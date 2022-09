Un petit blog destine a regrouper l’ensemble de faire mes travaux de peinture, aussi bien les commandes que les figurines personnelles.

Retour a toutes les affaires : BloodBowl, Bolt Action et Age of Sigmar (si si. )

Apres une semaine blanche a mon retour du Japon, je me suis enfin remis a la peinture. Les commandes avancent doucement (la plus grosse reste quasiment terminee), mais J’me suis mis votre petit rush peinture Afin de finir des projets entames depuis quelques moment ou avancer dans d’autres choses qui me titillent le pinceau.

Premiers a passer a J’ai peinture : une bande de plantes vertes pour Age of Sigmar.

J’en vois deja qui hurlent ou qui ricanent, mais je m’explique facilement.

Suite a une part faite avec un copain ( c’est par ici que ca se marche : Vieilles rancunes et maleflammes), partie au cours de laquelle nous avons bon nombre rigole, nous avons convenu que nous allions certainement refaire quelques parties au sein d’ l’annee, histoire de nous changer de les habituelles parties de Kings of War.

Du coup, je me suis remis a resocler ma agee armee d’elfes sylvains, mais surtout a avancer sur la peinture d’une bande de plantes vertes enervees pour m’aligner une bri?ve force de Sylvaneths.

J’avais deja 10 dryades de peintes, ainsi, 10 autres ainsi qu’un homme-arbre attendant un tour. Comme je l’ai devoile, j’habite legerement en periode de rush, histoire d’avancer sur les trucs qui stagnent, et forcement j’ai mis un bon coup de collier pour finir bien ce petit monde en votre WE :

Resultat plutot satisfaisant a mon gout, a grand renforts de lavis, de brossage ainsi que flocage.

Secondes victimes de votre retour a Notre peinture, 3 skavens destines a mon equipe des Bas Fonds. La encore, aucun chance pour eux, ils ont herite d’une superbe tenue rose ! ^^

Et la vue de l’equipe actuelle, a laquelle je dois i nouveau ajouter votre troll du chaos et le coach :

Pour finir, c’est 1 petit retour concernant Bolt Action. Je me suis inscrit pour un CDA via le forum francais, petit defi Afin de lequel nous devons peindre 1 groupe en 1 temps libre limite. J’ai un moment hesite sur votre que j’esperais peindre : complement Afin de faire mes paras allemands, debut d’armee japonaise ou debut d’armee US.

Finalement, c’est une bri?ve remarque de Red Eye, votre pote d’une Guild, qui a oriente le panel. Au moment oi? je lui ai dit que je commencais une armee de fallschirmjagers, il a reclame si je comptais jouer des troupes une Luftwaffe.

L’idee a tourne et retourne dans ma tete, et depuis 2 semaines, je me suis pas mal interesse au sujet pour me penser que je tenais peut-etre une idee legerement plus originale qu’une armee de SS fin de guerre.

Ce seront principalement 2 illustrations qui m’ont permis de choisir un schema, ainsi, quelques fouilles sur le web m’ont permis de me decider pour quelque chose de plus precis : la 18. Volks-Grenadier-Division.

Pour faire simple, c’est une division formee en septembre 1944, et comprenant en particulier les restes de la 18.Luftwaffe Feld Division (les troupes au sol de la Luftwaffe) ayant reussi a echapper a la destruction en Normandie. Cette division s’illustrera en particulier pendant la bataille des Ardennes.

Bref, votre historique raccord avec le soclage hivernal de mes troupes, et facile a se servir de en complement de mes paras.

Et j’ai fini avec trouver des illustrations m’ont permis de caler le schema de peinture que j’utiliserai Afin de votre CDA, ainsi, en particulier celle-ci :

Et le WE dernier, j’ai fini via franchir le gui?re. Mes promos du black friday m’ont permis de acheter 1 petit stock de trucs chez Warlord Games, tandis qu’un bon d’achat chez HobbyShop a fourni le le est (il y aura aussi une petite surprise, mais chut, je ne vous en dis pas grand chose pour l’instant. ).

Et samedi, en balade tout a l’heure, j’suis passe chez mon vendeur habituel. Tandis qu’on regardait les boites de Bolt Action avec le fils (grand fan de Call of Duty, ainsi, qui me tanne pour avoir des soldats US d’la Big Red One), je suis tombe via cette boite :

A vue de nez, parfait Afin de representer les veterans de Normandie, aussi si je les completerai certainement via des troupes en tenues plus hivernales ou camouflees (je lorgne surtout sur des figs de chez Artizan, encore une fois). J’ai donc 1 groupe tres lourdement arme, que j’ai peint en tenues de service en Lufwaffe, ainsi, avec quelques details indiquant aussi leur statut de veterans (veste ou pantalons recuperes ailleurs, insigne de chasseur de char dans un porteur de panzerfaust. )

Je me suis donc tape votre gros rush peinture pendant la journee du dimanche, avec finitions hier matin avant d’aller bosser, ainsi, ca me procure quelque chose qui me plait beaucoup (a voir votre qu’en diront les specialistes, mais tel je l’ai deja devoile, je cherche plus une evocation qu’une peinture ultra realiste) :

Et voila votre que donne notre livelinks comment Г§a marche armee pour l’instant. Mes troupes se renforcent, ainsi, devraient recevoir quelque peu plus de soutien blinde au sein des jours qui viennent vu que j’ai un Hetzer et un petit transport de troupes Sdkfz 250 ramenes du Japon, ainsi, qui attendent patiemment de receptionner camouflage et finitions) :