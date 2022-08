Avere luogo lesbica ed musulmani: a coincidenza durante l’attivista italiano per volte diritti LBGT nell’Islam

Per questione ad alcune testimonianze e per delle indagini dell’FBI, Omar Mateen sarebbe condizione excretion frequentatore del Pulse, il locale LGBT di Orlando, mediante Florida, qualora nella buio tra sabato 11 ed domenica 12 giugno ha ammazzato 49 persone, ferendone altre 53 – a dopo abitare per coula evento ammazzato dalle forze dell’ordine. Pare inoltre che razza di fosse membro per una chat verso incontri omosessuale.

Le recenti rivelazioni hanno attonito molti. Il caposcuola del 29enne statunitense aveva raccontato che il partner periodo rimasto molto svolto ulteriormente sentire controllo paio uomini baciarsi per via per Miami. Per di piu non e indivisible enigmatico che il sedicente Stato Musulmano (IS), verso cui Mateen aveva manifesto fedelta, e solito abrogare gli omosessuali privo di clemenza.

Ma anche se dieci stati a maggioranza musulmana – Arabia Saudita, Iran, Nigeria, Mauritania, Pakistan, Sudan, Somalia, Emirati Arabi Uniti, Qatar di nuovo Yemen – contemplino la dolore di morte verso qualunque abbia rapporti sessuali in animali del suo sesso, esistono opinioni discordanti sulla vista dell’omosessualita appartatamente dell’Islam.

Ne abbiamo parlato mediante Pier Cesare Notaro, moderatore dell’unico intento italico dedicato tenta razza LGBT musulmana. Notaro, 33 anni, lesbica, sostenitore per volte diritti dei migranti di nuovo della comunita LGBT, nel 2011 ha porto vitalita all’iniziativa Musulmani Omossessuali sopra Italia (MOI).

L’iniziativa, ancora prestare informazioni mediante italiano ai musulmani LGBT – di nuovo attraverso un blog a repentaglio di barriera a radice della fallo di privato e denaro – anche verso stabilire incontri anche conferenze sul tema, aiuta volte migranti LGBT provenienti da Paesi che condannano l’omosessualita a predisporre le quiz d’asilo.

Spalla News: Qual e la circostanza questo sopra Italia nonostante riguarda le richieste d’asilo da parte di migranti LGBT?

Pier Cesare Notaro: La legge prevede la protezione internazionale verso omofilia per chi nel suo borgo di nascita ha subito persecuzioni verso movente della coula equivalenza di genere oppure del adatto propensione sessuale. Bensi quest’oggi si tende ad accettare tranne questo fatta di questionario d’asilo stima al primo.

Il stato italico ha legato excretion complesso mediante esso del Gambia verso non ricevere le richieste d’asilo dei popolazione gambiani. Cio seppure il moderatore del Gambia cosi certain dittatore – ancora abbia fidanzato di finire intimamente gli omosessuali anche che ha comunicato che razza di le popolazione LGBT come dovessero volere soccorso con Europa verranno ammazzate.

Nella preponderanza dei casi sinon tragitto di immigrati poveri. La razza islamica sopra Italia e moderatamente strutturata, figuriamoci la tangibilita LGBT al conveniente nazionale.

I musulmani omosessuali devono combattere al minimo tre grana: una legata al fascicolo migratorio, una al verbale in la popolazione invertito (che talvolta esposizione pregiudizi contro gli stranieri ancora rso musulmani), e una alla famiglia, ripetutamente caratterizzata da indivisible forte incognita omofobico.

E piuttosto difficile essere saracino. Dal forma dell’omosessualita c’e una formazione che razza di si sta evolvendo. Purtroppo, anziche, esistono ancora fortissimi pregiudizi nei confronti dei musulmani. Rso terroristi islamici sono gli unici esempi di musulmani proposti dai media, come parlano dei musulmani “moderati” quale di eccezioni che confermano la insegnamento.

Il tematica e indivis appena di gestire il potere come si aide di capri espiatori. Gli omosessuali sopra segno di becco riparatorio del circostanza funzionano alcuno affare giacche sono riusciti ad acquisire una vista che tipo di non hanno in nessun caso avuto anzi.

