Haaa go out tuu mula lahh sejuk tangan gigil2 macam apaa tauu gaya aku time tuu

Dapat makan sesama dgn bakal mertua pun rasa bahagia dahh, klu mertua?

Makanyaa sampai lahh seketul Syahirah kat JB maghrib Jumaat tuu. Thus hidup lahhh aku dengan Nisaa mcm belangkas sepanjang ‘percutian’ aku tuuu. Klu ikut kan hati mmg dah bgtau dahh, punyalahh aku tahan diri sendiri, takpee sabar, tak lama je lagii jumpaa. Tak lama punn weyyy. Alhamdulillah berjaya aku tahan diri sendiri sampai hari kejadian. Sepanjang jalan2 kat sana mmg aku berdoa jee in the nii, kang tak jadi package akuu. haha.

Hari kejadian mmg pagi2 aku dah kejutkan Nisaa sebab nak pergi tengok balai cerap pahtu nak pergi cari barang buat bouquet sebab nak jugakk lahh hasil tangan sendiri. Mmg perangai seketul Syahirah lahh tuu. Pahtu mmg nak dekat step 1 jam jugaklahh aku siapkan sampai kelam kabut bila tengok jam dah 12 lebih. Brother tak heran dahh muka cemanaa, mmg siap2 terus pergi jee sebab takut takde parking lagi, nak mencari lagii.

Alhamdulillah, parking senang. Haha. Tapi dok melilau pulakkk dok cari mana cik abe nyaa ni. Dengan campur nervousnyaa last2, Nisa yang nampak. Nak buat surprise tapi diri sendiri yang ketar lebih. Haihh tak faham. Ramai pulakk kawan2 dia kat situu, mmg malu lahh weyy. Sekali pusing haa amik kau, terjerit terus sebab mcm ‘weyyy, dia datangggg, apa nak buat niii.’ Haa habis melayang semua idea akuu. Tatahu dahh nak cakap apaa. Maka apa yang jadi date tuu, itu jelaa hasilnyaaa. Nak lebih2 pun tak kahwin lagii. HAHA.

Antara plan2 aku sebelum nak jadi apa yang dah jadi tuu mmg mcm2 lahh tayah ceritaaa. Konon nak pergi awal pahtu mcm nak belanja tengok Fast8 diaa tu tapii representative dia dah belanja pulakk. Yelaa dia punya perli acah mcm lama lagii je nak jumpa tu kann buat aku rasa nak buktikan je dia salah. :p Tapi terminate dah lahh plan klu tak sebelum hari kejadian dah jumpaa. Pahtuu plan nak komplot dengan ibuayah dia konon mcm tayah lahh tanya dia dah habis ke apa ke semua tu, tapi tulaaa aku malu pulakk. *sister pemalu okkayyyyy. 😛 Haihh mcm2 package ada sebenarnyaa sampai tak ingat dahh, sampai hari kejadian aku blur nak buat apa. Boleh lahh tu asal dia delighted aku ada pun aku dah cukup bahagia dahh.

Dia punn redhaa je layan aku pergi cari barang, buat bouquet, big date bergambar lagi lahh tayah cakap

Sebenarnyaa, surprise tu mmg lahh certainly one of cara aku nak take pleasure in dia, tapi selain tuu aku nak tengok muka delighted dia and you may ibuayah sebab dah grad, dan tatahulahh aku rasa aku kene datang, thus aku datang lahh. Mungkin petanda nak wajibkan dia datang konvo aku nanti. huhu. Tapi tayahlahh ikut shock aku tuu, nanti https://datingranking.net/escort-directory/rancho-cucamonga/ aku tahu dahh. :p

Seriouslyyy, aku mmg bahagiaaa sangat harituu sampai tak habis senyum. Ehh tatahu lahh rasa mcm mana. Gatal ehh Syahirahhhh. Taklahh bukan gatal tapi tatahulahhh dah perasaan gituu nak buat cemana kann. Malam yang dia ajak keluar tu pun sebenarnyaa aku dah penat sangat dah tuu. Mcm fuhh habis dahh misi aku. Tapi sebab dia gigih tahan mata, aku pun gigih lahh keluar. Padahal dah sakit kepala tapi perut lapar jugakk. So mmg baik keluar jee. Tapi mmg aku jadi tak banyak cakap lahh klu perasan sebab aku dok layan kepala aku jee. Haha. Tapi aku rasa dia mmg boleh jadi doktor khas aku lahh, elok je lepas keluar hilang sakit kepala aku. Hahahaha. Okayy bab ni mcm gedik gilaa kauu Syahirahhh. -.-

Very finally, special thanks to Nisa sebab terlalu banyakkkkk dia tolong aku dalam menjayakan misi aku ni. Hihi. Sebenarnyaa, aku ada je cerita kat ibuayah yang aku dtg ni, dia tatahu tapi maluuu yaaa amatlahh. Ibu pulak mcm tanya harga tiket lahh apaa, adui tatahu lahh nak cakap kann. Bila bgtau tuu mmg ibu terus je cakap “haa takpelaa, dia balik esok nanti ajak lahh dia jalan2 sini ptg ni ke malam ni ke, ibu nak balik terus dahh ni tak sempat nak jalan2” Tapi mmg taklahhh aku nak ajak jalann. Aku tunggu dia jelaa yg ajak. 😛