Cada oportunidad somos mas exigentes, buscamos a la humano correcta de nosotros, aquella que nos complemente sobre El metodo que pretendemos. ?Por que dejar el tiempo probando cuando podri­amos hallar con facilidad lo que buscamos?Mujeres solteras

Miembros registrados:

bonkura 26 anos de Region Metropolitana.soy una asiatico, de motivo taiwan me agrada dibujar a garbo anime, entretenimiento . juegos cuando me aburro y no ha transpirado cuando me estreso, desplazandolo hacia el pelo tambien me gusta ver series asi­ como peliculas.

fernando2121 25 anos de vida sobre Distrito Federal.Me llamo FernandoBusco una bastante excelente aprecio desplazandolo hacia el pelo En Caso De Que se da una relacion seria ?porque no?Mido -.–mTengo — anosBusco chicas entre — desplazandolo hacia el pelo — anosMe fascina el beisbolEstudiante de psicologiaSoy un poco importante (solo es cosa sobre conocerme)Soy bastante carinoso y no ha transpirado un poco cursiSoy de la CDMX cerca del aeropuerto

fer_rl_2409 25 anos de vida de Zacatecas.Hola, soy Fernando tengo — anos de vida asi­ como la certeza es que nunca se que poner en esta clase de cosas, lo basico que existe que saber sobre mi seri­a: que soy escuelero de medicina veterinaria y zootecnia, me encantan los animales, me gustan las idiomas, hablo ingles y no ha transpirado naturalmente castellano y no ha transpirado me gustaria instruirse muchos mas, me gustan las historias en todos las formatos que vengan, soy bastante timido, No obstante cuando entro en decision soy extremadamente agradable asi­ como carinoso.si quieren conocer algo mas de mi pregunten con toda confianza.

osithodiaz 26 anos de vida de Lima.Hola soy un chico timido. sin embargo extremadamente algre. soy discreto amoroso y me cae bien todo arquetipo sobre individuos no reniego y sobre todo soy bastante carinoso

ruly54 59 anos de vida sobre Cordoba.SOLAMENTE QUIERO acontecer FELIZ desplazandolo hacia el pelo ELABORAR ACERTADO a la COMPANERA DE TRAYECTORIA sobre ESTO QUE SE LLAMA VIDA. TENGO MUCHO APEGO CONTENIDO DE DAR Y No Ha Transpirado ESPERO HALLAR ESA FEMINA !! QUE ME QUIERA CON MIS DEFECTOS Y No Ha Transpirado MIS VIRTUDES NO DUDEN Asi­ Como CONTACCTENME. UNICAMENTE DE CORDOBA CAPITAL !! nunca DESEO REALIZAR DESPERDICIAR EL TIEMPO!!

lalo886 35 anos de Distrito Federal.Hola soy ante cualquier un caballero, me gusta los usuarios jovial, me agrada proceder, viajar, ir de compras. Soy un poco timido al comienzo aunque si te atreves a conocerme te podria pasmar.

memo23 27 anos de vida sobre Region Metropolitana.Estudiante de Sociologia, jovial, me encanta hacer reir, escuchar, me encantan las salidas al viento libre, amo los perros, me fascina demasiado leer asi­ como basicamente eso ?

luissanti 26 anos de vida de Mexico.Bueno, nunca soy bueno en describirme por que puedo acontecer un poco anormal. Me encanta todo sobre las -0, -0 y -0, soy un fanatico a leer, ver series asi­ como pelis No obstante mas leer asi­ como mas cosas me deleitar No obstante espero hallar a alguien con quien pudiese compartir mi enajenacion. valar morghulis

fate1980 42 anos de Libertador General Bernardo O?Higgins.soy un hombre tranquilo sobre vivienda respetuoso que prefiero ver una buena pelicula o conjunto en casa que andar en discos asi­ como esas cosas me encanta partir a rios, lagos desplazandolo hacia el pelo alguna playa a conocer y disfrutar sobre los paisajes sobre esta bella tierra nunca me gusta el cigarro ni el alcohol soy risueno bueno Con El Fin De reirme un poquito callado timido me agrada regalonear, bueno Con El Fin De correr tirando tayas en doble sentido ese soy en busca de intimidad y no ha transpirado si se puede dar con a esa personita especial conveniente aun.

albarracin2018 59 anos de vida sobre Valle del Cauca.me encanta leer mimar la chica que me acompane, me agrada deporte procedimiento. el analisis fundamental de mi. ir a cinema cenar frecuentemente. discreto desplazandolo hacia el pelo modesto, disfruto las cosas pequenas que nos regala la vida.los que me rodean me comentan que se sienten grato con mi compania, destello la gran energia. como lo comentaba anteriormente, las fines de semana me fascina partir an efectuar deporte desplazandolo hacia el pelo distribuir con la cristiano que me acompana. disfruto de un buen libro y no ha transpirado una bastante gran compania. practico ciclomontanismo desplazandolo hacia el pelo regularmente juego futbol con mis . s sobre trabajo. jecalpa(.)h o t m ail(.)com

alevigusta 60 anos de vida sobre Cordoba.SINCERO SENCILLA DIALOGUISTA TRABAJADOR nunca FUMO SIMPATICO FAVORABLE SOLTERO BUSCO RELACION SERIA. NO BUSCO PERIPECIA, TAMPOCO DESEO DIFICULTADES NI DE EX PAREJAS, DESEO AMAR Asi­ Como SER QUERIDO VIVIR FELICES.

fresli 42 anos de vida sobre Cundinamarca.me llamo fredy alexander vibo en tocaima busco la femina de relacion seria soy onesto sencillo excesivamente detallista desplazandolo hacia el pelo me gustan demasiado los ninos busco una femina dispuesta a repartir my vida

atiila666 28 anos de vida sobre Distrito Federal.Soy brasileno e vivo en CABA a un ano y no ha transpirado medio.. me agrada descubrir muchedumbre nueva, el mate, cafe, gran pantalla el rock. Soy buena onda!! contacto de luz!

3r0 32 anos de Florida.Relacion: DesaprovechadoProfesion: Disenador GraficoHobby: Capturar momentosPensar: CreativoVersion: -.-Distancia: -.–Lema: A veces Existen que ser bien alocado Con El Fin De gozar la vida. Busco esa alma que nunca se deje conducir por las reglas sociales.Me mata una femina gran que yo.Como soy; eso va a depender como seas conmigo, pienso que Con El Fin De aguardar lo preferible de una alma, es superior dar cualquier y no ha transpirado colocar el corazon a las cosas que se hagan, de este modo sean minimas, lo importante todo el tiempo seri­a la forma igual que se permite.Soy y no ha transpirado me avenencia en Venezuela.Te espero.

alfredo1096 25 anos de vida de Distrito Federal.hola, mas que una pareja busco a alguien con quien repartir mi vida y no ha transpirado alguien que quiera distribuir la suya conmigo, soy alguien honesto desplazandolo hacia el pelo responsable

ronaldhino36 40 anos de vida de Lima.Mi sustantivo es Ronald tengo — anos soy demasiado detallista sincero atento comprensivo respetuoso caballero leal devoto nunca me importa el fisico separado sentimientos

luismatamx 43 anos de Jalisco.Tranquilo, trabajador, dedicado, luchando continuamente por mis suenos, Busco solo aprecio desplazandolo hacia el pelo con el tiempo En Caso De Que se da, tal ocasii?n algo mas.