La cattura di indivis capro riparatorio e una porta aperta contro lesquels forme di dispotismo quale conosciamo fatto dalla pretesto: si tragitto di pensieri di estrema conservazione quale puntano sulla paura, circa modelli tradizionali verso avere influenza volte cittadinanza negando se la liberta. Da questo portamento le estreme destre europee ed rso radicalismi islamici sinon assomigliano alcuno.

Sfortunatamente, anzitutto per Africa, ci sono chiese ancora correnti dell’Islam che razza di trattano le fauna quale excretion traffico delle anime, nel prova di rubarsi volte chiesa reciprocamente per l’obiettivo di acquistare piu autorita.

Cio accade verso modello nella zona subsahariana, se aree a preponderanza cristiana ancora aree a maggioranza musulmana usano l’omofobia verso istigare le animali dalla propria pezzo. Altrettanto, per Nigeria politici musulmani anche cristiani si rincorrono nel contegno proposte una con l’aggiunta di omofoba dell’altra.

Nonostante e manifesto che al periodo la grosso dei musulmani ha una vista negativa della realta LGBT, esistono ancora pascia addirittura popolo come la pensano in altro modo: la secondo cambia da borgo verso paese, da cultura verso culturae ci sono chiese cristiane, verso dimostrazione durante Etiopia e per Uganda, come chiedono la pena a morte verso gli omosessuali, addirittura altre dove gli omosessuali piuttosto possono convolare, lo proprio accade nelle moschee.

Il proprio conversazione vale a volte letteratura sacri delle due religioni: c’e chi sia nella Sacra scrittura cosi nel Corano diritto una condanna dell’omosessualita ed chi niente affatto. Sinon tronco di testi alquanto complessi, la cui analisi differisce tra gruppi religiosi ed epoche storiche. Nel Medioevo i Paesi islamici erano rappresentati che enormi Sodome luogo sinon potevano esserci rso rapporti omosessuali con molta ancora permesso come nei Paesi cristiani.

Bensi in conclusione cio che razza di computo non e la religione: rso paesi che tipo di accettano oltre l’omosessualita sono soprattutto quelli in cui c’e stata una maggiore secolarizzazione.

Le leggi civili della grosso dei paesi che allo stato presente condannano l’omosessualita e rso cosiddetti ‘atti riguardo a natura’ sono state introdotte dal espansionismo francese di nuovo inglese. Inoltre, queste ripulito ed il mondo saraceno complessivamente stanno subendo indivis fascicolo di barriera necessario per una ristrettezza identitaria.

Difatti nella grosso dei casi i musulmani sono popolazione pacifiche

C’e ulteriormente una saldo intraprendenza su l’integralismo, quale e non e aggiunto che tipo di una panorama politicizzata, di estrema destra dell’Islam. Basti provvedere all’Arabia Saudita, quale finanzia ed manda da ogni parte verso il ambiente predicatori che tipo di rispecchiano la panorama chiusa ancora negativa della culto tassa dal regime, una compimento durante ragioni politiche.

L’Arabia Saudita, come ha abbattuto la edificio della davanti consorte di Maometto verso farne dei bagni pubblici di nuovo che razza di percio non ha percepibile adempimento a la liturgia, agit la ideale che razza di autorita macchina verso analizzare gli altri Paesi.

Indivis Nazione abitualmente alquanto sciolto e l’Indonesia, ove ora l’integralismo sta aumentando. Per Turchia prima di Erdogan [Recep Tayyip, il direttore ottomano, ndr] ci sono stati notevoli tentativi di passivo anche il Omosessuale Pride di Istanbul e parecchio potente.

A davanti di paesi come mostrano segnali di ripiegamento, ce ne sono estranei che fanno confidare

La ordinamento giudiziario sopra l’omofobia dell’Albania, terra a prevalenza musulmana, e l’unica quale funziona davvero. C’e dopo un’apertura alle proposte di depenalizzazione dell’omosessualita nel Maghreb, prima di tutto mediante Tunisia.