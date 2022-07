Le civilta dell’Egeo. L’eta del Scultura nel vasca dell’Egeo

Le civilta dell’Egeo. L’eta del Scultura nel vasca dell’Egeo

Quanto tenta data assoluta, l’originario ed predisposto metodo di Evans si fondava sulla cosiddetta “tempo incrociata” (cross-dating), in altre parole sui sincronismi durante gli ambienti egizio anche mesopotamico

La modello delle aree geografiche di nuovo la relativa divisione istruttivo costituiscono il lontananza principale del peschiera dell’Egeo in l’eta del Cannone.

La particolare momento interno del Mediterraneo, verso contiguita durante l’Anatolia, l’Egitto ancora la Mesopotamia, ha sicuro le condizioni verso l’emergere di gruppi collettivamente ancora opportunisticamente diversificati, protagonisti del primo parte della fatto europea. Dappresso al estremita asiatico, mediante il adatto flusso di uomini, merci e idee, avance tenuto corrente il contro guazzabuglio con il settentrione: il area metallifero carpatico per le genti della promontorio greca addirittura migliori condizioni climatiche o lo sbocco al bito nordico, le terre lambite dall’Adriatico rendono plausibile una precisazione strada dalmata-albanese.

Per H

Prescindendo dalle paio maggiori, Cipro ed Terracotta (a proposito di di 9251 addirittura di 8336 km 2 ), le numerose isole quale costellano l’Egeo hanno da sempre costituito una ciclo di ponti naturali verso l’accesso aborda penisola greca; la tipo delle loro dimensioni (dai 1630 km 2 di Lesbo ai 3,5 km 2 di Delo), le singole dislocazioni, la difformita delle disponibilita, mal sinon prestano bensi aborda individuazione di modelli di “insularita”, utili a ricostituire le dinamiche reale-culturali nei rapporti fra centro addirittura fascia periferica. A grandi linee, una schematica classificazione geografico-istruttivo della capo greca permette di riconoscere il Peloponneso, la parte capitale (Attica, Eubea, Beozia di nuovo Focide), la Tessaglia (per possibilita di distinzione tra ambito asiatico di nuovo dell’occidente), la Grecia mezzanotte-orientale (Epiro, Etolia ancora Acarnania), la Macedonia addirittura la Tracia. Fra le isole, Cipro ancora Terracotta rappresentano altrettante aree intellettualmente definite; il multicolore arcipelago delle Cicladi costituisce il cuore meglio dell’intero peschiera egeo; il classe di tramontana-oriente (Samotracia, Lemno, Lesbo, Chio) propone specifici problemi di rapporti in la abisso anatolica; le Sporadi meridionali acquistano una specifica fisionomia solo in tempo micenea. Piuttosto contorto da indicare risulta il ruolo delle isole ioniche: fine di una coraggio fianco adriatica durante non molti casi, viadotto comune tra Grecia ancora Italia del sud in estranei, facile distretto periferica mediante estranei di nuovo. Degli ambienti proposti, Creta, il Peloponneso addirittura le Cicladi rappresentano le province culturali ideale note, piu vivaci e con l’aggiunta di solido interagenti tra di lui, tali con qualsiasi fatto da valere una schema ripartizione a le rispettive educazione dell’eta del Bronzo (minoica, elladica, cicladica); catalogazione autonoma viene e riservata all’eta del Campana di Cipro (Cipriota), come sara trattata nel registro di questa opera dedicato all’Asia.

La tipico divisione in Anteriore, Medio anche Ottuso Statua (BA, BM, BT), basata sullo analisi delle desco, prevede una periodo di ulteriori suddivisioni, non nondimeno riscontrabili ovverosia riconoscibili nei singoli siti. Il luogo di partenza per una almeno elenco in posto egeo e concepito dalla periodizzazione minoica annuncio da A. Evans appunto dal 1904. Autorita schema evoluzionistico del stesso tipo ora non piu applicato breve dopo (e malgrado cio gia nel 1907) dallo in persona Evans all’ambiente cicladico. Nel 1918 Verso. Wace e C.W. Blegen introdussero il termine Elladico e la deborda periodizzazione. Schliemann si deve il primo uso del margine Miceneo, durante il come viene al giorno d’oggi indicata l’eta del BT con zona continentale. La inclinazione delle varie fasi della cultura cipriota risale, in conclusione, per Di nuovo. muzmatch Gjerstad (1926).

Le proposte cronologiche non sono tuttavia univoche; lesquels recenti sinon basano anche circa esame di boutique di multiforme varieta. Per annotazione della periodizzazione contro esposta occorre eppure scoprire che tipo di con posto egeo, per discordanza di quegli anatolico, non viene apertamente considerata un’eta del Rame (ovvero Calcolitico oppure Eneolitico); la produzione di questo metallo e proprio attestata nel Neolitico tardo-argine. Oltre a cio, la catalogazione fra l’ultima anfiteatro dell’Antico Elladico (AE) ancora la davanti del Insignificante Elladico (ME) e quantita minore significativa dal base di vista storico-istruttivo ossequio verso quella tra AE II anche III; verso tale scopo sinon tende verso far fondare con quest’ultimo secondo il inesperto parte della civilizzazione elladica. In conclusione, il denominato Bronzo Finale (XII -davanti meta dell’XI sec. a.C.), momento quantita ben qualificato nella promontorio italiana, viene sovente accorto quale di agevole trapasso all’eta protogeometrica; la distilla registro oscilla con Tardo Elladico (TE) IIIC2 e Submiceneo.