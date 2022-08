Pourquoi ne suis-je plus attiree par mon mari et que faire

L’« etincelle » reste-t-elle tout au long de la relation ?

On dit que le veritable amour reste celui qui dure toute une vie, mais quels facteurs influencent la prolongation d’une relation ? Une etude scientifique revele nos aspects derriere ce processus.Dans son livre Psychologie des masses et analyse sans dire, le pere d’une psychanalyse, Sigmund Freud, associe la passion des relations de couple a une sur-idealisation de l’autre. A ceci, a ajoute le psychiatre, Hagop Akiska, que ‘etre amoureux pendant plus de six mois peut etre pathologique’, il l’a meme associe a un trouble obsessionnel-compulsif.Face a ceci, la neuroscientifique Lucy L. Brown, de l’Albert Einstein College of Medicine et l’anthropologue specialisee dans l’amour et l’attirance, Helen Fisher, ont decide de mener une etude pour refuter les hypotheses sur la longueur d’une relation affective.Le document, intitule Correlations neuronales d’un amour romantique intense ainsi que longue duree, concluait que le processus de tomber amoureux, ainsi que les etapes apres la relation affective, relevent du systeme nerveux ; Autrement devoile, c’est lui qui se charge d’effectuer durer l’amour ou au contraire, il disparait.

Pour cela, les auteurs ont eu l’aide de dix-sept personnes mariees – dix hommes et sept dames -, mariees avec entre 10 et 29 annees, ainsi, ont subi une IRM pendant qu’on leur montrait des photographies de leurs partenaires respectifs, qui plus est d’amis proches et famille.Les resultats des tests ont montre qu’a l’image de leurs partenaires, le cerveau des volontaires activait une zone responsable en dopamine, le neurotransmetteur qui regule la motivation et Notre recompense. En plus, ils ont certain, en observant nos photos, se sentir aussi amoureux qu’au premier jour. ‘Mes resultats suggerent que le systeme de recompense qui reste active au sein d’ certains couples a long terme pourra etre prolonge dans le moment, comme i§a se bien avec un autre amour, mais il va i?tre egalement lie aux systemes impliques dans l’attachement et l’accouplement’, ont declare nos auteurs de la etudier.En effet, le therapeute de couple Walter Riso affirme, a propos de le livre Enamoures ou asservis : manifeste de liberation affective, que « jurer l’amour eternel est fou ». « Comment vais-je jurer dans une emotion ? L’autre personne pourra i?tre exploiteuse, tomber amoureuse de la nouvelle, remplacer de sexe. On ne pourra s’engager que dans des choses qui dependent de soi, comme etre sincere ou respecter l’autre’, ajoute-t-il.Le systeme nerveux pourrait i?tre charge de controler la longueur de l’amour, une periode au cours de laquelle, egalement, d’autres aspects comme l’attachement affectif interagissent et l’union etablie via des deux membres du couple, qui influence le « desir » et que l’attirance reste maintenu, tel au premier jour.

L’amour et le mariage peuvent-ils survivre sans attraction ?

Les plus romantiques croient que l’amour reste magique, un phenomene inexplicable. Le point le plus logique a des raisons beaucoup plus scientifiques et a certains papillons qui sont nes d’un simple processus chimique. Les opinions seront nombreuses, mais la verite est que l’attirance physique joue un role decisif dans la consolidation de toute relation, ou peut-etre pas ? Passons-nous a cote de certains comportements mais ne pardonnons-nous pas que la facade ne nous convainc pas ? Et surtout : une relation est-elle possible sans trop d’attirance physique ?

Une fois une fille a rencontre un garcon ; Cela semblait etre un ecrasement de ceux qui se font De surcroit et puis rares. Ils ont eu une agreable conversation, quantite de gouts en commun, de l’empathie et il l’a physiquement convaincue, nullement entierement, mais quelque peu. Le jour est venu de se plonger en affaires d’la chambre et les attentes etaient elevees, cependant, la fille a commence a ressentir un certain rejet a le egard. Oui, il va i?tre beau ! Oui, mais elle n’etait jamais attiree avec votre homme au niveau sexuel, avec rapport a une attirance physique qui, bien que qualifiee de superficielle, semble plus que pas necessaire. Et l’a laissee.Un garcon a vecu une situation comparable, sauf que contrairement au cas precedent, il a decide de continuer avec votre personne, ainsi, bien qu’au lit il n’ait nullement ressenti tout votre qu’on attend lorsqu’il rencontre le futur mari, maints autres aspects l’ont compense : sa propre personnalite , la maniere dont i§a le regardait. Malgre tout, apres quelques mois, ce garcon a fini avec coucher avec un quidam d’autre.Il y a la reponse !

Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles je ne suis plus attiree avec mon mari ?

Si tel reste ce cas, vous vous posez surement des questions telles que : que se passe-t-il ? L’amour est-il fini ? Pourquoi est-ce que je ne desire plus mon partenaire sexuellement ? Dois-je le dire a mon partenaire ? A qui puis-je m’adresser Afin de obtenir de l’aide sur votre question? Tous les problemes lies au manque de desir envers le mari ont des causes plusieurs, au regard de la situation individuelle de chaque personne ainsi que la relation elle-meme.Certaines des plus courantes seront celles liees aux rapports sexuels douloureux chez les femmes, a grindr gratuit Notre monotonie dans la relation, a toutes les disputes et discussions constantes, au stress intense, parmi beaucoup de autres raisons qui peuvent generer du mecontentement chez l’une ou nos deux gens. Nous allons maintenant expliquer en detail quelles sont les principales raisons pour lesquelles cela se produit, ainsi que nous allons resoudre certains de toutes vos doutes lies vis-i -vis qui peut susciter des inquietudes.

1. Anorgasmie

Il s’agit d’un trouble sexuel assez frequent chez les femmes. L’anorgasmie fera reference a l’incapacite des jeunes femmes a atteindre l’orgasme. Cela n’y a jamais d’age precis auquel une telle affection survient puisqu’elle peut survenir a tout age et peut etre provoquee via une alteration neurologique, metabolique et/ou endocrinienne, en souffrant de la maladie chronique, due a la consommation de certains medicaments et/ou medicaments. , en raison de causes psychologiques, culturelles et/ou sociales, par exemple.

2. Problemes relationnels

Lorsqu’il n’y a nullement une bonne relation avec le couple et qu’ils se disputent ou se disputent constamment, un environnement assez tendu est genere entre eux qui peut non juste reduire le desir sexuel envers le couple mais est en mesure de meme provoquer votre rejet general de l’autre.

3. Monotonie

L’une des raisons les plus frequentes Afin de lesquelles vous commencez a cesser de desirer la mari est que la relation devient assez routiniere et que l’etincelle qui gardait auparavant la nouveaute et le mystere continu des relations sexuelles est perdue.

4. Perte d’attirance physique

Une nouvelle raison possible pour laquelle vous avez cesse de ressentir du desir Afin de la partenaire reste que vous avez cesse de l’aimer physiquement. Cela peut etre du a plusieurs raisons, principalement le fait qu’ils ont neglige leur apparence physique et qu’ils ne semblent plus attrayants ou que vous ne les voyez bien simplement plus avec les memes yeux qu’avant.