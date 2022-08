El sol brillaba de un dia nuevo desplazandolo hacia el pelo a flanco sobre mi estaba ella no lo podria creer sin embargo lo que habia sucedido la noche previo , habia sido bastante real, decidi marcharme antes sobre que llegaran su companera sobre cuarto.

El sol brillaba de un dia nuevo desplazandolo hacia el pelo a flanco sobre mi estaba ella no lo podria creer sin embargo lo que habia sucedido la noche previo , habia sido bastante real, decidi marcharme antes sobre que llegaran su companera sobre cuarto.

Cualquier paso tan rapidamente sobre pronto la chica se me acerco se dijo seducir Alejandra asi­ como me insinuo un romance conmigo y no ha transpirado uso sobre besarme Valeria enojada trato sobre golpearla y no ha transpirado Con El Fin De nunca poner mas enojada a esa chica decidimos eludir, corrimos hasta que senti que la muerte saldria igual que subcionada hacia el piso, Valeria se ofrecio acompanarme a mi habitacion pero decidi preferible acompanarla an ella estaba segura que me encontraria con Maria desplazandolo hacia el pelo no queria pasar la penosa noche.

Tenemos estabamos en ese cuarto ninguna persona trato sobre hablar sobre lo sucedido asi­ como estaba demasiado desconcertada por que habia golpeado a esa mujer ?que habria sucedido si no lo hubiera echo?, Jami?s habia planteado mi homosexualidad aunque ese era la ocasion debido a que tenia que meditarlo asi­ como aun nunca sabia lo que me esperaba toda esa noche.

Valeria compro chucherias y no ha transpirado nos metimos en la cama contratamos una cinta sobre temor Con El Fin De ocurrir el momento ella habia echo todo eso sin tratar de mencionarme ninguna termino sin embargo estaba oportuno y no sabia por motivo de que .De repente empezo a llover decidimos dejar lo de la television desplazandolo hacia el pelo dormir, aunque la novia no queria acostarse , queria conocer lo que habia significado por esa femina me empezo a insultar de una forma que mi cabeza se confundia mas asi que desprovisto mas ni menor Sali de la habitacion semidesnuda.

De arrebato estaba liga al mar y la precipitacion callendo en mi rostro cubria mis lagrimas no me habia dado digo que Valeria habia corrido tras sobre mi al tumbar hay estaba la novia temblando tanto o quizas mas que yo y no ha transpirado carente aseverar ni una sola termino me mimo, igual ocasii?n fue el contacto mas largo, sin embargo no pensaba absolutamente en nada, caminamos juntas sobre regreso al hotel carente hablar creo que no era preciso, me sin humedad suavemente, y no ha transpirado me ayudo a quitarme mi ropa mojada sin embargo con tanto amor Valeria me besaba con tanto fervor, que me sentia fallecer asi­ como nuestros cuerpos se unian cada oportunidad mas yo Jami?s habia estado con un chico y no ha transpirado nunca sabia que era lo que estaba pasando sin embargo continue haciendolo, nuestros besos cubrieron nuestros cuerpos, se me olvido acontecer descubierta se me olvido al completo, podria asegurar que esa noche, seria recordada igual que la mejor noche de mi vida.

Antonia se inalterable lo que habias echo en la noche claramente de que nos habiamos salido carente su autorizacion del hotel y de los antros nunca gay, asi que decidio que esa misma noche regresariamos a San Patricio.

.En el bus en la busqueda sentarme con la novia prostitucion de hablar lo sucedido aunque ella no lo permitio tratamiento sobre evadirme en al completo el trayecto.

Semanas luego trate de conformarme con su ver sin embargo tenia que realizar una cosa lo cual Ahora no era posible, mi abuela trato de hablar conmigo de la sexualidad pero creo que esto habia llegado demasiado tarde mi abuela minimo lo habia intentando No obstante la importancia sobre mu lozania nunca estaba planteada en ese momento las otros chicas sobre la aventura me habian echo prometer que no le diria a ninguna persona lo que habian echo ellas a pesar de que ellas no tenian con que amenazarme en eso estabamos cuando Valeria paso frente a mis ojos no pude prevenir seguirla y existe estabamos las dos en ese bano tratamiento de evadirme aunque fui consistentemente lo que yo queria por fin le pude robar un contacto ella lo acepto con tanto apego sin embargo luego no aguanto el lloro no podia contenerse.

Despues de lo sucedido ella me habia dejado excesivamente en claro que no era gay Solamente que le gustaba yo no se como demostrar eso pero solamente cuando se ama sobre certeza puedes aceptar esto consiguiendo mi edad, En Caso De Que nunca lo hubiera imaginado me converti en su enamorado, y me revolcaba sobre dolor cuando la veia con el se veia tan contenta aunque Jami?s tenia esa sonrisa igual que cuando estaba conmigo esa sonrisa era diferente, nuestro amor era verificado en cualquier instante, hora, lugar eso En Caso De Que con demasiada discrecion no sabia En Caso De Que efectivamente me amaba pero minimo queria tiempo con ella, mi abuelo fue el primero en enterarse, fue alguna cosa inusual o talvez una cosa que yo no queria se nos habia echado en el olvido cerrar el cerrojo en mi habitacion asi que cuando mi abuelo no aviso que estaba relacion la cena se llevo tremenda sorpresa por que sobre verdad que ver a 2 hembras besandose a donde nunca se tiene que si es una genial sobresalto.

Habia anterior mas de un mes mi abuelo guardo el privado aunque seria Durante la reciente vez que la escucharia hablar fue tan sorpresiva esa conversaion que Solamente me quede sin palabras, sin embargo en despues sobre eso comprendi que mi abuelo era el adulto mas sabio que habia distinguido dijo que “en el amor ninguna persona escapa pero tampoco ninguna persona conoce de quien se enamora” prometio nunca contarselo a mi abuela ella era de otros criterios y asi fue como los lazos de mi abuelo y yo creciron, En Caso De Que se preguntan de mis padres no se preocupen sobre un adios y un hola por telefono nos pasabamos, pero yo Ahora estaba harta sobre compartirle Martin no se la merecia desplazandolo hacia el pelo la verdad yo no sabia que era de la novia, ella invariablemente se negaba a que el ambiente supiera la verdad San Patricio era excesivamente citas de mГєsica en lГ­nea humilde asi­ como los usuarios demasiado habladora, pero yo decidi dejar eso por la paz la deje decidir dentro de el o yo y no ha transpirado claramente ella prefirio seguir aparentando que llevarse por el amor,.