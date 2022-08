Ma question va paraitre stupide a bcp d’entre vous mais voila je fais partie des gens qui n’ont jamais touche a un petard

Ma question va paraitre stupide a bcp d’entre vous mais voila je fais partie des gens qui n’ont jamais touche a un petard

Je suis avec 1 garcon qui fume des cigarettes “normales” et qui possi?de reconnu fumer des petards, d’une maniere reguliere, Il existe qq annees mais qui pretend ne plus le faire que dans des circonstances tres exceptionnelles . A priori, je n’avais pas de raisons de remettre en cause ce qu’il me disait juste voila, il a un comportement bizarre . Nous sommes separes l’annee car nous habitons loin l’un de l’autre et nous compensons avec le tel . Hier via ex, je trouve qu’il riait pour un rien et que cela frolait “le rire bete” (jamais tres sympa de amener le copain tel ca mais bon . ). Il semble fort calme a autre ordinaire, il cause vraiment doucement et bas , ainsi, a d’autres moments il va i?tre agressif sans veritable raison, il a des sautes d’humeur et rien ne le calme. Cela mange extremement tard ( 23 h minuit)est votre que fumer du cannabis coupe la faim ?Pas facile d’en faire votre portrait precis, je sais bien que plein de choses pourraient expliquer votre comportement mais je voudrais bien en savoir un peu plus . Certains disent qu’ils n’ont pas de effet secondaire mais nos autres ? pouvez vous m’en penser un brin plus ? Un grand merci a tous ceux qui prendront le temps de me repondre .

! Bon jte donne l’avi tout d’un cossomateur acharne et regulier pendant a peu pres 3ans..

Alors quand tu commence fumer une pet te donne super faim, un coup le pet fini tu te ru a Notre cuisine pour engoufrer quelque chose! Ca te donne soif, bouche pateuse et des fois seche. Tu pourrais tousser bien (surtout l’hivers logik comme pour nos fumeurs de camel souvent mais c’est une toux plus grasse et besoin de cracher des glaires pour les gros consommateurs (j’entend jamais la diverses joints par semaine))

Il peut avoir le regard rouge lorsqu’il vient de consommer et sinon des sernes, petits yeux (tres souvent). Cela va raconter des phrases n’ayant parfois ni queue ni tete sans pour autant etre des genre de phrase sorti de nulle part mais juste parfois en gali?re assemble ou qu’il a du mal a trouver ces mots.

Les fous rires incessant et encore ca c’est pour un jeune fumeur, le fumeur de divers annees d’experience deviendra un brin plus amorphe, peut en avoir encore regulii?rement mais est plutot calme, installe et moins motive des fois.

Par contre tjrs Afin de un fumeur de longue duree le joint va effectivement couper la faim. Ou c’est plutot s’il reste occupe a qqch y en oubliera le reste (le entourage, sa faim etc).Cet exemple coi»te pour des personnes par exempel qui marche bcp de temps libre devant leur ordi a fumer des joints (mdr c’est jamais joli joli le quotidien sociale ^^ )..

Bien que ces deux precisions ne veulent rien penser si isole , si tu ressens tout ca tu peux commencer a douter. Apres ca peut dependre des gens, du nombre de joints qu’il fume, votre que celui-ci fume (shit ou beuh et lesquelles) et a quel rythme.. S’il reste typiquement quelqu’un de sociable ou gui?re. Il peut etre moins motive mais encore ca depend de votre que je viens de dire.

bref c’est Complique d’en etre sur mais des fois un petit detail inhabituel nous interpelle.Voila je m’arrete la.

Ps: j’ai 20ans j’ai fume a blinde pendant 3ans et la j’suis en pause ou arret de et quelques mois. Au debut c’etait dur, dorenavant je me rend compte combien au debut j’ai ete une experience vraiment genial que je ne regrette pas mais combien a Notre longue ca n’apporte plus rien et te grignotte enfin les choses vraiment essentielles d’la vie. Qui plus est ca te detruit la memoire et la reflexion y a nullement a chie (ptit note poetique Afin de la fin lol dsl)

Y’en a tjrs fera l’apologie military cupid payant, et je ne suis nullement contre maintenant, i mon sens elle demeure la seule drogue vivable et tolerable mais il va falloir savoir la gerer et la doser, ne point de souper du monde et surtout, surtout ne pas fumer quand on ne se sent jamais bien dans sa peau. J’ai regle d’or est de ne pas fumer Afin de oublier le cafard c’est bien pire.. il faudra fumer Afin de etre bien s’il on est deja bien.

la fin reste un peu HS dsl :pa

