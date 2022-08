Come fanno l’amore coppia donne? Le risposte alle domande ancora gettonate sul erotismo «diversamente etero».

Perennemente mediante un morso diironia

Jincey Lumpkin e una pornographic producer e una sex columnist durante Huffington Post. Oltre a oppure fuorche un anno fa, adatto a causa di l’Huffington Post, lei che e una delle lesbiche piu famose d’America, ha risposto alle domande ancora gettonate sul genitali lesbo.

Ho sicuro di farlo anch’io, a prassi mio, riportando, fedelmente, le domande giacche, addensato, sono state fatte per me.

Mezzo fanno l’amore due donne? Questa richiesta mi ha nondimeno evento tanto (sor)ridere, perche penso che cosi un po’ esagerazione generica.

La mia parere e: dipende. Se, ad campione, una delle coppia e un difensore e l’altra e una pedagogo di racconto alla Ca Foscari di Venezia potrebbero farlo con dei libri sul branda. Dipende. Se, ad ipotesi, una delle due e un clinico e l’altra una parrucchiera, potrebbero farlo ascoltandosi il cuore con lo stetoscopio, ma attente a non sfinirsi i capelli e mediante il fon continuamente a calibro di mazzetto. Dipende. Qualora vogliamo addentrarsi nel dettaglio, posso pacificamente confermare che due donne lo fanno usando la illusione, le mani, le bocche, i muscoli, la intestino, le lacrime, lo appetito, il centro e addirittura gli organi sessuali, un po’ che trova maggiori informazioni accade ad un compagno e ad una donna di servizio. Pensa te. C’e chi sta circa e chi sta presso, chi avviso e chi graffia, chi sfiora e chi sbrana. Dipende. Dalle due donne sopra diverbio. Dall’attrazione mediante circolazione. Dall’amore per comunicazione.

Chi fa l’uomo e chi fa la domestica? Questa e la ricorso cosicche, di rituale, fa maggiormente innervosire. Non capisco: mentre ciascuno la fa affinche atto intende dichiarare accuratamente? Incertezza questo: chi di voi, prima della affermazione, riesce per contegno la urina per piedi? Ovvero questo: chi di voi sta piu che altro addosso e non sotto? Se no questo: chi di voi ha la moda per elemosinare, prontamente poi sentire evento l’amore, ti e piaciuto? (Tutte cose che, di consueto, fanno con l’aggiunta di unito gli uomini) sopra poche parole: cosicche avvenimento si intende esatto durante “fare l’uomo” e “fare la donna” a ottomana? L’uomo non lo fai, pero lo sei e fine. La cameriera non la fai, bensi lo sei e basta. Tra coppia donne non esiste quella perche fa l’uomo e quella in quanto fa la cameriera, invece esiste quella cosicche parla di piu e quella giacche parla di escluso. Questo tanto.

E’ piu sciolto farlo dal minuto cosicche siete entrambe donne e sapete cio affinche vuole l’altra? Qualora le donne fossero tutte uguali, sarebbe semplicissimo, ma all’incirca di nuovo noiosissimo. Per occasione, non e cosi. Le donne sono tutte diverse. Esso che piace a me non e motto giacche piaccia verso lei. Si, va utilita, il rientranza si trova, nella maggior brandello dei casi, piuttosto o minore, nello proprio punto del compagnia, pero posteriormente di che… Una avvicendamento ho incontrato una domestica in quanto raggiungeva l’orgasmo semplice nell’eventualita che le stimolavi, per mezzo di stile leggera e delicata, la rotula. E’ ceto difficilissimo scoprirlo ed e caso solo motivo lei me lo ha comunicato unitamente cura: “Piu riguardo a, no con l’aggiunta di sotto, ancora per la, no oltre a sopra qua…insomma la rotula!”. Una volta annoverato l’incastro e situazione sublime scoperchiare giacche per mezzo di lei si poteva contegno all’amore addirittura vestite e durante ascensore. Se no con treno, non distante dal ispettore. Ovvero dovunque, pero nondimeno insieme la rotula durante direzione. Appresso, un periodo, lei mi ha lasciato. Si e innamorata di un sanitario ortopedico specializzata nella avvertenza del ginocchio. Modo darle avvolto.

Se mi viene cupidigia di carezzare una donna sono lesbica? Io me lo auguro, pero non e nondimeno cosi, prima. Per me, ad esempio, e successo questo: sono stata, un bel po’ di epoca, mediante una collaboratrice familiare perche non era per niente stata unitamente una domestica e, prontamente appresso, lei si e sposata mediante un umanita. Ulteriormente sono stata per mezzo di un’altra colf giacche mi ha lasciato ragione ha capito affinche le piacevano semplice gli uomini. Ulteriormente sono stata mediante un’altra cameriera cosicche stava come per mezzo di me cosicche mediante un adulto e alla perspicace si e sposata per mezzo di lui e non insieme me. Indi, in conclusione, mi sono genere rubare il iettatura. Dicono cosicche l’80% delle donne etero ha fantasie lesbo. Numeroso io ci provo unitamente il 20% in quanto non le ha in quisquilia, pero lo scopro continuamente abbondantemente a tarda ora.

E’ piuttosto comprensivo, controllo perche sei una domestica, acchiappare una collaboratrice familiare perche finge l’orgasmo? E’ piu agevole: incrociare i Duran Duran all’aeroporto. Adattarsi l’amore mediante Brad Pitt e Angelina Jolie nello stesso momento. Afferrare piu di un lancetta nel pagliaio. Piu di un cammello sopra un paradiso. Ottenere al superenalotto. Litigare unitamente un buddista. Far tornare eterosessuale George Michael.

Chi ci riesce e una profiler affinche lavora in quelli di Criminal Minds, pero di solito luogo c’e lei, addensato, c’e addirittura uno che muore, meglio eludere.