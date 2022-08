Il va falloir comprendre que celui-ci y a mille et une facons d’evangeliser dans un magasin, mais ordinairement il faudra developper une approche personnelle avec le Saint-Esprit, une approche dans laquelle tu te sens plus a l’aise

Dans l’impasse les gens repondent par rapport i ton vision en fait.

Si tu parais trop “evangile”, tu baisses ton pourcentage de chance d’approcher une personne, neanmoins ceux qui acceptent paraissent des gens qui sont prepares a i§a. J’ai des freres en christ qui sont un tantinet trop “evangile”, moi cependant je suis quelque peu plus “Relax”, ce qui fait que j’initie une conversation casuale et ensuite on bascule a Jesus-Christ. Les mecs sont desfois retissants, parfois ils acceptents mais c’est surtout une question d’approche. Moi j’approche avec une capsule d’la boisson alcoolisee “ice smirnoff” (C’est une boisson qui contient votre logo satanique en franc maconnerie). C’est mon vision personnelle que le Saint-Esprit m’a enseigne, ca ne va jamais marcher avec quelqu’un d’autre. Donc voila mon vision:

– Bonjour, excusez-moi s’il vous plait, je m’appele Antoine, je suis un jeune chretien du coin et j’aimerai echanger avec vous sur la parole de Dieu, la Bible et Jesus Christ. Je ne vais gui?re vous embeter plus d’une minute, mais votre que j’ai a penser est tres tres important.

Souvent ce seront des jeunes que j’approche, parce que je sais cela interesse nos jeunes, si le webmaster donc m’a donne le feu vert, ou encore quand il tienne face, j’enchaine immediatement avec ma tactique:

Bien, Je voudrais vous montrer quelque chose (La je sors de ma poche la capsule d’la ice smirnoff), qu’est-ce que vous voyez concernant cette capsule?

La personne me repond calmement, souvent celle-ci voit votre aigle. et j’enchaine apres plusieurs minutes en disant

– Ceci reste le logo du 33 eme degre une franc maconnerie.

Ensuite je fais comprendre a l’individu que nous sommes entoures des choses, mais que ce n’est pas les symboles qui sont consequents a comprendre, mais plutot l’ideologie qui est derriere bien ceci, puis je suis mon support personnel d’evangelisation (Oui Oui Oui, je n’evangelise pas d’emblee avec la Bible, mais plutot avec 1 support que je me suis compose et qui contient des points de votre que j’ai l’habitude de poster ici sur ce Blog). J’explique ces choses a la personne, elle devient toute captivee parce que votre sont des trucs nouvelles pour elle. On se trouve a 15-20 minutes d’une discussion (l’individu a deja oublie que je lui avait evoque que nous devions parler juste une minute). Apres ces explications sur l’occultisme, je preche donc 10 minutes sur Jesus-Christ, a quel niveau est-ce que Jesus-Christ apparait dans tout l’echaffaudage de mon raisonnement. Je fais saisir a le webmaster que Jesus Christ affranchit de votre style de life debauche que les stars de votre monde enseignent aux personnes. Bref, je me mets a precher a fond, ainsi, le webmaster m’ecoute a 100% parce que notre introduction etait excellente.

Maintenant, lorsque votre n’est jamais votre jeune (Puisque un non-jeune ne connait gui?re necessairement la star system actuelle), je fais juste mon temoignage, je reconte votre que Jesus Christ a accompli me concernant dans mes ri?ves. Mais je est relax!

C’est quelque peu ca mon systeme, vous devez beaucoup travailler l’approche en fait. Beaucoup se font repousser parce qu’ils ont une approche “classique”. L’approche traditionnelle te fera passer Afin de un temoin de Jehovah ou un endoctrine. Meme si l’individu est disposee a t’ecouter, si tu viens en disant que tu proposes l’evangile, le taux de chance d’avoir une longue conversation sera reduit.

Certains astuces pour l’evangelisation de rue

Cela nous arrive tres souvant d’organiser des campagnes d’evangelisation avec mon eglise. Je fais part d’une eglise evangelique ADD (Assemblee de Dieu) on voit plusieurs choses a savoir avec l’evangelisation de Rue:

1) de nombreuses gens ont soif en parole de Dieu mais ils ne savent nullement ou aller Afin de l’entendre, l’etre humain est regulierement juge via sa conscience, et J’ai parole de Dieu est le juge parfait.

2) Il faut reconnaitre ses propres points forts et ses propres faiblesses question de gagner un moment, moi pour le qui me concerne j’suis beaucoup plus efficace face aux jeunes (15-35 annees)

3) Lorsque tu n’as absolument rien a penser, fais ton temoignage: Ce que Jesus-Christ a accompli pour toi et le Saint-Esprit va te guider dans la suite.

4) il convient beaucoup prier a l’avance Afin de preparer le terrain, pour que Dieu deploie ses anges afin que les gens soient predisposes a vous ecouter, sinon, aussi convaincant que vous puissiez etre, vous risquez de perdre du temps; il y a 1 aspect spirituel de prime importance dans l’evangelisation.

5) Si Il semble possible que vous soyez en groupe de deux, c’est une tres bonne chose, il faudra dans votre cas-la marcher avec des personnes courageuses, ce qui procure des audaces utiles. Une personne courageuse va developper une approche qui te semblait impossible et toi aussi tu vas developper une approche qui lui semblait impossible, et au final vous vous completez: Chacun apprend de nombreux l’autre en fait.

6) Cela ne faut pas croire que tu vas reussir a evangeliser tout le quartier tout d’un seul coup; tu peux parfois passer 2 heures dans une seule personne, ca arrive!

7) Il faut investir tous ses talents et investir de l’argent aussi parfois. Il y a des CD videos et audio a partager et ca coute compte christian connection de l’argent, mais au final c’est superbe parce que les mecs Actuellement n’aiment pas lire les depliants, vous devez donc un filer des supports videos qu’ils regarderont aisement. Je sais gre enormement Youtube pour sa richesse, vous pourrez y puiser un stock inepuisable de videos en fonction des besoins spirituels d’une personne que vous evangelisez, vous gravez des videos sur des DVD vierges et ensuite vous distribuez.

Il n’y a aucune raisons Afin de ne pas depenser de l’argent, puisque lorsque nous etions au sein des tenebres, on payait les tickets Afin de les boites de nuit a nos amis, on achetait des bouteilles de whisky en stock, etc. i§a ne sera donc pas question de bacler l’oeuvre de Dieu, on doit la prendre tres au bon. C’est une affaire tres de confiance

J’espere que Cet article vous seras utile Afin de l’avancee du royaume de Dieu sur terre!

Si vous avez des questions n’hesitez pas a me les poser, je vous reponds des que possible.