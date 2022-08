Entretient nounou, quelles questions poser aux parents ?

Lors d’un premier entretien afin d’effectuer du baby-sitting Il semble important de donner une agreable impression a toutes les parents, connaitre les questions reflexes mais surtout d’avoir l’integralite des informations necessaires au bon deroulement de la vais garder d’enfant.

L’equipe de Job Baby-Sitter, plateforme d’offres d’emploi de vais garder d’enfants vous donne nos clefs d’un entretien baby sitting reussi.

Questions cles en nounou aux parents

Pour cela on doit savoir poser les bonnes questions et que celles-ci soient nos plus pertinentes possible. Effectivement nos parents vont vous poser de nombreuses questions durant le premier entretien mais il viendra un moment ou votre va i?tre a la tour de poser des questions et il n’est pas toujours evident de savoir quelles questions traiter. Tout d’abord si les parents ne vous l’ont jamais specifie, voulez a connaitre nos habitudes alimentaires de l’enfant c’est a penser s’il a des allergies, des intolerances, des aliments a empi?cher, ou s’il suit un menu special… Cette question prouvera votre professionnalisme et ce interet pour l’enfant, n’hesitez gui?re a reclamer l’heure des repas s’ils ne semblent gui?re precises, chacune des familles paraissent plusieurs, ainsi, donc elles ne fonctionnent aucune la meme facon. Toutes ces questions participeront a etablir une relation de confiance avec les parents

Mes questions cles une baby sitter a toutes les parents

Quels seront les activites preferees, leurs jeux preferes, leurs habitudes ?

Ont-ils un doudou ?

Quel age ont les enfants

Sont-ils autorises a analyser la television, de jouer aux jeux d’une sur liseuse ? Moyen autorise

Les bambins sont-ils autorises a surfer concernant internet ? Les sites recommandes ? J’ai marketing parentale est-elle activee sur les medias interactifs

Ont-ils des allergies ? Qui reste en charge d’une preparation de repas ? Le repas vous est-il fourni ?

Pouvez-vous sortir les bambins au parc, a J’ai piscine ? quelles seront les habitudes de promenade exterieure

Font-ils la sieste ? Combien de temps libre ?

A quelle heure faut-il coucher des enfants ?

Quelles sont les activites quotidiennes, activites sportives ou de loisirs en semaine:

Demandez le double des cles de la maison

Etes-vous declare ?

Quel reste le salaire propose concernant le poste de baby-sitter ?

Quels sont les horaires ?

Renseignez-vous

Demandez egalement si les enfants ont une activite ou un loisir de predilection, vous pourrez vous en servir plus tard dans votre baby-sitting Afin de nos occuper, questionnez egalement des parents si vous serez en charge des devoirs des enfants ou des moments de toilettes comme le bain ou la douche, renseignez vous egalement sur l’heure du coucher.

Soyez curieux

Quelques parents vous feront une liste detaillee de leurs attentes et d’autres seront peut-etre plus evasifs, Di?s lors n’hesitez pas a leur demander s’ils ont d’autres recommandations a vous Realiser, plus vous poserez de questions plus ceci montrera votre implication et determination. Mes questions nos plus importantes sont donc bien dans la sante des enfants, s’ils ont un souci de sante ou des medicaments a prendre, les regles de vie car chaque famille suit des regles differentes et vous devez vous y adapter, l’hygiene de vie, c’est a penser des repas, coucher, etc…. Et bien dans, des questions sur le ou les bambins, leur centre d’interet, des activites extra scolaires…

Pensez a toutes les bambins

Si jamais les enfants seront presents au cours de l'entretien n'hesitez gui?re leur poser directement nos questions, les bambins seront ravis de vous repondre et les parents pourront voir que vous portez d'ores et deja de l'attention a leurs enfants. Vous pouvez leur reclamer votre qu'ils aimeraient Realiser avec vous, jeux, activites manuelles, lectures, sorties au parc (si les parents vous donnent un accord). Pour reussir ce entretien soyez a l'ecoute des parents et des enfants, posez des questions sur tout et cela vous parait important d'eclairer, n'hesitez gui?re a reformuler nos attentes des parents pour etre sur d'avoir bien compris et soyez curieux en ce qui concerne des bambins que vous aurez a garder, ce qui ne peut que conforter les parents au sein d' un parti pris.