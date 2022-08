Comment se peut-il que je rencontre un mec de 30 ans qui ne sait jamais protege aves ses quelques blondes qu,il a eues??

Monsieur ne souhaite jamais mettre de condom!

C’est une question de confiance dit-il..Je ne comprends tout simplement gui?re et je l’ai laisse tombe!! Bordel c’est un mec intelligent!!

Je l’estime vraiment con…. En tout cas il n’ a nullement eu se qu,il voulait.. dire que ca faisait quand un mois qu’on se frequentait…

J’ai juste besoin d’avoir un regard objectif d’une situation.

Ouin… En 2012, un mec qui est contre le condom, c’est legerement weird… J’avoue que si Monsieur ne voulait nullement trop en discuter, ca regarde mal concernant le reste… Vivre a 2 vient avec une serie de negociations, donc quand au bout d’un mois t’es aussi refractaire dans un sujet d’ordre de sante publique, ca part en gali?re.

On ne se le cachera nullement, tout le monde prefere baiser aucun capote, mais bon, les temps libre etant votre qu’ils sont, l’argument « c’est une question de confiance » tient trop pas la route.

Je ne suis aussi nullement sure de comprendre votre qu’il voulait dire… Genre « tu dois me faire confiance que je n’ai jamais couche avec quelqu’un qui avait le sida ou des mts ? » « Si tu m »imposes une capote ca veut dire que tu penses que J’me tiens au coin de Ste-Catherine et St-Laurent … » Je comprends pas.

Franchement, tu m’aurais devoile que le gars avait 16 annees, je me serais dit, ok, il regarde Jersey Shore, c’est la qu’il s’est pogne un argument de meme… Neanmoins, a 30 ans, je sais pas, il semble que t’en as vu d’autres! Que ca ne fait pas 12 minutes et quart que tu dois avoir la conversation d’la protection quand tu rencontres quelqu’un… Que tu le sais que le condom c’est la regle non ecrite, pour lui et pour toi…

Je sais nullement, c’est louche, t’as bien fera de trouver ca repoussant.

A bientot et desolee que ca n’est jamais fonctionne entre vous deux

2012, l’annee du changement amoureux.

Pas d’orgasme, pas normal ?

Lettre d’une femme d’experience. L’amour a-t-il un age ?

J’suis ENCORE celibataire… Que Realiser ?

Cheres amies, chers amis bonjour,

Oui, je le veux presque… (Faut-il se marier si l’on a des doutes ?)

Sauf que de fil en aiguille…nous l’avons annonce a les familles et amis, puis nous sommes lances au calme au sein des preparatifs, puis votre ete nous avons fera des recherches pour un lieu de reception (avec une part d’excitation je dois l’avouer!) En outre voila, on est a deux doigts de confirmer la zone et la date l’ete prochain – et la le stress revient !!

Vous voulez entrer en relation ? Lachez ce ego!

J’habite un gars de vingt-trois ans qui se pose bien de questions. En general j’y trouve moi meme la reponse sans necessairementavoir recours a autrui mais dans ce cas particulier qui est le mien, je cherche encore une reponse. Alors voici ma situation.

J’ai toujours ete en legerement plus en avance sur mon age que la majorite des jeunes de mon age. Que votre soit professionnellement, culturellement ou emotivement parlant. Bien evidemment, je ne suis pas parfait et je ne peux me targuer d’avoir la sagesse d’un moine bouddhiste. Cette situation n’est jamais pour me deplaire puisqu’en general, c’est assez fonctionnel Afin de tisser des liens avec des personnes de tout type et pour ainsi reussir a tirer le epingle du grand jeu une vie sans trop de mal. Cependant, je ne suis jamais parvenu a nouer une relation stable, ni meme satisfaisante avec aucune copine. J’ai souvent rencontre des meufs:

A-Trop jeunes qui ne vivent tout seulement nullement sur la meme planete que moi vu qu’elles seront encore au secondaire et moi passablement avance dans ma carriere;

B-Ayant le meme age mais ne sachant point ce qu’elles veulent et absolument incapables de amener quoi que votre soit de constructif;

C-Trainant derriere elles un passe de ptite misere avec une propension assez developpee a etre dans le trouble….Vous savez le genre de fillesqui ont consomme drogues et autres marchandises de nature illicite, collectionne autant de taloches que d’Ex, ayant abandonne toute forme d’ambitions etd’etudes Afin de aller prendre racine au sein d’ une job au salaire minimum;

D-Carrement folles a lier (le genre dependant affectif avec une tendance prononcee a mener des interrogatoires staliniens sur la presence et/ou absence a tel endroit ou evenement);

E- Qui etaient serieuses mais tellement que aussi une soeur grise paraitrait boute-en-train comparees a elles;

F-Auxquelles je n’etait jamais interesse, sans raison particuliere.

Vous pourriez pensez, Lea, que j’suis selectif et vous auriez raison. Selectif mais ayant appris avec moyen a flairer les ennuis et surtout, a les empi?cher. Les seules femmes que j’aie jamais adore etaient:

B-Interessees a moi autant qu’a une borne kilometrique;

C-Interessees a moi et ont realise au bout de divers jours que je n’etait nullement le bon type. Et je n’avait gui?re couche avec au cas ou le sujet vous traverseraitl’esprit;

D-M’ont ete volees par le premier ti-coune venu parvenant a accomplir en cinq miserables petites minutes ce que j’ai tente depuis des annees.

Pourtant, je suis quand meme dote d’un physique rejouissant ainsi que d’une personnalite authentique, ayant accompli plusieurs objectifs de vie et etant loin d’en avoir fini; je suis egalement pourvu d’un certain bon sens et d’une culture generale plutot approfondie malgre le fait que je sois un pur bien de l’ecolepublique Quebecoise n’ayant jamais frequente le cegep et encore moins l’universite. Pourtant, j’ai l’impression de vivre carrement via une autre planete car en une telle triste epoque,le seul fait d’ecrire correctement, d’etre capable de contacter un dictionnaire ou meme d’etre capable de s’orienter sans le sacro-saint GPS reste limite aussi mal vu que de vouer 1 culte a Hitler. Idem pour le fera de dire que moi, nos bambins, votre n’est gui?re pour moi. Je ne deteste jamais les enfantsmais je ne suis nullement a l’aise avec eux et je ne ressens aucun besoin d’en avoir la presence dans ma vie. Neanmoins, apparemment, c’est mal vu dans notre societe.