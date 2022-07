Tirtir koontada Badoo lorsque sax ah tallaabo tallaabo 2021 ah!

Waxaa jira goobo badan oo aad kula kulmi karto dadka. Wixii intaa dhaafsiisan, badanaa waxaa loo isticmaalaa within the lagu bilaabo xiriiro. Si kastaba ha noqotee, iyagu ma ahan aalado ay dadku had iyo jeer ku sugnaadaan. Haddii aad rabto inaad wax barato tirtir koontada Badoo, halkan waxaan kugu hagi doonnaa tallaabo tallaabo.

Tirtir koontada Badoo, hab fudud

Badoo waa middle ka mid ah aaladaha badan ee aad isticmaali karto au moment ou aad ula kulanto dadka. Quand kastaba ha ahaatee, ujeeddada goobahan lorsque aad ah diiradda looguma hayo tan. Dhab ahaantii, waxay aad ugu foogan tahay bilowga cilaaqaadka dadka kale. Waxaa jira kiisas badan oo maanta ah father ka hela badhkooda wanaagsan meelahaas. Waxa kale oo jira dad badan oo inkasta oo ay leeyihiin akoon in muddo ah, aan halkan waxba ka helin oo go’aansaday inay ka baxaan.

Qaarkood waxay doortaan inayan dib u soo gelin, kuwa ugu amarka badan waxay had iyo jeer doorbidaan inay tirtiraan akoonnadayada. Ma doonayno inaan sii wadno helidda ogeysiisyada ama emaylada meelaha aan ka tagno. Sidoo kale, koontadii ka fiicnayd ayaa la tirtiray, ma garan kartid haddii badhkaaga qaaliga ah ee fiican uu go’aansado inuu xoogaa you fiirsado oo uu helo mugdi hore, haddii aadan halkaas kula kulmin. Sirta, taasi waa qarsoodi mise maya?

Sida had iyo jeer, waxaa jira siyaabo kala duwan oo looga saaro madal. Waxaad isticmaali kartaa Desktop -gaaga ama taleefankaaga gacanta. Nasiib wanaag qof walba, kombiyuutarradaan yaryar waa aaladda ugu fiican ee yaa garanaya? Waxaa laga yaabaa inside maalin maalmaha ka mid ah kombiyuutarrada aan loo baahnayn. Tani waa mala -awaal, laakiin waa arrin kale.

Ku noqoshada dulucda arrinta, waxaan kuu sheegi doonnaa dhammaan tillaabooyinka ay tahay inaad raacdo lorsque aad u tirtirto koontadaada Badoo. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sheegi doonnaa siyaabo badan, maanahaaga Badoo oo aad rabto inaad ka hortagto inay ogaadaan inaad leedahay koonto, waan ku caawin doonnaa. Haddii aad caajisey oo aad rabto inaad ka https://besthookupwebsites.org/hot-or-not-review/ baxdo masraxa, isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa.

Tirtir astaanta lagu abuuray koonto Facebook

Maalmahan, haddii aad leedahay koonto Twitter waxay los angeles mid tahay inaad leedahay furaha gelitaanka wax walba. Waxaa jira aagag badan oo kuu oggolaanaya inaad abuurto isticmaale kaliya adoo ku xiraya Myspace. Sidan oo kale, muhiim ma aha from inside the la geliyo emayl, furaha sirta, xaqiijinta isticmaalaha iyo wixii los angeles middle ah. Ma aha inside ay tahay geedi socod aad you dhib badan, waa uun in the aan xoogaa caajis nahay, laakiin Twitter -ga ayaa ka dhakhso badan; got iyo jeer waxaan ku bilawnay aaladda qaarkood.

Mark bogga Badoo.

Ku gal ikhtiyaarka “ku gal Facebook”.

Guji sawirka adeegsadahaaga, oo ku yaal bidixda kore, lorsque aad u gasho astaantaada iyo macluumaadkeeda.

Dhinaca kore ee midigta, waxaad ku arki doontaa 3 badhan, midkoodna waa marsho. Riix tan, oo ku geyn doonta goobaha.

Hoos ugu dhaadhac fursadaha ugu dambeeya.

Guji “tirtir koontada”. Daaqad ayaa markaa ka soo muuqan doonta xulashooyin badan, oo ay ku jirto qarinta koontadaada lorsque aan loo arkin.

Daaqadda cusub, dooro sanduuqa “tirtir koontadaada”.

Waxay ku weydiin doonaan sababta aad u rabto inaad tirtirto koontadaada. Dooro “sabab kale” oo riix “sii wad”.

Iyo voila, talaabooyinkan waxaad lorsque guul leh u tirtiri doontaa koontadaada Badoo. Sidaad arki karto, waxay xoogaa ku adkaysanayaan inaad halkaas joogto. Waa wax wanaagsan inay weli kuu oggolaadaan inaad tirtirto koontada!

Hadda maxaa dhacaya haddii aad tahay qof aan caqli lahayn oo lumiyay furaha sirta, laakiin aad rabto inaad tirtirto koontada? Waan ku hagi doonnaa.

Tirtir koontada, haddii aadan lahayn furaha sirta ah

Suuragal ma tahay within the los angeles sameeyo iyada oo aan los angeles helin furaha sirta ah? Maya, sida iska cad. Quand kastaba ha ahaatee, sida bogagga badankood, waad soo celin kartaa adiga oo gujinaya “Ilowday eraygaaga sirta ah?” Laakiin, waxaad u badan tahay inaad abuurtay koontadaada adoo adeegsanaya koontadaada Google ama Twitter, madal kasta oo ay tahay, laakiin getting ma xasuusatid eraygaaga sirta ah. Furaha, marka aad koontadaada ku gasho madal kale, waxay kaliya you adeegi doontaa tirtiridda koontadaada.

Ka tirtir koontada Badoo abka, aaladdaada gacanta

Aad iyo aad ayaan u isticmaalnaa kombiyuutarada jeebka waxaana jira aalado badan oo leh app. Haddii aad rabto, waad iska qori kartaa barnaamijka Badoo, wax dhibaato ah ma jiri doonto. Xaaladda Badoo tan waa la samayn karaa, halka loogu talagalay tirtir koontada Meetic Tani suurtogal ma aha, ugu yaraan maahan abkaaga, laakiin websaydhkaaga.

Aynu aragno tillaabooyinka los angeles raacayo lorsque aan uga baxno Badoo barnaamijka ka jira aaladdaada gacanta, ha noqoto Android ama macruufka:

Iyo voila, waxaad hore uga tirtiri doontaa koontadaada Badoo abka ku jira aaladdaada gacanta. Waa wax, dhab ahaantii, aad u fudud oo, nasiib wanaag, iyagu ma qarin karaan ikhtiyaarka badan ee ah within the los angeles iska qoro. Hadda, waad illoobi kartaa madalkan oo waad sii socon kartaa.