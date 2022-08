5 bonnes raisons de tomber amoureux de Fragonard

On evoque que Fragonard serait le peintre d’une frivolite. En realite, Jean-Honore de le prenom, est bien plus que cela. Non seulement la peinture dite licencieuse ne representerait que 20 % de le oeuvre, mais il nous apporte 1 temoignage fin, subtile, doux, drole et des fois violemment realiste de la epoque ou le libertinage n’est gui?re qu’une question de sexualite debridee, d’hedonisme ou de morale conventionnelle quelque peu bafouee, mais bien une philosophie.

Oui, car au XVIIIe siecle, le libertin est libre penseur, s’affranchit de regles, d’etiquettes, de morale religieuse et. se confond ainsi parfois dans ses plaisirs. Premiers amours, legeretes romantiques, peintures erotiques qu’on dissimule : avec ses couleurs et ses touches de pinceaux impulsives Fragonard conjugue les questions de moeurs de toute une epoque.

Emblematique des annees qui precederent la Revolution francaise et eleve de Boucher, le nom ne vous parle probablement jamais pour autant. A moins d’etre un expert ou un veritable feru de peinture du siecle des Lumieres. Car tout reste la : avec l’ouverture de l’esprit, vient celle de l’intimite, mais aussi celles des pensees et des moeurs. Fragonard le vit, Fragonard le peint.

Jusqu’en janvier, le Musee du Luxembourg nous l’offre “galant et libertin”.

“Il aborda toutes les veines du bonheur”. Tout est dit.

On vous donne 5 bonnes raisons d’aller consulter et apprecier l’integralite des variations de l’amour : une evolution de l’artiste et de son projet entremelee a celle de son temps.

Jean-Honore Fragonard, Notre Baiser.

On aime ainsi la passion du Baiser : son partage, l’emotion suscitee avec une peinture ou l’enlacement reste enfile en lumiere. Fusionnel et tendre, la ou d’autres voient “les moeurs brutales une campagne”.

Notre partie “Les amours des Dieux” quant a elle, nous a litteralement par d’autres horizons. Temoignage de l’admiration encore portee a la mythologie et ses fables, ses nymphes, ses plaisirs, son hedonisme au sommet voluptueux. Notre autre coup de coeur pour ces premieres salles : L’aurore triomphant d’la nuit, ou le jour surgit d’une nuit lanscive, ou l’amour survient, ou il est doux, naif, petit. Pourtant Fragonard, ainsi que les libertins pour qui il realise ces commandes, adopte les codes d’la belle galanterie Afin de peindre des quetes hedonistes. Les dieux sont sensuels, edarling compte erotiques. On est dans un jeu de duperie, dans la malice.

Jean-Honore Fragonard. L’Aurore triomphant en Nuit. Vers 1755-1756. Huile dans toile. Boston, Museum of Fine Arts, acquis grace aux donateurs et a l’echange de la oeuvre donnee via Laurence K et Lorna J. Marshall.

Notre peinture type pourrait Du Reste etre Le Colin-Maillard . Mise en avant des la toute premiere salle, elle accroche notre regard. Peinture pastorale, certes, mais nullement que . Notre jeune bergere a legerement souleve le bandeau, elle triche quelque minimum. On la remarque a ca de tomber de la scene. de tomber dans les bras . et le sait au mieux. Qui plus reste on note le tissu de sa robe tel des petales de rose. le symbole du sexe feminin (qu’on trouve au passage sur de nombreuses peintures de Frago).

Vous voyez ? Ici, tout est dans le detail. Dans ce qu’on ne voit nullement au premier abord. Dans un jeu discret et sensuel.

Beaucoup plus classe, bon nombre plus subtil et spirituel.

Tout chez Fragonard est plein de sous-entendus. Rien que ca, on adore. Cela fait litteralement vibrer les jeux de l’amour devant nous.

La, coup de coeur pour la decouverte de l’ensemble de ses planches Afin de . les Contes (libertins) une Fontaine ! On le savait beaucoup fute avec ses fables contournant la censure, et bien, Afin de ceux qui ne nos auraient toujours pas lus ou vus, l’exposition nous apporte ce doux ravissement d’observer ses contes libertins, dont Fragonard s’interessa a l’illustration. Et oui : lorsqu’il suggere, il sait aussi montrer ! Et ca, a l’epoque, ca ne se fait nullement voyons.

On reste aussi au milieu du siecle, et Notre litterature libertine fait bien plus que le entree au milieu. Mes ouvrages licencieux seront un succes. Ca va d’ailleurs de paire avec la pratique en lecture qui se repand. La encore, Fragonard met la femme c’est parti. Celle qu’on crois inferieure, lit, et cela deplait fortement. Surtout lorsqu’il s’agit de romans : un veritable crime contre sa morale ! Entre La nouvelle Heloise de Rousseau ou les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, croyez-le beaucoup, on voit de quoi faire. Dans Le Billet doux ou bien Notre lettre d’amour, c’est votre lecture vue comme corruptrice, amoureuse et prohibee, a savourer en catimini que depeint une Frago !

Executes a Notre pierre noire, l’exposition nous laisse observer, et pas qu’en coin votre fois, une serie de 42 feuillets tout d’un fond prive de New-York ou bien de feuilles du Petit Palais. On a Notre Clochette ou encore Le Bat : une scene d’adultere au milieu des artistes peintres. Un artiste peint votre ane via le sexe de le epouse, afin de s’assurer de sa chastete durant le absence, a le retour, votre confrere a ajoute votre bat a l’animal. Sur l’image de Frago, le corps d’une femme devient le web blanche. Une creativite libertine donc.

Sur d’autres esquisses ou toiles, Fragonard joue avec les sens. Demonstrative et effusive sa propre technique parvient a nous mener au coeur de la fusion, une passion erotique. On reste dans l’intrigue, le voyeurisme et l’emotion. Vivante, elles ravivent le bonheur sensuel. On comprend des au cours que une telle imagerie se passait sous le manteau. ou se retrouvait dans les boudoirs.

La teinte mauve, choisie en cette rentree Afin de des expositions d’artistes de ce siecle au Grand Palais et au Musee du Luxembourg, evoque l’atmosphere des fameux salons et boudoirs. Le caractere minimaliste du “petit” Musee du Luxembourg, nous mene d’un espace a un nouvelle d’un petit appartement. nullement a l’abri des regards curieux.

On suit l’evolution de Fragonard et des moeurs des contemporains, mais c’est chaque fois l’excitation, le ravissement non dissimule de savoir ce que celui-ci pourrait se cacher au futur detour, a Notre prochaine salle, sans a close.

Vous etes transportes au coeur du boudoir. Chacun est amene a explorer votre espace prive ou seront diffuses secretement les livres, nos feuillets, des peintures et croquis sulfureux : on devient le voyeur. C’est voulu avec Frago, c’est pense par le Musee. C’est du genie.

Le visiteur participe a ces rencontres, a ces histoires volages, a ces passions a la derobee, et ca, Frago, il aime. Pour ce roi une mise en scene en peinture (ces tableaux nous racontent de vraies petites histoires), le musee realise votre hommage avec une visite imaginee comme une mise en abime.