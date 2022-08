L’humeur reste au excellent fixe. L’anniversaire de Laurent, par midi, rassemblera tous nos amis.



La petite robe rouge qui nous a coute la peau des fesses, reste la, bien repassee a cote de ravissants escarpins assortis. Hier, Afin de l’occasion, nous nous sommes achete une seance chez le coiffeur afin que celui-ci nous realise le brush du siecle. Ainsi tout va concernant le mieux.

Nous rentrons.

Manque un mot echange dans la voiture. L’humeur a change de cap.

Deja, par nos dix heures, en nous regardant dans la glace de la salle de bains, sale coup : Pourquoi au milieu de cette magnifique chevelure lisse, une meche s’obstine a rebiquer ? Avec rage on mouille le peigne et humectons l’insolente. Elle se calme, seche et . rebique. On recommence. Cette fois, on ne lui laissera nullement la possibilite d’effectuer ce qu’elle souhaite. On matte au seche-cheveux et a la brosse ronde mais on insiste un peu trop et ladite meche devient mousseuse et terne. Bon, on abandonne et on se colle un joli serre-tete qui disciplinera l’article.

Il va i?tre environ 11 heures. Cette connasse nous a fait perdre 1 temps libre considerable. Pas possible d’elaborer un maquillage sophistique mais pas oblige non plus d’accelerer le mouvement a ce point. Ca l’fait ! On vient de se donner un coup de goupillon de mascara dans l’oeil. Les muqueuses seront injectees de sang. Ca pique. Ca cuit. Le fard a paupieres se repand partout. Vite, quelque peu de demaquillant pour effacer les traces. C’est quoi votre oeil chafoin au sein d’ cette grande zone blanche ? Naturellement le lait a ote bien le fond de teint. .. et tout d’un seul cote bien evidemment ! Allez courage ! On efface bien et on recommence.

Mais c’est quoi votre rougeur sur le menton ? Un bouton ? Manquait plus que ca ! Ca y est ! C’est termine ! Pas genial mais faudrait avancer.

Notre tenue, i§a, est chouette.

Peut-etre qu’une paire de semelles au sein des chaussures ne pourrait etre aucune trop. J’ai l’impression que le top n’est nullement tenu. Quelle idiote ! J’aurais du tester bien ca avant .. c’est souvent a surprise ces chaussures neuves !

Bon ca ira. Neanmoins, qu’est-ce qu’on est en gali?re dans votre soutien-gorge a balconnets achete parce que celui-ci etait rouge tel la robe ! Allez, on oublie ! C’est comme ce string qui va avec ! C’est d’un inconfort ! Quant a toutes les bas qui tiennent bien seuls . pourvu que l’elastique cramponne bien !

Tres vite on attrape sac, gilet et cadeau. On est a Notre bourre.

J’ai fete reste reussie. N’importe qui a l’air heureux . sauf nous. On sourit mais c’est votre sourire quelque minimum crispe ; marre depuis deux heures de reperer l’integralite des pretextes Afin de tenter d’oter ces putains de pompes qui nous labourent l’arriere du pied. On a bien essaye discretement d’oter les semelles mais la, on nageait. On a aussi tente, Afin de coincer le talon, de glisser un bout de notre serviette en papier rose pour caler tout cela mais a chaque nullement, on sentait qu’il se barrait, look, la nenette qui s’est colle votre bout de PQ en sortant des chiottes. Oui, je cause mal ! Je sais mais j’ai des excuses.

Oh ! En outre ce serre-tete ! J’ai une migraine . ! Je ne vous parle meme jamais des clips que j’ai fourre dans mon sac des l’aperitif. J’ai le lobe des oreilles qui brule !

Tout a l’heure, j’suis allee a toutes les toilettes. Notre bouton du menton continue a vivre une life avec decontraction et s’epanouit au fil des heures. Quant aux baleines du soutien-gorge, elles se sont donne le commentaire pour me lacerer des seins des que J’me courbe. Seins, qui pour pigeonner, pigeonnent mais je ne vous raconte pas la douleur aux epaules. J’aurais jamais du raccourcir autant les bretelles.

Des que je m’assieds pour soulager les pieds, je dois faire tres attention a ne poser qu’une fesse en bout de siege sinon le string me cisaille et j’ai la foufoune en feu. J’ai beaucoup tente de le basculer a gauche, puis a droite, pensez-vous ! Dans la minute, il se replace au garde-a-vous, bien au centre. Ce doit etre un string Afin de militaire.

Si un de mes bas commence a glisser, plisser ou filer, je crois que je vais hurler. En outre votre peste de Stephanie n’ayant jamais pu s’empecher de me feliciter pour ma robe meme si « elle ne te boudine gui?re un petit minimum ? ». https://datingmentor.org/fr/blackpeoplemeet-review Sophie m’a trouvee ravissante mais « tu ne commencerais nullement un orgelet a l’oeil gauche ? ».

18 heures. Bon, Jerome, on s’en va avant qu’une connasse ne pointe du doigt le menton.

C’est dommage , Y avait une agreable ambiance et je m’etais fait une telle joie de cet evenement ! DUR, DUR D’ETRE UNE NANA ! !