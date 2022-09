Si un chef-d’?uvre reste votre film qui nous a changes pour toujours et nous etonne i nouveau a chaque vision, Notre Belle et J’ai Bete en est votre.

Si un chef-d’?uvre reste votre film qui nous a changes pour toujours et nous etonne i nouveau a chaque vision, Notre Belle et J’ai Bete en est votre.

Ce premier long-metrage de Jean Cocteau apres Le Sang d’un poete — essai prodigieux et fulgurant de 55 minutes — reste adequat du conte de Mme Leprince de Beaumont, ainsi, tourne juste apres la Liberation. En plein realisme, le poete se propose de reenchanter un chacun a « l’encre de lumiere » que sont pour lui les images du cinematographe, de montrer aux spectateurs de tous ages que d’la laideur peut naitre la beaute. De redonner a tous le ame d’enfant.

EN PREAMBULE

Apres un generique ecrit avec Jean Cocteau lui-meme concernant 1 tableau noir de salle de classe, un clap annonce le cinema occupe a se Realiser, ainsi, une main arrete l’action : «un clin d’oeil !» Sur des roulements de tambour apparaissent des mots suivants, signes du realisateur : « L’enfance croit votre qu’on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit qu’une rose qu’on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle croit que les mains d’une bete humaine qui tue se mettent a fumer et que votre bete en a honte lorsqu’une petit fille habite sa maison. Elle croit mille autres trucs bien naives. C’est un brin de cette naivete que je vous demande et, Afin de nous mettre chance tout le monde, laissez-moi vous dire quatre mots magiques, veritable « Sesame ouvre-toi » de l’enfance : Il etait un coup… ».

MA PREMIERE FOIS

A sa television, 1 dimanche apres-midi il semble. J’ai neuf ou dix annees. Jean Marais reste Tresor National dans la famille : on apprecie de tante en fille. Notre Bossu, Notre Capitan n’ont pas de secrets me concernant : ils passent regulierement sur le petit ecran et on y a droit a chaque fois. A 10 annees, j’ai vu Peau d’ane de Jacques Demy en « exclusivite » au cinema. Film cheri (on ne dit nullement « culte », aussi), film colore et enchante. Cela n’y a qu’un « mais » : Jean Marais reste un peu vieux, non ? D’ailleurs, J’ai Belle et la Bete. C’est en noir et blanc : a la television c’est i chaque fois en noir et blanc, alors. Je ne sais gui?re si, au dela de l’acteur, je vois l’intermediaire entre les deux films, nos ponts, des clins d’?il et references du premier (que j’ai decouvert) au deuxieme (que Je visite). Jean Marais, en tout cas, reste merveilleusement jeune di?s qu’il reste beau. Quand il est laid, c’est extraordinairement touchant, tellement douloureux. Dechirant. La Bete, c’est moi, je n’ai jamais ete trop princesse dans la vie. Je pleure. Quand ses mains fument, j’ai horriblement peur ; heureusement on voit des tas de coussins dans le canape du salon.

D’UNE FLECHE, L’AUTRE

Le film suit la route de deux fleches. J’ai premiere reste celle lancee des l’ouverture par Avenant, ami du fils de la famille interprete via Jean Marais ; elle atterrit dans la chambre des s?urs, Adelaide et Felicie. Courroucees, celles-ci quittent domicile pour aller vers le « grand monde » ou elles pensent avoir un place. Belle, restee dans la chambre, nettoie le parquet qui reflete son image tel un miroir amoureux, pres de l’endroit ou la fleche s’est plantee. Avenant arrache le projectile et s’en sert Afin de entourer Belle de l’ensemble de ses bras lorsqu’il lui declare le amour et J’ai exige en mariage. Troublee, effrayee, Belle refuse (ce n’est jamais la toute premiere fois, precisera-t-elle prochainement, qu’il lui fera cette proposition), car elle aspire i rester fille Afin de vivre avec le pere. Avenant s’fait alors plus pressant, exigeant, intrusif. Il tente de lui voler de force un baiser, reste arrete dans votre elan avec l’arrivee de Ludovic. J’ai dualite d’Avenant, a la fois beau garcon authentiquement epris et chenapan sans le sou qui ne fera pas grand chose de ses journees et n’hesite jamais a prendre votre qu’on lui refuse, reviendra en echo inverse au personnage une Bete, egalement incarne par Jean Marais. J’ai Bete reste cet homme pur qui met ses richesses a toutes les pieds une Belle et ne lui fait qu’une demande, forcement sa aussi («Voulez-vous etre ma femme ?»), mais ne est en mesure de masquer ni le visage velu, ni ses instincts bestiaux faisant fremir ses narines et dresser ses oreilles des qu’un cerf gracile traverse sa propriete. La seconde fleche, qui clot la soiree, reste celle decochee par la statue vivante de Diane (deesse d’la chasse, elle est aussi situee a la lisiere de deux mondes et preside au passage de l’un a l’autre) et qui vient tuer dans le dos Avenant s’introduisant dans le pavillon au tresor, apres en avoir brise le dome de verre qui le surplombe. En mourant, la figure et les mains du beau jeune homme se couvrent de poils, tandis que la Bete en ressuscitant se transforme en 1 prince a toutes les cheveux d’ange et au visage…avenant (Jean Marais, i chaque fois). Cela epousera Belle et l’emportera dans son royaume.

LES SOUVENIRS EPARS

Mes candelabres tenus avec des mains vivantes. Les cariatides a visages humains qui suivent des yeux les allees supprimer quiver et venues des personnages, ou desfois leur lancent un regard effraye ou sarcastique. La fumee, le vent, des nuages. Notre musique comme 1 personnage a part entiere. Les branches qui s’ecartent, puis se referment sur le passage du pere, egare en chemin. J’ai toute premiere apparition d’la Bete, grande et grosse tete de chat a toutes les yeux doux et aux canines acerees sur 1 corps svelte habille en seigneur, avec votre lourd manteau parseme de pierreries et une collerette de dentelle qui ondule lorsqu’il marche. Un cheval blanc qui sait son chemin a condition qu’on lui glisse a l’oreille : « Va ou je vais, le Magnifique, va, va, va ! » L’arrivee au ralenti de Belle au chateau, les escaliers, des couloirs et ces rideaux blancs qui se gonflent de vent tandis qu’elle parai®t flotter. Le miroir : «… reflechissez me concernant, je reflechirai pour vous ». La nature omnipresente, meme a l’interieur du chateau, ou le lierre court partout, meme dans le lit de la Belle.