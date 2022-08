“deseo conocer que puedo usar de masturbarme sin lastimarme”

“deseo conocer que puedo usar de masturbarme sin lastimarme”

?Hola! ?Hace un mes tuve mi primera contacto sexual, desplazandolo hacia el pelo tenia 3 dias que habia acabado mi etapa menstrual desplazandolo hacia el pelo mi pareja no aprovechamiento condon, sin embargo eyaculo en el interior sobre mi. 3 dias despues

yo tome la pildora de urgencia, y no ha transpirado a los 5 dias sobre haber tomado la gragea tuve un reducido sangrado. Actualmente llevo 8 dias de retraso menstrual, he alzado sobre peso, tengo bastante sueno, me dan muchas ganas de orinar y no ha transpirado como demasiado, ?Es probable que este embarazada? – LAURA VIRIDIANA

No creo que estes embarazada, no seri­a factible estarlo despues de cualquier lo que me cuentas. Creo que lo que te ocurre, desarreglo menstrual, sueno, desarrollo de apetito y no ha transpirado peso, seri­a fruto del pavor que posees an estar embarazada. En cuanto te tranquilices veras igual que las aguas vuelven a su cauce.

Como saber si mi mujer quiere tener sexo conmigo, podri­a ser es mi primera novia, y ell

a a tenido cinco novios – WILBERT

De saber En Caso De Que tu novia desea tener relaciones sexuales contigo nunca hay mejor manera que preguntarle con un poco de picardia.

Por que cada vez que tengo relaciones con mi mujer sangra. Yo pense que era solo la primera oportunidad sin embargo lo cual pasa cada ocasii?n que estamos juntos – ALFREDO

No seri­a normal que tu mujer matanza cada ocasion que teneis relaciones sexuales, por tanto os aconsejo que vayais al ginecologo.

Pilar, mi novia asi­ como

yo tuvimos un avenencia, intentamos realizarlo, aunque fue como juguetear, solo hicimos desplazamientos sin embargo cada alguno con su respectiva ropa interior, ?puede mantenerse embarazada mi mujer? – ALEJANDRO

Nunca temas ninguna mujer puede quedarse embarazada con la ropa interior puesta y no ha transpirado mas En Caso De Que la tenias puesta tu ademas.

?Es viable quedarse embarazada En Caso De Que el chico ha introducido el miembro viril 2 veces solo asi­ como sin condon? ?Cual seri­a el porcentaje de posibilidades? – ZAIRA Y No Ha Transpirado MARI

Es viable permanecer embarazada invariablemente que Tenemos penetracion no obstante nunca haya eyaculacion, las probabilidades son menores que cuando el pequeno se derrama en tu interior sin embargo ten precaucion porque las Tenemos, recuerda el famoso refran castellano que dice a proposito sobre lo cual: “Antes sobre llover chispea”

Con mi pareja teniamos relaciones muy seguido asi­ como casi al 2 anualidad de relacion creo que la novia sentia abundante dolor por la abundancia de veces que lo haciamos asi­ como Hoy da la impresion que ha perdido el apetito sexual por que debido a no la hacemos tan seguido –DIEGO desplazandolo hacia el pelo RAUL

Si tu pareja sentia dolor en la penetracion nunca era debido a que lo hicieras extremadamente seguido, sino a que posiblemente lo hacia falto quererlo de darte deleite y este es el costo que ha pagado por dejarse. El sexo ha sobre acontecer placentero todo el tiempo que dura desde que se notan el primer pinzamiento del anhelo Incluso que reposa uno complacido junto a la person

a amada. En caso de que las cosas no son mismamente desplazandolo hacia el pelo Existen episodios sobre dolor en alguna de las fases lo que sucede podri­a ser el pretension desaparece, que seri­a lo que le ha pasado a tu pareja. Te recomiendo que dejeis sobre procurar la penetracion asi­ como os dediqueis a lo largo de bastante tiempo a quereros desplazandolo hacia el pelo acariciaros sin ninguna una diferente intencion, y En Caso De Que ella sigue sintiendo el dolor consultad con un facultativo.

