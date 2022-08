Bonjour,Je viens ici en esperant peut-etre nullement tomber sur une solution mais peut-etre avoir des conseils ou connaitre des experiences similaires qui pourraient m’aider ! J’ai besoin de parler car j’habite perdue.

?Voila, ca fait deux mois que je suis inscrite dans un site de rencontres (je ne sais gui?re si c’est la bonne methode pour accoster LA bonne personne, en tout cas j’y suis).

Pour l’instant rien de bien concluant : plusieurs rencontres = plusieurs echecs.Jusqu’a recemment, ou j’ai rencontre quelqu’un avec qui j’ai un delicieux feeling : on discute bien, il est drole et tres gentil, il me complimente et est plutot enthousiaste a l’idee de se approcher. On convient donc tout d’un rendez-vous : votre dejeuner ensemble qui s’est bien passe, le feeling s’est confirme. Il a reecrit juste apres ! Jusque la bon !Et la, premier changement : il va i?tre pase du “lover” au “taquin” (ce qui n’est jamais pour me deplaire d’ailleurs). Mais je n’avais gui?re compris ce changement soudain, surtout lorsqu’il a envoye balader une toute premiere fois ! Ca a fera assez mal au coeur. car je comptais l’inviter a sortir a nouveau, ca m’a refroidie et perdue. J’ai donc laisse passer quelques jours puis j’ai refait le premier jamais histoire d’en avoir quand meme le coeur web ! Il a reconnu etre dur des fois mais qu’il reconnaissait aussi s’etre surement trop emballe au debut et qu’il avait change avec peur d’etre decu. Et une “relation” a repris normalement. Je lui ai fait part de sa maladresse qui m’avait blessee, du hesitation a vouloir l’inviter car je ne savais nullement si c’etait reciproque ou non. Il m’a finalement invitee de nouveau, au cinema cette fois.Tout se marche beaucoup ! Meme tres beaucoup ! On se cherche, il se rapproche de moi physiquement. On se taquine avant le film, on parle, on rigole ! Moyen marche si vite. Il me regarde bon nombre, ca me gene un brin alors je fuis parfois mais je sens son regard via moi. Il me prend la main soit disant pour me la rechauffer et enfin ne me lache pas de la video. La i nouveau j’etais genee mais contente d’avoir l’affection de quelqu’un. Moi je ne suis nullement si demonstrative et J’me suis vraiment laissee faire sans rien Realiser en retour. Je ne souhaite pas me precipiter sachant qu’il a tendance a s’emballer trop vite. Il me raccompagne et m’embrasse tri?s http://datingmentor.org/fr/compatible-partners-review sur la joue. Un rendez-vous prometeur jusqu’au lendemain. Il m’envoie de nouveau balader ! Je lui fera saisir que j’aimerais que l’on se revoit et il me dit “je ne sais pas tu sais ! On verra” ! Qu’est-ce qu’il se marche ? J’ai l’impression que l’histoire se repete ! Qu’il semble s’i?tre trop emballe au cinema et qu’il en a pris conscience et qu’il coupe encore nos ponts avec moi. Est-ce que celui-ci reflechit a son comportement ? Est-ce que c’est decu avec ma passivite ? Alors que meme dans la route, bien se passait tres beaucoup ! J’imagine que je lui plais, et c’est reciproque. J’ai l’impression qu’il est decu que je ne me sois pas laissee embrasser. Je ne sais pas quoi penser face a ce type de comportement ! J’ai de nouveau envie de lui ecrire pour lui demander si j’ai fera quelque chose de en gali?re mais j’ai peur de l’ennuyer ou de faire envoyer i propos des roses i nouveau ! Je ne sais pas si j’dois attendre demain ou le Realiser d’emblee. C’est une histoire un peu longue mais merci a celles et ceux qui prendront le temps de me lire ainsi que m’aider

