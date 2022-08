« Nous avons toutes et l’ensemble des capacites de nous engager ! »

Interview avec Le Jeune Engage

« S’il est indeniable que la majorite une population ne veut pas voir le contexte detruit, tres minimum se seront decides a agir dans leur quotidien. Pourquoi ? Plusieurs se disent qu’il est trop tard, d’autres qu’ils n’ont pas de pouvoir, d’autres encore ne savent pas comment faire. » Pourtant, nous pouvons tous et toutes nous engager, que votre soit a l’echelle individuelle tel collective, dans une forme de resistance autant active que passive. J’ai jeunesse a d’ailleurs un role capital a jouer : c’est la these de l’ouvrage de Johan. A 21 annees, il a deja cree sa communaute qu’il nomme « Notre Jeune Engage » , avec laquelle y partage son engagement au quotidien. C’est a l’occasion de la sortie de son livre, le Guide du Jeune engage, que Mr Mondialisation a souhaite echanger avec ce jeune auteur. Interview.

Mr Mondialisation : Bonjour Johan, vous commencez ce ouvrage en insistant sur le role d’une jeunesse dans la lutte ecologiste. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Johan : La jeunesse a votre role tres important au mouvement ecologiste Afin de diverses raisons. Nous le savons, il ne nous demeure que peu de temps libre pour agir. Mes derniers rapports du GIEC paraissent alarmants. Les premieres consequences du dereglement climatique se font ressentir, ainsi, si nous n’agissons jamais dorenavant, nous allons vivre un enfer. En tant que jeunes, nous savons que notre avenir reste compromis par cette menace omnipresente.

Ce role est d’autant plus important que des jeunes seront une cible privilegiee avec la societe de consommation, votre agence promue avec le capitalisme, qui souhaite nous Realiser croire que le plaisir se voit dans le materialisme. A travers les influenceurs, des series TV ou simplement par la publicite, on explique aux jeunes que pour etre « cool » il faut consommer. Mais ne nous reduisons nullement a ce qui, la jeunesse a 1 role a jouer car nous avons une volonte de faire remplacer nos trucs. En plus outre voix s’elevent et des actions sont mises en place. Les reseaux sociaux vont pouvoir etre un danger, mais ils ont la possibilite de aussi etre un outil redoutable lorsqu’il s’agit d’effectuer passer un message, ainsi, ca, nous l’avons bien compris.

Mr Mondialisation : Di?s Que vous evoquez l’engagement, quelle signification en avez-vous ?

Johan : si on pense a l’engagement, on imagine Greta Thunberg s’exprimant devant des hauts dirigeants, ou Hugo Clement faisant votre reportage dans la deforestation en Amazonie. L’engagement peut etre surpris tel une prouesse, reserve a des individus charismatiques. Bien que ces personnalites soient importantes dans le mouvement ecologique, definir l’engagement avec i§a pourrait i?tre reducteur.

Ce que j’explique dans mon livre, c’est que nous avons tous et chacune des capacites de nous engager puisqu’il n’y a jamais une seule facon de s’engager. C’est cela fait la richesse du mouvement. Chacune et chacun pourra trouver sa voie. Si certains souhaitent mener des actions coup de poing en s’enchainant a des ponts, d’autres vont preferer commencer via remplacer leurs habitudes au quotidien. Et c’est tres beaucoup. Je ne pense pas qu’il faille comparer des engagements, au contraire, ceux-ci seront complementaires, ainsi, c’est comme crГ©er compte countrymatch ca que nous arriverons a faire remplacer des mentalites.

Mr Mondialisation : Vous etes deja tres engage Afin de la jeune age. Quel a ete le declic ? Et comment vous etes-vous engage par la suite ?

Johan : Mon declic a ete assez brutal. J’avais 16 annees, ainsi, j’etais sur Twitter, quand j’ai decouvert le hashtag #NutellaTueLesOrangsOutans. A l’epoque, grand consommateur de votre pate a tartiner, Je visite que ma consommation participe en direct a Notre deforestation en Indonesie avec l’huile de palme. Cette catastrophe ecologique me touche particulierement, ainsi, je decide de monter au creneau pour denoncer votre huile devastatrice. Je lance deux petitions contre Nutella, et contre les biscuits LU, utilisant tout deux l’huile de palme.

Ces petitions ont suscite de nombreux reactions, 400 000 individus nos ont signees, ainsi, le debat etait lance en France. Apres m’etre entretenu au milieu des dirigeants des firmes proprement dit, j’ai decouvert que malgre mes 16 ans, je pouvais avoir un pouvoir important si j’arrivais a rassembler. C’est a i§a que j’ai decide de creer Notre Jeune Engage, une plateforme permettant d’informer, de sensibiliser ainsi que mobiliser les jeunes sur des thematiques environnementales. Aujourd’hui, on va pouvoir dire que Le Jeune Engage represente la plus grande part de mon engagement, mais j’suis en constante recherche d’autres moyens pour m’engager!

Mr Mondialisation : que diriez-vous a un jeune etudiant, comme vous, qui souhaite s’engager mais ne sait jamais par ou commencer ? Y a-t-il des actions concretes que l’on peut mettre en place rapidement ?

Johan : naturellement, c’est d’ailleurs la toute premiere partie du ouvrage. Je pense que la maniere la plus facile de commencer son engagement, c’est de mettre en adequation le mode de vie avec votre que l’on defend. Je propose 7 actions individuelles Afin de reduire son empreinte ecologique. On y retrouve J’ai necessite de vegetaliser le alimentation, s’habiller et voyager de maniere la plus ethique possible, rendre le habitat durable, se liberer du plastique jetable, mais aussi de bien prendre sa banque.

Credits photo : Le Jeune Engage

Mr Mondialisation : Ce sont effectivement d’excellents revenus de s’engager, mais i§a est a l’echelle individuelle. Or, on le sait depuis le rapport Carbone 4 (2019), si nous etions l’ensemble de de parfaits ecolos, cela ne reduirait que 25 % de l’empreinte carbone personnelle … la part restante des emissions relevant d’investissement et regles collectives qui sont du ressort de l’Etat et des entreprises. Comment, si on le souhaite, depasser nos petits gestes du quotidien ?

Johan : Vous avez pleinement raison, des actions individuelles sont importantes, car elles permettent d’effectuer changer nos mentalites, mais elles ne sont nullement suffisantes Afin de contrer les degats considerables que nous causons a notre planete. Pour moi, nos actions individuelles sont 1 premier nullement dans l’engagement, mais nous pouvons aller plus loin. Dans ce guide, je donne des pistes pour se mobiliser concretement concernant le terrain. On y trouve trois grands themes de mobilisation : a travers le droit en utilisant la justice (climatique), et a travers la politique, avec l’importance de ne pas depolitiser le message puis a travers le prisme une consommation, en realisant des actions pour faire changer les firmes. En tant que citoyens et consommateurs, l’individu a votre levier d’action face aux entreprises et a toutes les gouvernements.