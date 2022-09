Ainsi donc s’acheve dans 1 semaine la 3eme semaine d’un confinement qui semble vouloir s’etaler dans le temps, nous ne pensions pas qu’un jour nous en arriverions a devoir ainsi devoir nous confiner du fait d’un ennemi invisible qui seme la mort et la pagaille et panique dans le monde.

ainsi nous aurons decouvert arriver le printemps de une prison Afin de Divers ce confinement complexe reste attenue via claque qu’ils possedent votre jardin, qu’ils peuvent sans trop de crainte aller faire une promenade dans la campagne autour de i domicile, j’imagine surtout a ceux et celles confines dans un petit studio dans un appartement sans lumiere et qui sont seuls et isoles, moi j’ai la chance d’avoir d’la place de la lumiere qui entre a flot je peux ouvrir les fenetres humer l’air, voir les arbres se garnir de feuilles petit a petit et avoir un horizon lointain rejouissant

c’est le printemps la nature s’eveille je le constate chaque jour en observant l’arbre qui est dans la cour face a ma fenetre de cuisine, bientot ses feuilles bien vertes cacheront les fenetres de les voisins d’en face:

c’est le printemps, la nature s’eveille et nous n’en profiterons moyennement i§a est une annee off peut-etre l’ete sera-t-il egalement compromis Afin de partir en vacances et beneficier des beaux jours qu’importe finalement si nous sommes vivants et si ceux que nous aimons seront vivants? mais on doit tout Realiser pour que votre soit le printemps dans les coeurs, dans les tetes

j’ai reussi en fouillant au sein d’ mes placards tomber sur ces fleurs pour des fleurs de printemps improvise, je n’ai aucun Lidl pret d’une maison qui peut me fournir en fleurs fraiches aussi on fera votre que l’on peut et tant pis si ce sont de fausses fleurs

ENJOY THE LITTLE THINGS va i?tre la devise, les vraies sont de jolis souvenirs avec ces photos et J’me souviens du joie quand nous avons decouvert nos tulipes au excellent parc de Keukenhoff aux pays bas

on nous ment, on nous https://datingmentor.org/fr/interracial-cupid-review/ cache nos choses on n’ose gui?re nous penser que cela durera qu’il y a surement une seconde phase … que nous ne sommes jamais sorti de l’auberge comme on dit alors garder l’espoir et rever

au milieu des fleaux, on voit en hommes environ choses a admirer que de choses a mepriser A. Camus

en cette periode aussi que nous allons aborder jeudi a midi la 4eme semaine du confinement, le temps n’a plus trop de sens, les jours non plus on se raccroche a de petites choses, notre emploi du temps est rythme avec des gestes identiques: on se leve, on dejeune, on s’habille on fera legerement e menage, on ouvre nos fenetres sur le monde que nous ne voyons plus vraiment puisque nous ne pouvons nous deplacer, ceux qui ont des enfants des occupent un font de charme, on regarde ou gui?re les infos devenues tres anxiogenes, on regarde 1 film une serie, on lit, on travaille, on a bref on s’occupe et Notre journee marche inexorablement comme l’integralite des autres a venir une semaine… plusieurs se promenent bravant nos consignes peut on les en blamer? tous fera ce qu’il va Afin de supporter ce moment de confinement ou tout le superflu est efface, ecarte et y nous faudrait vivre avec ce nouveau but: tenir…

un jeu sur Face Book, des photos sans dire enfants qui apparaissaient, une copine qui m’a dit c’est ton tour et cette photo de moi je me souviens de ces moments ou j’etait si heureuse quand j’allais rendre visite a la grand tante maternelle moyen de l’insouciance j’aime particulierement cette photos symbole de semaines heureux:

celle li est chez les parents via une table au salon, moi enfant a droite et ma fille a gauche

des chats vivent le confinement sans trop de chamailleries

heureux de notre presence

avant de venir a Nantes depuis donc deja 3 semaines j’avais constate que une plage est defiguree par les tempetes successives de cet hiver, plus de sable mais des cailloux et des galets , nous nous sommes aussi demande comment i§a pourrait etre repare pour l’ete a venir, aujourd’hui je me dis que c’etait peut etre un signe de la nature que cet ete nous n’aurons enfin aucun plage …ou qu’elles nous sont forcement interdites

j’ai envie y croire et revoir ma plage, me baigner, me balader votre jour …

nous avons eu une jolie surprise une telle semaine, nous avions commande 1 fauteuil chez AMPM (votre redoute) commander avait ete differee et nous pensions qu’avec le confinement nous n’etions pas pret de beneficier du fauteuil, quand nous avons recu un message du servie distribution tel quoi on pouvait nous livrer vendredi matin, bien concernant sur la a de l’immeuble concernant des raisons de securite pour cause de virus, mais l’homme a pu monter les 4 etages (tes pas d’ascenseur) avec le paquet de 18kgs

et nous sommes ravis Mickey aussi qui est bien installe, je l’ai depuis protege avec un plaid, car nous nous sommes apercu que une canape cuir avait subi de serieuses griffures i propos des deux cote, surement la nuit, nos coussins etant tous dehoussables je m’occuperai apres le confinement de faire faire des housses dans un tissu tres serre, et je ferai des protege accoudoirs:

aller chercher des baguettes fraiches un coup par semaine et en profiter afin d’effectuer une reserve de chouquettes et brioche pour le petit dejeuner

et designer 1 gateau concernant le samedi soir dans le but de faire tel si bien etait normal, le seul luxe de votre periode de confinement, J’me suis apercue que me manquait la pizza que nous nous partagions parfois l’Homme et moi le samedi soir justement mais cela c’etait avant …d’ou l’importance de s’offrir de petits plaisirs pour avoir l’impression que tout va bien

avoir votre habitude desormais de photographier chaque matin et parfois le apri?m cet horizon et ne pas s’en lasser, ainsi, je m’apercois que c’est bon d’avoir ces habitudes Afin de tenir…

on s’apercoit vite que la routine nous aide a tenir comme ces souvenirs