Qu’il s’agisse d’une relation de couple, familiale ou amicale, nous avons normalement l’ensemble de le desir de les voir durer au temps.

Et non seulement qu’elles durent, traversent les decennies, survivent les tempetes d’une life mais egalement qu’elles soient d’excellente qualite. Comment s’epanouir dans des relations durables? Voici 4 points a ne pas negliger.

1. Etre rapide a pardonner.

Colossiens 3:13 (Semeur)

Supportez-vous des uns des autres, et si l’un de vous a quelque chose a reprocher a votre nouvelle, pardonnez-vous mutuellement; le Seigneur vous a pardonne: vous aussi, pardonnez-vous en meme maniere.

Ce n’est gui?re une nouveaute ni une grande revelation, il ne faut jamais enormement de temps libre a vivre concernant terre Afin de se rendre compte de votre grande verite: PERSONNE n’est bon. Personne, personne, personne. Au debut d’une relation (amoureuse ou amicale) l’autre nous parait le/la meilleur(e), sans defaut et sans tache… Mais il vous suffira d’un peu de temps ensemble Afin de se rendre compte que c’est un grand mensonge!

Mes erreurs et les fautes des gens ne doivent gui?re devenir un pretexte pour un tourner le dos a la moindre deception. L’etre humain va te decevoir et cela fait partie une vie. Meme dans tes meilleures et plus bonnes relations tu seras parfois decu. Tu devras subir les consequence (ne serait-ce qu’emotionnelles) des betises de ceux que tu aimes.

Alors si tu veux vivre bien, sereinement et garder tes relations, apprends a pardonner: pardonner souvent et pardonner vite!

Pardonner implique egalement de ne point garder en memoire 1 registre a life de tout le en gali?re que l’autre t’a fera! Ca votre n’est gui?re pardonner, ca s’appelle garder rancune . Si tu veux garder ton ami(e)/ton conjoint(e) un moment a tes cotes, sache hongkongcupid que tout au long de notre vie tu devras souvent lui pardonner.

2. Etre rapide a reclamer pardon.

Matthieu 5:23-24 (Semeur)

Si donc, i l’instant de presenter ton offrande devant l’autel, tu te souviens que ton frere a quelque chose contre toi, laisse la ton offrande devant l’autel, ainsi, va d’abord te reconcilier avec ton frere; puis tu reviendras presenter ton offrande.

Personne n’est bon et i§a nous inclut egalement! L’autre va te blesser, te decevoir, te trahir peut-etre meme, mais toi aussi tu vas lui faire subir toutes ces trucs, volontairement ou involontairement.

Alors non seulement tu dois etre rapide a pardonner mais d’autant plus pratique a demander pardon lorsque tu es en tort ou si l’autre reste blesse, touche ou decu a cause de toi. Parfois nous n’avons pas toujours le sentiment d’avoir fera quelque chose de mal, mais le simple fait qu’une personne a qui nous tenons est blessee pourrait nous suffira Afin de vouloir arranger ca. Les incomprehensions viendront, nos malentendus, les quiproquos… Ne pas se lancer dans des justifications eternelles et demander pardon seront un grand moyen de restaurer la paix.

3. Etre engage vis-a-vis de l’autre.

Proverbes 17:17 (Semeur)

Mes fri?res adore en bien temps libre et, quand survient l’adversite, il se revele un frere.

Dans une relation, qu’importe sa nature, au milieu des rires et de le bonheur, les difficultes viendront. Elles viendront au sein meme de notre relation mais elles viendront egalement dans nos vies personnelles. Rien de mieux pour consolider une amitie, une relation familiale ou amoureuse que traverser des defis ensemble.

Pendant votre temps complexe, les emotions paraissent mises a rude epreuve et parfois nous avons des ecarts de conduite, nous devenons desagreables, pessimistes ou nous perdons notre joie de vivre et notre cote blagueur qui faisait le bonheur de les copains. Malgre tout, ne t’eloigne aucun ton ami, de ton conjoint lorsqu’il/elle passe par ces moments douloureux. Reste proche. Supporte ses sautes d’humeur. Fais face avec lui/elle a ces internautes qui lui tournent le dos et se moquent. Accepte de traverser votre instant avec lui/elle. Tiens-toi a ses cotes dans l’adversite.

Nous se sommes jamais amis, famille ou amants que pour nos petits moments, nous le sommes aussi Afin de des mauvais. Etre engage signifie etre ensemble comme le evoque la celebre formule « concernant le meilleur et concernant le pire »… Pour ma part je prefere dire « pour le meilleur et contre le pire ». Lorsqu’on reste engage on ne marche nullement le dos meme si nous avons des raisons legitimes de le faire. Lorsqu’on reste engage on prend la defense de ceux qu’on aime aussi si cela nous rend moins populaires aux yeux des autres. Lorsqu’on reste engage on reste loyal et fidele en toute situation.

4. Proteger spirituellement une telle relation.

Jean 10:10 (Semeur)

Le voleur vient juste pour voler, Afin de tuer et pour detruire. Moi, j’habite venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante.

Des au cours que l’ennemi sent que tu es content, il souhaite t’attaquer. Car tout votre qu’il desire c’est nous rendre malheureux. Si Dieu t’envoie une relation benie, sache que tot ou tard y finira avec l’attaquer. Comment?

en mettant des mauvaises pensees l’un vis a vis de l’autre.

en semant de l’incomprehension.

en mettant dans votre c?ur du manque de pardon ainsi que la rancune.

en utilisant des personnes pour venir vous dire des difficultes de l’autre dans le but de salir vos pensees.

en creant des animosites, des tensions qui vous conduiront si vous ne savez nullement comment les gerer avec sagesse, a J’ai fin de une telle relation.

Pour empi?cher bien cela, protege ta relation. Le meilleur moyen de proteger quelque chose reste de le confier a toutes les petits soins du Seigneur Dieu. Prie regulierement Afin de cette relation et meme priez ensemble de temps en temps. Le Saint-Esprit vous montrera les pieges que satan essaie de vous tendre, Cela vous apportera des astuces et des cles pour optimiser, approfondir et cultiver votre relation et surtout avec Sa puissance, Cela Notre fortifiera.

Tout cela est bati via le Seigneur devient vraiment, solide et reussi l’epreuve du temps et de la peine. Alors permets-Lui de batir tes relations afin qu’elles deviennent stables, solides et durables.

Avoir des relations de qualite qui perdurent dans le temps libre reste un signe de stabilite, de loyaute ainsi que confiance. Un individu qui sait cultiver ses relations et ne point les perdre dans le temps est une personne fiable, qui ne marche nullement facilement le dos et sait gerer des situations difficiles ou conflictuelles sans que ses relations en patissent. Cependant, dans toute chose ayons du discernement et ne nous attachons pas non plus a des relations qui n’ont aucun sens, pas de, but, qui ne nous emmenent nul part et que Dieu veut plutot briser…