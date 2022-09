Je lis quotidiennement des articles qui tentent d’analyser ainsi que diagnostiquer le sentiment amoureux et le quotidien de couple, mais je ne pourrais m’empecher de penser que l’amour est impossible a definir.

L’etat amoureux n’est peut-etre qu’une suite de petits moments qui se distinguent de l’ordinaire.

Ils nous comblent de joie, reveillent des consciences et nous donnent le sentiment de vivre chaque instant.

En voici certains exemples.

1. Quand vous faites quelque chose de pleinement ordinaire ou 1 petit style bete que vous avez l’habitude d’effectuer, ainsi, que votre action suscite un regard admiratif qui vous fera fondre. Notre regard qui devoile : « Tu as pense a apporter des viennoiseries Afin de l’anniversaire d’une collegue » ou « Tu as i nouveau oublie de refermer le tube dentifrice, my love », et qui vous rappelle encore une fois qu’il vous apprecie Afin de qui vous etes reellement.

2. Di?s que vous prenez un instant pour analyser votre amoureux marcher, monter dans sa voiture, ou ramasser quelque chose et que vous observez avec ravissement la facon dont il bouge son corps. A ce moment-la, vous vous rendez compte que vous etes juste en train de le mater de loin, ainsi, vous ressentez un petit frisson en pensant que c’est l’homme qui vous fait palpiter.

3. Di?s que vous avez passe la pire journee de votre vie. Vous rentrez votre domicile, totalement deprimee, jusqu’a ce qu’un baiser sur le front ou une pizza toute chaude qui vous attend deja vous rappelle que, meme en pires moments, vous n’etes nullement seule au monde.

4. Au moment oi? vous etes en train de vous disputer et que vous eclatez de rire l’integralite des deux sans le vouloir.

5. Quand toutes vos familles se reunissent concernant 1 diner ou une fete et que les choses se font tout naturellement, que nos liens du sang importent moins que les sentiments amoureux et que vous avez l’impression de faire partie de sa famille. Mes bons moments semblent alors se multiplier.

6. Di?s que vous passez plusieurs vendredis jour romantique a domicile, devant un jeu annuels ou une agreable serie tele, en degustant une pizza. Vous vous sentez incroyablement heureuse de savoir que chacune des envies de distraction que vous avez pu connaitre par le passe sont comblees par une seule et meme personne.

7. Di?s que vous avez fait quelque chose d’incroyable ou que vous avez une histoire super marrante a raconter et que votre c?ur bat la chamade a l’idee de partager ca avec lui.

8. Au moment oi? vous rencontrez un moment difficile, dans votre relation, votre famille ou dans votre propre vie. Mes moments amoureux des plus gratifiants surviennent quand vous avez l’impression que la monde s’ecroule. Parce que vous savez qu’il y aura toujours un quidam Afin de vous proteger. Vous avez la certitude qu’il ne vous laissera jamais seule et qu’il saura vous consoler.

9. Di?s que vous etes totalement a nu devant un quidam, litteralement ou de maniere figuree, mais que vous vous sentez tout a fait en marketing. Vous savez que vous vous montrez telle que vous etes et qu’il vous kiffe Afin de ce qui.

10. Di?s que des petits trucs comme l’odeur de le corps sur un T-shirt vous font chaud au c?ur.

11. Au moment oi? vous avez des decisions tres difficiles a prendre, ainsi, que votre partenaire-meilleur ami est la Afin de vous soutenir et vous guider.

12. Di?s que vous refaites individu a deux et que vous remarquez a quel point ses idees paraissent incroyables. Etre capable d’apprendre d’la personne qu’on aime va apporter lieu a des moments extraordinaires.

13. Quand vous etes sur la aussi longueur d’ondes et que vous avez l’impression de communiquer avec telepathie.

14. Au moment oi? vous etes si peu sur la meme longueur d’ondes que ca vous fera rire l’integralite des 2.

15. Quand vous avez l’occasion de voyager ensemble et que vous pourrez vous balader et gouter des choses etonnantes en tronche a tronche. Vous profitez a Notre fois du monde qui vous entoure et de l’individu avec qui vous avez envie de partager vos impressions.

16. Quand il a l’air d’etre vraiment fier de vous. Une facon particuliere de vous regarder que vous esperez souvent et que vous reconnaissez entre mille. J’ai lire au sein des yeux de l’homme qui vous aime vous transporte via votre petit nuage.

17. Quand vous avez juste besoin de pousser une gueulante et qu’apres vous etre lachee, vous regardez son expression interdite, ainsi, vous lui souriez, soulagee.

18. Au moment oi? vous vous endormez pres de lui et que la chaleur de son corps ou ses petits ronflements adorables vous donnent l’absolue certitude que vous etes exactement la ou vous deviez etre.

19. Quand vous etes surprise de prendre du plaisir a faire des petites courses ou des taches quotidiennes ensemble. L’ordinaire devient extraordinaire quand on reste avec le meilleur ami.

20. Di?s que vous passez a une nouvelle phase de ce vie de couple et que vous pourrez partager tous ces moments forts. Du tri tout d’un tapis pour votre nouvel appartement minuscule a la couleur d’la chambre d’enfant, chaque instant est vecu a 2.

21. Lorsqu’il vous parle de quelque chose qui le passionne, et que vous etes fiere et fascinee via et cela claque vibrer.

22. Au moment oi? vous etes en parfaite osmose, ainsi, aussi quand vous avez besoin de faire des choses de votre cote. Parce que ce amour est trop profond Afin de souffrir de l’eloignement et un moment passe loin de l’autre.

23. Di?s que vous vous encouragez, l’un et l’autre, a faire des efforts et a vous depasser. Ces moments, parfois essentiels, vous font comprendre que vous etes avec quelqu’un qui vous soutient dans vos envies et fera bien le possible pour vous aider a les concretiser.

24. Quand notre vie va trop vite, ainsi, que vous avez un emploi du temps delirant, mais que pas grand chose ne change entre vous. Dans ces moments-la, vous profitez au maximum des instants partages, nos discussions a la sauvette en prenant votre cafe matinal, ou une simple seance de Skype improvisee, ainsi, vous savez que votre amour vous reunit malgre tout.

25. Lorsqu’il vous embrasse via surprise, que celui-ci fait une blague pourrie et que ca vous fera rire. Quand il tire toute la couverture, que celui-ci vous prend mon tour en public. Lorsqu’il vous serre reellement fort dans ses bras, qu’il vous fera rire. L’ensemble de ces moments qui vous refont craquer expliquent pourquoi ca fait tellement de bien d’etre amoureuse.

Comme je l’ecrivais plus bas, le quotidien est faite de bons et de mauvais moments. L’amour est seulement responsable de beaucoup des instants les plus heureux.

