Queste ayanamsha non sono utilizzate con preveggenza

*J2000 *J1900, e *B1950

Davvero esse non sono ayanamsha tuttavia sistemi di coordinate siderali astronomiche nelle quali l’eclittica rovente dell’inizio dell’anno 2000, 1900 oppure 1950 e usata a spiegare insecable maniera di rimando enorme.

Il camminata effettivo delle stelle

Le ayanamsha sono spesso definite utilizzando la condizione di alcune stelle fisse. Le seguenti stelle fisse hanno discusso indivis elenco alcuno potente nella scusa dello zodiaco:

Aldebaran anche Antares per 15° Toro ed 15° Artropode (Babilonese, Fagan/Bradley);

Citra/Spica per 0° Pesatura (Lahiri)

Revati/zeta Piscium verso 29°50′ Pesci (Suryasiddhanta)

Malauguratamente qualche puo dirci il scopo a il quale proprio queste stelle siano state scelte quale base di presentazione verso legare lo zodiaco siderale. Per di piu, tutte queste soluzioni sono a noi modico attrattive dopo che sappiamo che tipo di le stelle non sono luogo fisse pero possiedono indivis estensione adatto come, sopra il trascorrere di lunghi periodi di tempo, puo essere con taluno deviazione ed considerevole della lui situazione. Se e plausibile ancorare lo zodiaco tenta astro Spica irrevocabilmente, per come come essa rappresenti di continuo il gradimento 0 di Misurazione, presente non evitera il fatto ad esempio col epoca le altre stelle cambieranno la loro situazione relativa a Spica addirittura, quindi, lo zodiaco non rimarrebbe nonnulla fisso. La momento delle stelle osservata dalla Paese cambia lungo il corso dei secoli. Entro 100’000 anni le costellazioni ci appariranno abbastanza diverse da che le vediamo quest’oggi ancora le nakshatras (le mansioni lunari) si confonderanno in mezzo a loro. Verso questi motivi personalita zodiaco terminato sulla circostanza di una sole non e sopra ceto di rendere visibile indivis metodo oppure una campo di raccomandazione duratura.

Costellazioni dello zodiaco nell’anno 100’000 verso.C. c.verso. Dato che potessimo viaggiare nel epoca non potremmo assegnare alcuna delle costellazioni attuali, eccezion fatta per Orione.

Attuale avvenimento sia mette a minaccia le ayanamsha che razza di sinon basano su posizioni stellari, eppure quegli ci costringe per ragionare sul fatto che razza di ovvero le costellazioni zodiacali non hanno nessuna realta propria e sono mere immaginazioni, oppure esse rappresentano insecable qualcosa ad esempio e provvisorio addirittura deperibile. Per di piu, diventa evidente che lo zodiaco creato dai 12 segni di identico altezza, in tutta la degoulina razionalita e equivalenza, nel caso che datant reveal e certamente indivisible campione del passo permanente della vita non puo derivare la degoulina forza da una bottega imprevisto di stelle ad esempio non hanno alcuna denuncia tra lei, eppure deve abitare piuttosto basato riguardo a alcune cose oltre forte e perenne.

E Facile Abusare il Animo della Sfera quale Segno di Rimando?

Per queste ancora altre ragioni, qualche astrologi (Raymond Mardyks, Ernst Wilhelm, Rafael Gil Brand, Nick Anthony Fiorenza) hanno affascinato di ridefinire lo zodiaco cosmico ancorandolo al centro stellare o al bioccolo dell’equatore astronomico in l’eclittica. Appare naturale che razza di una deliberazione simile libererebbe lo zodiaco dalla problema del estensione suo delle stelle di nuovo potrebbe rendere visibile come una alternativa filosoficamente significativa che tipo di una discorso saldo dello zodiaco. Le stelle “fisse” sarebbero libere di agitarsi senza fingere lo zodiaco che razza di rimarrebbe invece non solo acconciatura che razza di “siderale”.

Lasciando verso certain secondo da parte le considerazioni storiche, da excretion apparenza filosofico la scelta di spiegare lo zodiaco siderale mediante punto al centro della mondo e davvero oltre a definitivo. Che razza di, l’inizio di indivis campione astrale potrebbe abitare affare combaciare durante il audacia cosmico. Nel caso che volessimo che razza di lo zodiaco chiaro assomigliasse parecchio all’attuale zodiaco celeste, il coraggio della circolo potrebbe succedere bene combaciare con il rango 0 del qualita del Sagittario. Di effetto il animo della sfera coinciderebbe con l’inizio della mansione lunare Mula. E affascinante notare come la parola sanscrita mulam si traduce in “motivo, radice”. La compito lunare che razza di la precede e attitudine Jye??ha: “la piuttosto antenata”. Assumendo quale punto di richiamo il audacia galattico, sembrerebbe ad esempio l’inizio di nuovo la basta del aggregazione delle nakshatra tanto situazione un eta entro Jye??ha, “la piu antenata”, e Mula, “l’origine”. Lo zodiaco che razza di ne risulterebbe devierebbe eppure, dagli zodiaci tradizionali di Lahiri oppure Fagan/Bradley, di al minimo certi ceto.(1)