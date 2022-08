Sondage Tele Loisirs: Vos preferes dans la Nouvelle Star !

Tele Loisirs qui paraitra lundi a fait concevoir un sondage ar l’IPSOS, Afin de connaitre les candidats preferes des Francais dans la Nouvelle Star.

Vos reactions

J’aime pas Julien J’epouse tout a fait la critique de Marianne James, Lorsque l’on sait chanter on a pas besoin d’en faire des tonnes..plus de simplicite lui permettrait d’effectuer emerger le talent qui, lui , est vrai!

Pierre !! Moi je vote Pierre (aussi si j’ai loupe le sondage). C’est, i mon sens au-dessus du lot, ceci est certainement du a l’experience qu’il a deja derriere lui. Mais il gagnerait a se lacher un tantinet. Tophe est votre showman, mais bof, je trouve qu’il calcule trop. C’est pas un grand barre comme Steve Estatoff. Tigane et Alex, j’aime nombre. Chez les filles, Anna est surement la plus originale.

JE VOTE TIGANE I Mon Sens tigane. la plus beau voix

BOF Ils ne cassent pas trois pattes a un canard 🙂

Beaucoup de pub c’est tout; au passage il suffit de compter les rescapes de votre emission.

Notre france votre pays de non melomanes ! Ce sondage le confirme, nos francais n’ont nullement d’oreille (en tout cas ceux qui regardent et votent), jugent i propos des apparences, julien le look et le personnage, Gaetane le physique . Pierre a une tres belle technique c’est votre professionnel, mais Il existe plein d’autres chanteurs comme lui tres petits interpretes parmi les individus du metier (choristes, chanteurs varietes . ) .

Parmi des sortis du 11 avril il y avait des bons comme Martine, .

rendu logique Par exemple julient et gaetanne sont les 2 meilleurs mais esperons que nos sondages ne se plantent pas tel Afin de la starac.

Je ne dois jamais etre normal car franchement j’ai trouve le interpretation de Like a Virgin a Notre limite de l’ecoutable. Quand a celle des Mots Bleus, j’ai ete surjoue a fond et je n’ai totalement decroche. Je n’ai pas decouvert votre qu’il a fait votre semaine mais concernant le moment j’suis gui?re convaincu et. Son decalage parait tellement artificiel, il en rajoute tellement, que ca me gave au bout de 15 sec. Quelqu’un parlait plus haut de Philippe Katherine, mais lui vous pourrez l’entendre 2 minutes en interview (ou d’avoir vu le film) pour comprendre qu’il EST tel ca. Il ne joue pas de role, c’est sa propre authentique nature. Tophe, lui, m’apparait plus comme un poseur de base qui adopte la posture “regardez moi comme j’habite en decalage” sans paraitre (en tout cas i mon sens) totalement credible.

Enfin voila c’est mon avis et je le partage avec moi-meme, et cela est deja bien, non ?

TOPHE la revelation 2007 Avec le “Like a virgin” l’E.T de la Nouvelle Star s’est assis incontestablement tel la grande revelation de cette annee. Il va i?tre sorti du lot d’un seul coup en osant s’attaquer a votre titre tres casse-gueule de Madonna surtout interprete via un homme. Il fallait oser et il a ose sans se ridiculiser. C’etait du grand art. Cela a une personnalite qu’on kiffe ou qu’on deteste, une voix et surtout 1 univers tres particulier. Il n’est pas fera pour faire une varietoche, Cela reste comme on devoile “underground” et s’il veut se Realiser une place dans la chanson, il doit rester dans ce personnage legerement dejante. Bien sur il ne plaira pas a n’importe qui et probablement qu’il ne gagnera gui?re une telle annee mais franchement il a bien a gagner a rester lui-meme. L’ensemble des autres, a part peut-etre Julie et Ylies, sont beaucoup formates M6 et varietes francaises et gagnants ou jamais, depuis vraiment sites de rencontres religieuses gratuitement a parier qu’aucun ne survivra au dela de divers mois. Il un manque tout le monde un univers, quelque chose a reconnai®tre. On le voit beaucoup avec Christophe WILLEM qui bien qu’ayant une jolie voix, a de la peine a tomber sur la sienne. Le gagnant de votre annee est en mesure de a mon avis etre PIERRE qui est charmant, chante beaucoup et ne fait pas de vagues. Que le ou la meilleur(e) gagne !

Pourquoi Tophe a tellement de succes? J’aime pas Soma et Julien encore moins! Sincerement, pour son interpretation de “Mes Mots Bleus” on aurait devoile votre gamain ayant une pi?te d’epilepsie! autant dire que ca faisait d’une peine a voir!

Tandis que Christophe Willem a un talent indeniable et un ton decale, Tophe n’a que le style decale qu’il surjoue a i?tre gave!

Faire n’importe quoi n’est gui?re un gage de talent.

Allez Tophe ! Et bien moi je l’aime nombre Tophe. Cela a un facon bien a lui d’interpreter nos chansons. J’aime bien Julie et Gaetane aussi. Avec eux j’ai le sentiment de ne point revoir ce qui s’fait deja.

Pierre chante beaucoup, mais je l’estime banal, Tigane chante beaucoup bien mais je n’aime ni son syle et je lui trouve aucune originalite. Di?s que aux autres ben, j’accroche gui?re.