger. Plus the Indonesian type thankfully has some lovers.

Cherly – CherryBell

Complete name: Yuliana Cherly Aggraini Nickname: Cherly TTL: Pekanbaru, July 21, 1991 pastime: Singing and moving Fav edibles: Sushi numbers Idol: Doraemon, Chibi i

Angel – CherryBell

Nicknames: Angel TTL: Jakarta, Oct 5, 1990 interest: moving Fav ingredients: special deep-fried grain Fav numbers: 5 Fav color: Pink numbers Idol: Doraemon Spending time: Watching films

Anisa – CherryBell

Name: Anisa Rahma Nickname: Anisa TTL: Jakarta, Oct 12, 1990 passions: performing, dance, drawing, foster pets, traveling Fav shade: Red, green, purple

Christy – CherryBell

Name: Christy Saura Noela Unu Nicknames: Christy TTL: New York, December 26, 1990 pastimes: performing where aja, when Fav delicacies: Bapaooooo Fav rates: 8 Fav tone: imperial numbers Idol: Hateway Anne, Princess-princess in Disney, Barbie

Devi – CherryBell

Complete name: Devi pung, 25 November 1987 pastimes: singing, traveling Fav edibles: Chinese Food, Sea Food Fav figures: 8, 9, 25 Fav tone: azure, environmentally friendly Figures Idol: mama Teresa

Felly – CherryBell

Complete name: Yefani Filliang Nickname: Felly TTL: Jakarta, March 21, 1991 interests: party, play, roadways, photo Fav ingredients: Indomie, Fetuccini, poultry rica-rica Fav numbers: 8 Fav tone: Red Figures Idol: Spongebob

Gigi – CherryBell

Full Name: Brigitta Cynthia Nicknames: Gigi TTL: Jakarta, July 9, 1993 Hobby: moving Fav items: Sushi Fav data: 9 Fav Color: All colour excluding dark colored hues Figures Idol: Spongebob