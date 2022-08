Presuntos culpables. Un Gobierno a la deriva, a merced sobre un partido totalitario, promueve una ley contra hasta una fraccii?n sobre la colectividad.

Lo nunca conocido. La jurisprudencia del ‘solo seri­a si seri­a si’ realiza del varon un supuesto culpable, lo prostitucion igual que a un posible asaltante sexual. ?Que fue sobre la presuncion sobre inocencia?

Tenemos un partido en Espana que odia a los hombres. Nunca importa que clase sobre hombres sean; las odia por acontecer varones. a los hombres de derechas y no ha transpirado a los miembros masculinos sobre izquierdas, a las ricos y a las pobres, a las cultos y no ha transpirado a las ignorantes, a los jovenes y no ha transpirado a las viejos, a los morenos y no ha transpirado a los rubios, a las solteros, casados, divorciados asi­ como viudos. Las odia a todo el mundo, falto distincion, por ser hombres. Ese partido es Unidas Podri­amos.

Este partido controla cinco ministerios en el Gobierno sobre mi pais. Alguno sobre ellos, el de la supuesta Igualdad, a cuyo frente esta la mujer que deberia su cargo a un varon, ha promovido una jurisprudencia que, basada en los postulados de un feminismo taliban asi­ como analfabeto, convierte al adulto en un domiciliado de segunda especie. La Ley de confianza Integral de la liberacii?n Sexual o la normativa ‘del solo seri­a si seri­a si’, igual igual que la llaman las promotoras, consagra la presuncion de culpabilidad para el macho e invierte la contribucion de la demostracii?n en el proceso penal. El adulto es responsable, fuera de que se demuestre lo opuesto.

Una vez que esta criterio demencial, motivo de miles de pleitos que acabaran en juzgados al borde del colapso, se apruebe en el Senado, el varon sabra lo que le espera. Habra sobre interiorizar que por el hecho de serlo, por su condicion masculina, es un acontecer despreciable y no ha transpirado temible, un potencial agresor sexual, un violador siempre encubierto que merece la condena penal desplazandolo hacia el pelo la castracion social. Esto resulta una giro sobre tuerca a la normativa contra la crueldad de Genero, tan obligatoria como mal planteada, que consagro un diferente arquetipo sobre pena Conforme el sexo del atacante. El Constitucional, sometido a furibundas presiones politicas, convalido aquel colosal desproposito. Despues de aquello, ?quien puede pensar en la igualdad juridica en Espana?

Engendro normativo de la senora Ceaucescu

La jurisprudencia promovida por el partido odiador de hombres acabara volviendose en contra de muchas feministas que jalean y no ha transpirado aplauden una criterio sectaria y propia sobre un Gobierno totalitario y no ha transpirado cotilla que aspira a meter las narices inclusive en la cama. Se volvera contra ellas porque esas mujeres son madres, tias o abuelas sobre varones que seran condenados —en bastantes casos de forma injusta— cuando se les abdlmatch es gratis aplique el engendro normativo sobre la senora Ceaucescu. Y entonces se daran cuenta de que parieron un monstruo que se les escapo de estas manos. En estas adversas situaciones solo cabe confiar en la valentia de un punado de jueces y no ha transpirado en la pericia de ciertos abogados de mitigar el dano social que se nos viene sobre.

“Hay que denunciar a toda tipo de manadas, no solo a las sevillanas, igualmente a las magrebies, paquistanies desplazandolo hacia el pelo suramericanas”

Ninguna cosa sobre lo que acabo sobre afirmar deberia acontecer entendido igual que la proteccii?n de la brutalidad machista, ni como un intento sobre banalizar un problema muy grave. Al contrario; Tenemos que combatir con sana a quien mata, agrede, humilla desplazandolo hacia el pelo margina a las mujeres; Tenemos que denunciar a toda especie de manadas, no solo a las sevillanas, Asimismo a las magrebies, paquistanies desplazandolo hacia el pelo suramericanas.

No obstante las millones de varones que residimos en este estado no somos culpables sobre que una minoria de varones violen o asesinen a chicas. Tampoco somos responsables sobre lo que hacen nuestros tatarabuelos. Un vi?stago Jami?s es responsable de lo que realice un padre. Cosa bien distinta es que tomemos moralidad activa en la lucha por la igualdad real dentro de hombres y hembras (porque es innegable que todavia estamos lejos de ella), pero sin caer en el sectarismo y no ha transpirado el odio del partido que indulta a hembras secuestradoras de ninos, como la igual Maria Sevilla.

Divide a los espanoles y no ha transpirado las venceras

Lo que sucede en Espana nunca lo hubieramos imaginado ni en la pesimo de las pesadillas. El ultimo modelo es esta normativa perpetrada contra la mitad sobre la poblacion. Pero nunca cerca de extranarse sobre ello por motivo de que la criterio nace sobre un Gobierno que ha Ya lo mejor sobre si exacto en dividir y contraponer a las espanoles: a jovenes contra ancianos, a hombres contra hembras, a empresarios contra trabajadores, a padres contra hijos. Esa seri­a su entereza, y no ha transpirado mismamente va a continuar siendo entretanto conserve el obtener.

En esti­o, con todo el mundo los peligros sobre la estacion, la ley de la senora Ceaucescu entrara en vigor, con la correspondiente amenaza de millones de hombres. Por eso me atrevo a haceros una de clase baja peticion: sed prudentes y no ha transpirado evitad, en lo concebible, meteros en lios. Nunca tratad con desconocidas y no ha transpirado, si lo haceis, todo el tiempo en sitios publicos, a la mirada sobre testigos. Mantened la trayecto de resguardo, igualmente en estos casos. Vigilad la inspeccion porque puede ser considerada un evento lascivo. Desplazandolo hacia el pelo En Caso De Que os llaman a las urnas pensad que Existen un partido que trabaja sin tranquilidad de investigar vuestra quiebra y desgracia. Ese partido en decadencia —conviene recordarlo la vez mas— es Unidas podri­amos. Varones de Espana, ?vais an elegir a vuestros verdugos?