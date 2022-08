9 sites Afin de ecouter & telecharger d’une musique (gratuit & legal)

9 sites Afin de ecouter & telecharger d’une musique (gratuit & legal)

Vous souhaitez ecouter gratuitement d’la musique sur internet ? Depuis i domicile ou en offline dans la rue ? et vous cherchez un blog de streaming gratuit afin de profiter vos titres preferes ? Vous hesitez entre Amazon Music Unlimited, Spotify et Deezer ? Aucune panique, puisque je vous ai fera le classement et comparatif des 9 meilleurs sites pour ecouter d’la musique dans Internet.

Top 9 des meilleurs sites (gratuits & legaux) pour ecouter & telecharger en musique

L’internet tres bas debit nous donne le loisir d’observer des films ou des clips musicaux en streaming. De meme pour la musique il est actuellement a la mode d’ecouter et meme de telecharger une musique directement via internet. Plusieurs sites se seront specialises Afin de repondre a ces besoins devenus essentiels surtout Afin de les jeunes . Dans Cet article, nous vous devoilons le Top 7 des meilleurs sites Afin de ecouter de la musique. Une part d’une liste ?? reste g ratuite , et d’autres proposent un modele freemium, avec un acces a peu de titres gratuitement, et tout le catalogue, si vous acceptez de payer.

1. Amazon Prime Music (gratuit mais limite)

Si vous etes deja abonne a Amazon Prime, et que vous payez 49€ par an concernant commander des colis ?? en moins de 24h, vous avez alors acces gratuitement a Amazon Prime Music. C’est a dire 2 millions de titres (plutot ancien) sans supplement a payer ??. Vous pouvez meme les telecharger pour les ecouter hors-connexions, ou bien utiliser Alexa, afin de les ecouter, via la commande vocale. N’esperez pas y trouver le soir album de Beyonce ou Rihanna, mais Cela n’y a aucun publicite i propos des 2millions de titres. C’est deja ca.

Notre avis final : En bref, la version gratuite est reellement limitee, mais est en mesure de etre suffisante, si vous aimez les titres anciens, ayant des annees. Ideal pour des amateurs de Nostalgie et CherieFM.

2. Amazon Music Unlimited , gratuit pendant 90 heures ??

P ar contre, si vous voulez avoir une brochure complet ??, avec les dernieres nouveautes musicales, il faudra vous tourner par Amazon Music Unlimited qui propose une offre de wamba pour pc 50 millions de titres (bref, l’integralite des titres sur terre), il vous faudra vous acquitter de 9,99€ avec mois (ou 99€/an, si vous avez deja Prime). Depuis aussi pas de publicite, ainsi, une ecoute possible hors connexion. Et possibilite de l’utiliser avec l’integralite des appareils Alexa.

A noter que vous pourrez beneficierdes 90 premiers jours gratuits. ??

3. Spotify, le leader mondial venu de Suede

Vous connaissez surement ce site parce que c’est le leader mondial en matiere de musique. Ayant pour slogan « musique pour l’ensemble de , cette page vous permet de reperer ce que vous cherchez tant que c’est d’une musique. Spotify propose une option gratuite (tres limitee) et une payante, avec de multiples possibilites.

Pour ecouter en musique via TV, tablette, telephone mobile, vous devez vous inscrire via leur site, ensuite telecharger le public de musique en streaming. Denichez deja des millions de musiques sur Spotify, dont des playlists deja presentees, mais vous pouvez aussi ajouter toutes vos musiques preferees. Avec l’option Suivre, vous pouvez suivre les artistes ou nos groupes que vous aimez de maniere intuitive.

Avec Spotify, vous avez les moyens d’ecouter en continu sans que vous soyez perturbe par la publicite (toujours avec la version payante..). Vous allez sortir et vous ne serez jamais connecte ? Aucune panique, une categorie download music & listen offline vous permet de telecharger la musique que vous voulez et l’ecouter plus tard avec la smartphone sans avoir besoin de connexion internet .

Notre avis final : Spotify propose une version gratuite, mais vous ne pourrez jamais prendre les titres qui sont diffuses, et uniquement vous abonner a des radios thematiques. Manque d’ecoute hors ligne non plus. J’ai version avec chacune des fonctionnalites coute 9.99€ via mois.

pourtant, bien est fera Afin de vous pousser par la version payante, car la version gratuite reste trop limitee ??, ainsi, vous ne pouvez jamais designer les titres que vous allez ecouter. Autant ecouter Notre radio. Cependant, la version payante est une des meilleures solutions via le marche. Ce n’est d’ailleurs nullement au au hasard, s’ils ont 100M de membres a travers un chacun.

4. Deezer, la reponse 100% Made In France

Qui ne connait pas encore Deezer en ce moment ? C’est le leader historique en France. Il propose d’ailleurs une offre gratuite avec beaucoup de publicites. La page est fort facile a se servir de parce que tous les genres de musique paraissent arranges avec des pochettes. Si avec hasard vous souhaitez l’auteur d’une chanson que vous ecoutez ou encore vous connaissez l’auteur, mais nullement la chanson, il vous suffira de vous rendre dans la categorie classifiant les auteurs compositeurs. L’optique est de vous faciliter la recherche et vous faire gagner du temps.

Mais avant de pouvoir ecouter d’une musique sur Deezer , vous devez d’abord designer une parmi les trois offres proposees. Deezer free, comme son nom l’indique reste une offre entierement gratuite. Vous pourrez profiter de l’integralite des musiques proposees sur le website avec une telle formule basique.

Il existe ensuite Deezer premium (a 9.99€ par mois) qui vous permet de beneficier de l’integralite des titres accessibles sans aucune publicite, avec la faculte de zapper en illimite et acceder au remplissage du site en mode hors connexion. En ce qui concerne l’offre Deezer family, qui plus est des avantages accordes Afin de les formules free et premium, Deezer propose l’ajout de six profils d’utilisateurs au tarifs d’un seul abonnement.