Deux faire-part differents pour mon mariage ? (Helas) votre n’etait nullement un caprice de future mariee !

A un mois de mon mariage, et apres t’avoir parle de ma tunique, aujourd’hui, j’ai envie de te parler d’un sujet un brin different : les collegues. « Tes collegues ? » me diras-tu. « Neanmoins, ton titre parle de faire-part ! » Oui, mais je ne pouvais nullement te parler de mon histoire de faire-part sans te parler de les collegues d’abord ! Et plus generalement de toutes ces personnes autour de moi, de toi, de nous toutes, futures mariees que nous sommes !

Eh oui, a moins que tu ne te maries en mode « femme des cavernes », ainsi, au cas ou tu ne t’en serais toujours pas totalement rendu compte, l’ensemble de ces preparatifs constituent, ou autre, une aventure humaine. Ils font des gens qui t’etonnent en bien, d’autres en moins bien. Il existe ceux qui te prouvent un amour a un facon alors que tu ne t’y attendais pas.

Si je devais retenir une chose de tous ces preparatifs, votre pourrait etre vraisemblablement ca. Le mariage est une occasion de creer des liens, d’en renforcer certains, mais aussi, helas, il m’a amenee dans certains cas a prendre d’une distance avec quelques individus. Et a Realiser (bon nombre) plus attention a l’avenir a qui je demande de l’aide ou nullement.

Alors voila, aujourd’hui ma chronique parle de faire-part, de collegues, de deception, et aussi de soulagement quand toute une telle histoire de faire-part a ete enfin terminee !

Ah… les collegues !

Il y a ceux que tu ne connais pas si beaucoup que ca, a qui tu as juste mentionne « J’me marie » au detour d’une phrase, et qui te font aller de surprise en surprise ! J’ai eu cette chance : une collegue, la cinquantaine, mariee l’an dernier, a qui je n’avais rien demande trop et qui est plus enthousiaste a l’idee de m’aider que n’importe qui d’autre autour de moi ! Un vrai rayon de soleil au projet. Je te parlerai d’elle dans une prochaine chronique !

D’ailleurs, il y a ceux dont tu te crois assez proche Afin de oser leur demander de te rendre une prestation, mais qui te font t’en mordre nos doigts par la suite…

Et c’est la que le histoire de faire-part commence…

J’ai un collegue graphiste avec qui je m’entendais assez beaucoup, ou du moins je le pensais, pour oser lui demander de l’aide, et qui m’a completement, mais alors completement, fera regretter notre panel. On mangeait quelquefois ensemble le midi et il m’avait aussi confie ses histoires de c?ur ! Tout ca pour te penser que votre n’etait pas un inconnu ! Et comme j’appreciais bon nombre son bricolage, j’avais vraiment le desir que ce soit lui qui concoive mon faire-part !

J’avais une idee bien precise de votre que je voulais : une illustration d’une plage arnaque lavalife avec deux silhouettes qui jouent aux raquettes de plage devant le coucher du soleil. Alors OK, c’etait peut-etre un peu farfelu, mais c’est tel ca qu’on s’est rencontres avec Monsieur Cook !

Donc apres que mon collegue avait accepte de m’aider, c’est-a-dire fin fevrier, je m’etais empressee de lui envoyer votre brief detaille de ce que je voulais. J’avais aussi evoque une autre idee, celle d’un bateau type origami. On est a plus de quatre mois du mariage, et Afin de ne point trop lui mettre la pression, je lui avais laisse entendre qu’on avait le temps. J’esperais le mettre a l’aise, pas etre la bride to be relou super pressee d’avoir bien ce qu’elle veut, tout de suite.

Je pensais a l’epoque que s’adresser a lui me permettrait d’avoir un resultat plus personnalise et plus original, ainsi, c’est pour ca que J’ai voulu tant qu’il m’aide ! Je precise que j’avais meme propose de le payer car je savais qu’il faisait ce type de travaux en extra, les weekends, ce qu’il s’etait empresse de refuser.