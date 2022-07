Il imbroglione di Tinder si fingeva fanciullo di Lev Leviev: vedi chi e pero (e quanto e pieno) il regnante dei diamanti israeliano

Jet privati, diamanti inestimabili, inseguimenti: e questa la giornata-tipo di Simon Leviev, alias “il truffatore di Tinder”, al centro del insolito proiezione di evento di flix, che si dice abbia truffato decine di donne estorcendo una nota nell’ordine dei 10 milioni di dollari fingendosi il frutto di Lev Leviev, magnate israeliano dei diamanti.

Simon Leviev, il cui fedele nome e Shimon Hayut, ha superato 5 mesi (contro 15 di biasimo) con Israele in precedenti accuse di inganno (il suo concessione avvertito, nel 2020, pare cosi capitato per buona gestione). La occhiata settimana e comparso nel proprio bordo Instagram aspirazione, che faceva avanti, verso assaporare singolo stile di persona da racconto.

Tinder, tuttavia, ha ribadito la sua luogo, confermando di aver bannato Leviev e di aver dotto ulteriori indagini appresso l’uscita del cortometraggio: “Abbiamo pirata Simon Leviev e tutti i suoi pseudonimi conosciuti non assai poco la vicenda delle sue azioni e diventata pubblica nel 2019. E condizione per sempre pirata da Tinder. Mediante panorama dell’uscita del cortometraggio, abbiamo regolato ulteriori indagini interne e possiamo affermare perche Simon Leviev non e laborioso sopra Tinder con nessuno dei suoi noti pseudonimi.”

Alcuni aspetti della facciata pubblica da “re del jet-set” del impostore di Tinder rispecchiano quelli dell’ una volta miliardario di cui si e falsificato frutto. Nel 2003, Forbes si e unito verso Lev Leviev e al adatto gruppo di guardie del gruppo durante un tour per Ucraina verso un servizio che raccontava durante giacche atteggiamento periodo diventato il “Re dei diamanti”. Modo ha conquistato il trono? Ringraziamento per solidi legami mediante personaggi del grado di Vladimir Putin e del presidente angolano Jose Eduardo dos Santos affinche lo hanno assecondato ad rilevare gemme, ad procurarsi miniere e ad allentare la cattura di De Beers sul traffico.

Per altre parole, la occasione di Leviev, stimata verso l’ultima cambiamento da Forbes in breve tranne di 1 bilione di dollari nel 2020, e numeroso vera e favolosa quanto e falsa la scusa di Simon Leviev. La scorsa settimana l’azienda LLD Diamonds di Lev Leviev ha rilasciato una dichiarazione nella ad esempio, fra le altre cose, afferma: “Appena appreso della raggiro abbiamo disteso segnalazione alla questura israeliana e speriamo che il sig. Hayut affronti le conseguenze legali delle sue azioni”.

Forbes si e ingombro di Lev Leviev nel incarico del 15 settembre 2003 “il miliardario giacche ha annientato De Beers”, affinche in questo momento ripubblichiamo a causa di totalita.

di Phyllis Berman e Lea Goldman

In quale momento il jet Gulfstream 2000 di Lev Leviev atterra a Kiev poi un volata di tre ore da Tel Aviv, ad aspettarlo trova la pubblica sicurezza. Codesto schieramento di forze non e durante attenuare un malvagio, bensi a causa di accettare dignitosamente un educato chiaro, totalita ad un seguito di berlina e Mercedes-Benz, ciascuna mediante coppia guardie del corpo armate. Appresso l’arrivo, il marcia si scialuppa esteso le strade dissestate dell’Ucraina, per semafori, fattorie solitarie e strade polverose, scaltro al villaggio di Zhitomir.

Leviev e un protagonista in la stirpe del posto. Ha restaurato l’unica sinagoga rimasta di questa municipio, giacche i nazisti avevano travestito sopra un accumulo di armi e i comunisti, dopo, con un cinema. Occasione una sgangherata band di musica klezmer gli fa una serenata invece i fotografi scattano fotografia e i ragazzi eseguono una ballo chassidica usuale sopra suo rispetto. Questa teatro si e ripetuta innumerevoli volte per approssimativamente 400 villaggi per Russia e nelle una volta repubbliche sovietiche. Leviev e un residente israeliano di 47 anni, di principio uzbeka e un dedito israelita lubavitcher, cosicche dona al minimo 30 milioni di dollari all’anno durante rifondere al torma gli ebrei perduti.

La contrasto con De Beers verso l’accesso rivolto ai diamanti

Corrente miliardario non assai insigne e addirittura la affanno nel costa di De Beers, il omone del sezione dell’estrazione, trattamento e corrispondenza di diamanti, rinomato mezzo il “Sindacato”. Leviev un occasione era un Sightholder, ossia uno dei pochi esclusivi acquirenti diretti di diamanti grezzi De Beers. Oggigiorno e il ancora abile tagliatore e lucidatore al mondo di gemme preziose e una origine primaria di pietre grezze attraverso gente tagliatori, lucidatori e produttori di gioielli con tutto il ripulito. Coloro in quanto hanno aiutato alla sua fortuna negli ultimi tre decenni affermano che e condizione il conveniente intenso odio a causa di De Beers ad sentire la sua salita. Leviev ha ritenuto ingiusta e inaccettabile la sopruso del Sindacato nei confronti degli acquirenti, a cui pieno venivano dati lotti di diamanti grezzi verso prezzi e condizioni “prendere o dare” mediante il rischio di avvicinarsi esclusi da www.hookupdates.net/it/marriagemindedpeoplemeet-recensione/ qualsivoglia ambito nel caso che si fossero rifiutati.

Leviev non opinione in nessun caso palesemente il proprio ora non piu associato per affari sudafricano, ne ma si nasconde dietro giri di parole. “Non permetto a nessuno di dirmi che guidare la mia attivita”, dice. “Sono maturato per amalgama Sovietica. So cosa significa avere angoscia. Ricordo ricco mentre a educazione venivo picchiato sistematicamente dai bulli e ho di continuo ridetto a me proprio affinche non avrei no ancora avuto spavento di sciocchezza e di nessuno”.

E cosi e ceto, specifico affinche Leviev e riuscito a dedurre a De Beers contatti e clienti importanti per Russia e Angola, due dei maggiori produttori mondiali di diamanti grezzi in termini di capacita.

Nondimeno Leviev non ha piegato il organizzazione dei lavoratori, un occasione ormai che puo tutto, da abbandonato. La sua attacco ha ispirato altri, come Rio imbrattato, titolare della cava australiana Argyle, affinche nel 1996 ha risoluto di oltrepassare De Beers durante la prima turno e di cedere i suoi 42 milioni di carati di fronte ai lucidatori di Anversa. All’inizio degli anni ’90 il gestione russo inizio per vendere parte della sua commessa grezza ad gente, nonostante il adatto autorizzazione ristretto di lunga data unitamente De Beers. Laddove le aziende di estrazione scoprirono enormi riserve di diamanti nei Territori del Nordovest del Canada, De Beers dovette lottare per prevalere una parte della torta. La sua percentuale di commercio nel sezione dei diamanti grezzi e scesa al 60%, dall’80% di cinque anni fa.