j’avoue que c’est la toute premiere fois qu’une telle situation m’arrive, mais a priori gui?re lui, c’est quelque chose qui lui arrive tres souvent!j’ai eu 1 homme a l’aide d’un site de rencontre, on echange les numeros, on se contacte, on se rencontre [. ] on vient a se mettre a nue et on s’embrasse langoureusement (il embrasse bien. ), bref je lui plait, il plait et son sexe ne parait pas montrer d’erection. Je ne lui en cause pas, je touche son sexe avec les mains et pas grand chose n’y fera, je n’insiste pas et je cherche d’autres zones erogenes. Ma main lui caresse les mamelons et il emet des cris de plaisir et le corps se contracte tel Lorsque l’on me fait 1 culli ou qu’on s’attarde sur faire mes seins. : aucune penetration et aucun demande de ma part, afin d’eviter ce thi?me a ce moment la. Le lendemein on se revoit et l’experience se renouvelle, et on tente une penetration ou je ne le sens Manque DU TOUT. le sexe n’avait jamais montre plus d’erectilite que la veille mais j’esperais passer la dessus et me convaincre qu’une fois en moi l’objet se transformerait. (que neni). Lui “tu ne veux jamais toucher mon sexe?” et moi de lui poser la question par rapport a le style d’erection. Sa reponse “je bande mou”. Je lui demande. et ca fait plouf. bref il ne veut plus me voir car trop grande difference d’age (6 ans) lui 51 moi 44 . COMMENT FAITES VOUS s’il vous arrive cette situation. Il plaisait et je comencait a en pincer dur pour lui (il m’a envoye un message 4heures plus tard par minuit trente : “je ne voulais gui?re te mettre dehors, je te aspire i excellente chance dans t requi?te, excellente nuit” ma reponse a 2title6 “bonne nuit a toi aussi" / S.O.S

Fallait pourra etre essayer une fellation ca aurait pu demarrer le moteur Mais franchement pourra etre qu il a des troubles d erection cu son age surtout S il fume ou boit assez mais sinon a votre age ca fonctionne toujours au quart de tour

bravo, d’avoir rendu une reponse. wouep, faut jamais que je mette la “rate au court-bouillon. 0 nouvelle depuis donc.

j’ai essaye la fellation et non, pourtant j’adore une telle pratique et je m’en regale a autre normal.

Cela ne fume pas et bois raisonnablement (un verre regulii?rement).

Je ne sais nullement, moi j’ai connu ca, J’ai voulu coucher avec une fille, ainsi, j’avais tellement peur de en gali?re Realiser que je bandais mou oui, mais ca n’a ete que passager, un coup en elle, pas de soucis.Alors, c’est est en mesure de etre l’emotion. Sois douce avec lui, oui essaie de le sucer une peu tu verras bien.Bisous