Yo tengo la fijacion con el tema sobre embarazo y no ha transpirado tengo miedo sobre dejar a la chica embarazada. Te queria relatar que realiza escaso con mis amigos fuimos a un bar de mujeres desnudas y no ha transpirado una de ella ,empezo a danzar asi­ como por tanto circulacii?n desplazandolo hacia el pelo roce por las genitales sobre mis genitales. Yo eyacule y luego me di cuenta que mi boxer desplazandolo hacia el pelo tambien mi pantalon estaba humedo. ?Queria saber que este rozamiento sobre mi pantalon y genital de ella puede dejar la embarazada? – ANDY

Deja de obsesionarte con la oportunidad de dejar embarazad

a an una femina, para que haya embarazo goza de que efectuarse penetracion y eyaculacion y no ha transpirado En Caso De Que eyaculas adentro sobre tus calzoncillos por demasiado que mojes nunca puede encontrarse obstaculo.

Soy una chica de quince anos de vida desplazandolo hacia el pelo Ahora tuve mi “primera conexion sexual” nunca fue igual que queria por motivo de que mi prometido nunca atinaba para penetrar su falo en mi vagina. Igualmente cuando lo consiguio me dolio bastante desplazandolo hacia el pelo al permanecer un momento y no ha transpirado no sujetar mas le dije que parase que lo intentasemos otro conmemoracion con mas serenidad. Estamos planeando un conmemoracion solos en una residencia desplazandolo hacia el pelo queriamos que nos dieses algunas ideas para poder acabar a gusto tanto el por su parte Con El Fin De penetrar igual que la mia para que no me duela – JUANA

En caso de que te ha dolido tanto tu primera ocasii?n seri­a porque estabas muy tensa y extremadamente asustada. Los primero es que os busqueis un lugar comodo y tranquilo, luego preparad un aceite, el Vaginesil seri­a bueno, no useis ni cremas, ni vaselinas, ni aceites no son buenos para el Ph. sobre la vagina y seguidamente entreteneros demasiado en las juegos, pidele que te meta 2 o 3 dedos principal y no ha transpirado En Caso De Que te duele dejadlo Con El Fin De otro instante nunca forceis las cosas.

Hice el amor por primera vez, y llevo dos dias sangrando, ?es normal? Gracias – ANA

En caso de que tu himen posee bastante riego es normal que sangres a lo largo de algunos dias Incluso que cicatrizan las fisuras, En caso de que te duele no hay contratiempo, esper

a a dejar de gorronear para continuar a intentarlo.

Yo tengo la parej

yo deseo bastante y no ha transpirado hemos tenido relaciones

sexuales No obstante nunca conocemos En Caso De Que hemos llegado al climax desplazandolo hacia el pelo si he eyaculado. En mi polla y no ha transpirado en su vagina se han encontrado un liquido medio transparente y no ha transpirado blanco asi­ como quisiera conocer que es – JESUS MARTIN

En caso de que tienes conciencia de existir tenido un climax es que nunca lo has tendido, el espasmo es una habilidad tan potente igual que el estornudo, asi­ como nadie que lo ha experimentado se duda si lo ha tenido. Lo que has visto en la vagina o vulva de tu pareja es su propio fluido vaginal desplazandolo hacia el pelo puede que tu semen que ha podido derramarse falto orgasmo.

Quiero conocer que podria emplear para masturbarme carente que me lastime el clitoris asi­ como vagina – DANI

Lo preferible de masturbarte seri­a utilizar tus propios dedos, y no ha transpirado dejar que sean ellos asi­ como tu afan las que dirijan la operacion. En caso de que lo que sientes es placer no puedes lastimarte.

Tengo la eyaculacion precoz, y entones, anteriormente de realizar el coito mi novia me masturba, Con El Fin De posteriormente resistir mas. No obstante Existen veces que si no espero el tiempo justo tengo problemas, porque En Caso De Que me espero demasiado tiempo me corro pronto, asi­ como si dejo extremadamente escaso nunca se me pone del cualquier dura y no penetro bien – IGNORADO