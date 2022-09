Le scrap est en pause voili maintenant 4mois, voir plus.

Le scrap est en pause voili maintenant 4mois, voir plus.

le temps me manque et J’me tourne (quand j’ai du temps) par d’autres loisirs. 4 ans de scrap et reprise est en mesure de etre Afin de bientot, qui sait? Certainement 4 ans de decouvertes, de detente ainsi que rencontres inoubliables! Merci a toutes!

et la raison de mon passage: Josephine a deux ans Actuellement. c’est “fete” bien le we!

d’ailleurs petit tournemain a cela va surement i?tre “LA” photo de janvier.

Ils grandissent, s’activent, bougent, se passionnent. et moi avec. Quel taf que celui d’etre “maman”!

Je vous desire une excellente annee 2012.

Et quand je regarde ces deux cliches, 2012 va i?tre l’annee du “je soigne et apprends activement des secrets d’une BELLE et BONNE photo” tout un programme!

Crop Mani et Scrap a J’ai fraise.

Mani, les meufs de l’association”scrap a la fraise”, mesdames des boutiques: MERCI! Deux jours de detente creative excellents!

Et dorenavant que nos psshits,coulures, tags et coloriages-tampons n’ont plus de secret me concernant: scrappons!

1, 2 des. visuels:

Bravo pour ces messages pour Gaspard. Completement qui correspond a le platre,il bouge, joue et retourne a l’ecole sans probleme. On attend i nouveau trois semaines, petite formule magique et hop. j’espere qu’on ne parle plus de cette blessure. Une broche est deja en train de se montrer. c’est beurk mega beurk.

Voici votre que nous reservent Lilith et Stef (du bazar de Stef) pour dans un mois a la crop des pois rayes. Palome quant a elle nous prepare votre kit et un jeu: le bingo du scrap. ca change, c’est cool!

concernant le materiel et les photos a preparer, rdv dans un blog repectif.

www.datingmentor.org/fr/flirt-review/

Et la. je suis impatiente de nos voir a l’oeuvre, d’apprendre de leur technique, et de passer une journee 100% scrap!

D’ailleurs, des etiquettes et papiers Z’etiquettes a l’honneur au sein d’ une telle page, rdv sur le blog Z’pour J’ai decouvrir en entier.

pour cette rentree.

. pas de photos de cartables ainsi que petits bonhommes bien beaux, bien motives mais votre en particulier qui a joue de malchance dimanche jour dernier.

Gaspard reste momifie pour 6 semaines. misere! Fracture de l’humerus, juste vis-i -vis du coude, l’endroit ou normalement l’os pousse. je vous laisse imaginer la suite!

derniere page pour le jeu de l’ete via UJ. une grosse fleur en plastique en beaucoup au milieu.. j’ai adore l’exercice!

et puis, 5 places seront bien libres Afin de la crop des pois rayes avec “le bazar de Stef”, Lilith, ainsi, Paloma. Jeux a consignes Afin de Paloma, mini brou de noix encre et drawing gum pour Stef, mini embossage a froid pour Lilith vous attendent, Venez!

Pour Giniew.

Giniew, quelle tentation ta proposition; je croise les doigts afin que tu sois seduite par ces certains photos. les candidates seront grandes. et si avec hasard, l’envie de scrapper te vient sans l’idee du projet dont tu parles.. et bien, prends prends. je ne serai que RAVIE. Merci a toi!

voila. pour celles qui ne comrpennent rien. rdv via le site de Giniew. mais bon: ne vous pressez nullement. hihi.

UJungle semaine 8..

. du gesso en fond de page. patouille, couche et sous couches. du chipotage “lacher-prise” que j’aime nombre. Voila les deux pages de la semaine pour le forum Urban Jungle. Le jeu touche a sa fin. quelle tristesse j’y vois tellement de belles pages!

Page avec a l’honneur le tampon “courir pieds nus” d’une planche pensee via Marie-Laure. et Felix en vedette.

En outre re-Felix qui reve de devenir un “travailleur”. Construire des maisons, travailler le bois et posseder des beaux camions. ne jamais s’arreter de bricoler. le reve de demain! On l’encourage!

on relance.

. la machine scrap apres 15 semaines de plaisir pur (juste des vacances parfaites qui nous manquent deja mais qui nous motivent a imaginer nos suivantes. et j’ai lu 3 bouquins sur les 4 emmenes waouh hein!). rien de tel pour s’y remettre qu’un petit “mur” imagine via les bads girls de Urban Jungle. 50 consignes a placer les unes derrieres des autres..; la page du meme travaux en juillet fut elue 1ere dauphine au classement; trop contente!

et puis juste vous montrer votre beau ciel bleu et les “extremites” de notre famille.

Atchao.

Depart vacances J-2. vivement.

Notre clan de canards-louveteaux est en pause a la piscine dans le forum Uj et donc voila les pages plans, deco et travaux de ce merveilleux endroit que nous n’utilisons nullement ici en ce moment en Belgique pour cause de bug meteorologique!

remerciements a toutes de perdre, commenter et partager!

Le programme des deux semaines a venir est assez restreint: mari et loulous, soleil (oui j’y crois!), piscine, mojito,fromage de chevre, fruits sucres et aussi ca:

bisous, bon scrap!

Nouveautes Z (un regal!) et 3pages jeu UJ.

Voici les trois pages en semaine UJ

ahhh nos tampons “love” d’Ali E!

ahhhh ma Josephine dans le bloomer “petit bateau” fleuri.

je a flashe i propos des habits de fille, un regal!

et voici mon “non” cadeau futur Afin de faire mes 40 ans. longue discussion sur le forum Uj pour savoir quelle couleur designer. Afin de enfin lire que c’est mieux de selectionner un robot de la autre marque. plus puissant et compact. ca a du bon de lancer le debat maintenant j’suis fixee sur notre conseil.. mais sans la teinte!

et pour finir: ne manquez nullement votre sortie de nouveautes chez Z’etiquettes. Sylvie lance demain sa nouvelle collection en serie limitee et non reapprovisionnee.

L’aspect satine des papiers est extra.

Je n’ai qu’une l’envie nos voir en vrai dans ma scraproom! et le plus dur.. acheter sa teinte. toutes si jolies!

aussi? quelle couleur choisissez vous? allechant, non?

a bientot et remerciements!

5 Pages en Semaine 2.

. retour d’la baie de Somme. des envies de balades incroyables. une nature si belle. trois beaux journees de decouvertes. ahhhh ce qui fait tant de bien de quitter quelques temps sa maison!

Mes pages des defis sur UJ et sur le forum de Stef ‘a la faveur de l’ete’.

et voila pour cette moisson de pages. les idees de l’ete me donnent des ailes scrap; je m’amuse! Alors MERCI a Stef et aux filles qui gerent si bien le forum Urban Jungle!