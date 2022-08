Contenido exclusivo Con El Fin De usuarios registrados en ABC liberacii?n frente a decadencia

Cuando los Barclays se enamoraron, James tenia cuarenta y no ha transpirado cinco anos de vida y no ha transpirado Sarah veintidos.

Ambos eran bisexuales. James habia tenido un pretendiente sin ocultarlo a lo largo de siete anos de vida. Todavia adolescente asi­ como en un colegio germanico, Sarah se habia enamorado de su profesora austriaca, falto acontecer correspondida.

Tal vez porque ella misma era bisexual, Sarah nunca se asusto de que James tuviese un prometido. Lejos sobre preocuparse, amo a James precisamente por motivo de que era bisexual.

Sarah venia saliendo sobre un pretendiente toxico, machista, del que estuvo enamorada cuatro anos. Su novio era motociclista, corredor de olas y no ha transpirado peleador callejero. Tenia la penosa costumbre de sucumbir a ataques virulentos de celos asi­ como agredir a cualquiera que mirase con simpatia a Sarah. Ademas tenia la mala costumbre sobre ver prostibulos desplazandolo hacia el pelo casas de masajes eroticos.

Todo eso hizo que Sarah se hartase de el novio y no ha transpirado lo dejase.

James ademas se fatigo de su pretendiente, pero las primeros anos de vida supo acontecer oportuno con el novio. Su prometido era simpatizante a la ropa, a la moda, a las compras, a la frivolidad. James era austero asi­ como ermitano, detestaba proceder sobre compras, vestia ropa vieja, ahuecada. Cuando James le dijo a su novio meetmindful ordenador que se habia enamorado de Sarah, este reacciono sobre la deficiente manera, visito las televisiones desalmadas, expulso un vomito negro y dejo la estela hedionda sobre saliva, hiel y no ha transpirado veneno.

Tan pronto igual que James y no ha transpirado Sarah se enamoraron, decidieron tener un vi?stago que, mucho mejor, fue una hija, convocatoria Zarah. Nacio en la urbe del sol, en el pais sobre la libertad, y crecio en la isla paradisiaca, arropada y consentida por las padres asi­ como sus nanas.

El amor insospechado e improbable dentro de los Barclays les permitio un discernimiento mas profundo sobre si mismos. James descubrio que aun podia enamorarse de una femina asi­ como amarla mas de lo que habia amado a sus novias asi­ como sus novios. Comprendio que la region masculina sobre su identidad era mas vasta y no ha transpirado fertil de lo que habia imaginado. Sarah descubrio que podia enamorarse sobre un hombre y no ha transpirado amarlo mas sobre lo que habia amado a su profesora austriaca que nunca la correspondio, mas de lo que habia amado a su prometido toxico, machista y putanero. Es decir que ambos hallaron, en el organismo rendido del otro, en la geografia erotica del otro, unas pulsiones y unas tensiones en el personal tronco que, inclusive entonces, ignoraban. Conquistaron, puesto que, islas desiertas en el ensoberbecido mar del pretension.

Desde entonces han ayer doce anos, once sobre las cuales las Barclays han estado casados, se diria que felizmente casados.

El fin de semana llegan sobre visita las hijas mayores sobre James Barclays: Camille desde Washington asi­ como Paula desde recien estrenada York. Salen a cenar en la isla paradisiaca, toman el te a media tarde en casa sobre James y no ha transpirado Sarah, Paula dice que goza de entusiasmo de vivir unos anos de vida en Londres, Camille dice que unicamente estaria dispuesta a casarse luego sobre seguir treinta y no ha transpirado cinco anos y firmar una separacion sobre bienes con el prometido. Entonces James les dice a sus hijas mayores que el novio desplazandolo hacia el pelo Sarah firmaron un consenso prenupcial, en virtud del que, si se divorcian, James nunca tendria que cederle la mitad de su patrimonio a Sarah. Cuando las hijas de James se retiran a yacer, Sarah, enojada, le dice a James que es un tarado, un estupido, que no debio decirles que habian firmado un acuerdo prenupcial. James dice: sin embargo eso te deja bien a ti, porque revela que me deseas sobre verdad, que nunca te has casado por dinero. Sarah esta molesta asi­ como no se le ocurre rapido. Ahora se le pasara cuando haga entrenamiento con las amigas lesbianas, cuando salga a comer con ellas, cuando tome vino con ellas, piensa James, que nunca toma caldo, nunca toma ninguna cosa sobre alcohol, porque padece sobre desorden bipolar desplazandolo hacia el pelo toma unas pastillas que rinen con el alcohol.

Aun hacen el apego de oportunidad en cuando, y en esas raras situaciones James notan que sigue amando a Sarah. Semejante oportunidad se aman mas cuando viajan, cuando se encuentran en Londres o en Paris, en recien estrenada York o en las Angeles. Durante esos viajes, Sarah deja de ir al gimnasio, deten ver a sus amigas lesbianas, aunque se mandan mensajes desplazandolo hacia el pelo fotos cualquier el tiempo, y quizas por eso se aproxima a James. No obstante, sobre regreso en la isla, James siente que su esposa vuelve con afan al gimnasio, al vino tinto, a las cremas caras y no ha transpirado a las amigas que pasan sobre los miembros masculinos. Nunca podria competir con ellas, las amigas lesbianas, tatuadas, piensa James: las zonas masculinas superan ampliamente a mi diezmada, esmirriada seccii?n masculina. En caso de que Sarah me permite, vivire unico y me retirare por rotundo sobre las juegos peligrosos del afan, la seduccion y el amor, piensa James. Y la apoyare falto reservas con el fin de que sea oportuno con una femina, si eso esta en su destino.