Ce blog n’est plus maintenu, mais je le laisse accessible Afin de acces a toutes les recettes.

A present naturopathe a Lyon, vous pourrez me retrouver sur mon site ici. Belle journee a vous !

Patisserie de l’Ourson qui boit, Lyon

En grande fan de matcha, l’article de Clelia sur la galette au matcha de la patisserie de l’Ourson qui boit m’avait bien fera saliver. Malheureusement, moyen que je me decide a m’y rendre, ils ne faisaient environ galettes. Du coup, histoire de ne pas etre venue Afin de rien, j’ai choisi plusieurs gourmandises parmi leurs creations.

La decoration soignee et Notre jolie selection d’entremets raffines de votre toute petite patisserie m’ont bien plu au premier coup d’oeil. Mais si l’esthetique est importante, l’essentiel i mon sens reste le gout !

Aussi, est-ce que une telle patisserie vaut la visite ?

Tartelette miso et amande

Quand la vendeuse m’a evoque que votre tartelette est au miso, la gourmande curieuse en moi a immediatement voulu tester une telle etrange composition !Et puis en fera, au gout, rien de tres exotique ou surprenant. A vrai dire, quand on ne me l’avais jamais decrite avant, je crois que je n’aurais pas senti la presence de miso. En dehors de ca, c’est une bonne petite tartelette aux saveurs d’amande ainsi que caramel. J’ai pate sucree est impeccablement cuite et bien bien croustillante. Bref, bonne entree en matiere !

Tartelette creme d’amande matcha et . haricots azuki ? (pardon, j’ai un doute dans le deuxieme ingredient)

La, en revanche, on est dans quelque chose d’assez surprenant. Tres tres peu sucre, ce dessert reste totalement domine avec l’aspect presque “herbeux” du matcha. Notre premiere bouchee m’a destabilisee, mais un coup habituee au gout j’ai bien aime. A reserver a toutes les vrais amateurs de matcha !Je ne suis personnellement pas sure d’en racheter : j’apprecie les patissiers qui desucrent un tantinet les desserts, mais la j’aurais tout de meme prefere plus sucre, ou aussi que le gout du the vert soit contrebalance par autre chose d’acidule et un brin sucre, type framboise pourquoi pas.

Chou creme patissiere matcha

De meme que la tartelette ci-dessus, ce chou est fort peu sucre avec une saveur de matcha vraiment puissante. En revanche, je ne saurais jamais dire pourquoi mais ca a moins embetee dans la creme patissiere du chou que dans la creme d’amande une tarte. Ce chou etait bien reussi, bien cuit et regulier, facile a manger car la creme se tenait bien, ainsi, avec un joli craquelin. J’aurais tout ainsi prefere qu’il soit un peu plus sucre, et j’aurais personnellement ajoute un brin de vanille pour donner une douceur au matcha, mais j’en racheterai tout ainsi volontiers !

Tartelette maniere Mont-Blanc

Mon dessert prefere des 4, autant vis-i -vis esthetique que gustatif, mais des qu’il y a des marrons dans une patisserie je ne suis pas objective !Enfin, votre n’est pas tout a fait bon, des mont-blanc y’en a goute plein, et entre les trop sucre, les trop lourds, ceux dans lesquels tu sens tout juste la chataigne, j’ai enfin souvent ete decue. Celui-ci reste a J’ai fois fin, leger et plein de saveurs. De surcroit, la presence de framboise lui ajoute une note de fraicheur bienvenue. Bref, rien a redire, je recommande !

J ‘aime nombre leur logo !

J’ai conclusion de une telle degustation ? Oui, en fonction de moi une telle patisserie vaut la visite ! Mes creations y sont originales, melant avec talent la finesse de la patisserie francaise a toutes les saveurs des ingredients japonais. Je ne pourrais nullement penser Afin de autant que j’ai eu un gros coup de coeur pour cette adresse, mais ils ont le merite de presenter quelque chose de tres different de ce qu’on peut trouver a Lyon, et on sent qu’il y a vraiment une activite et une recherche de qualite, qui se ressent au sein des “details” (cuisson, finitions). J’y retournerai volontiers Afin de gouter d’autres choses !De plus, les prix seront raisonnables (3,50€ la tartelette, 3€ le chou) et l’accueil sympathique.Bref, je vous recommande d’aller twoo decouvrir ce lieu !

Patisserie l’Ourson qui boit2 rue Roger Violi69001 LYON

Un Noel Vegan, la suite ! (oui, j’suis en retard)

Je vous en parlais dans mon dernier article : votre annee avec mon petit frere vegan nous avons fera ensemble un menu de Noel pour essayer d’effectuer consulter a une famille une autre facon de manger, puis une autre facon de consommer ainsi que voir les trucs.

Je vous ai deja montre ce que nous avions prepare pour le reveillon, voila maintenant le dejeuner du 25 decembre.

-APERO-

Houmous (excellent, mais je n’ai pas de photo, ainsi, pour les proportions je fais au gout)

Petits toasts avec caviar vegetal et “creme fraiche” de cajou et citron (un delice ! et un gout marin assez bluffant / recette du blog d’Anna et Olivia a laquelle j’ai ajoute quelque peu de tartare d’algues afin que ca fasse bien plus produit d’une mer)

-ENTREE-

Terrine a toutes les champignons (inspiration foie gras) (recette de mon frere, gardee secrete Afin de son futur restaurant 😉 )

-PLAT PRINCIPAL-

Tatin de potimarrons et champignons varies, pate a la farine de chataigne (recette inventee avec mon frere)

Puree de panais