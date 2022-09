Ce qu’il y avait a dire «en plus» dans l’affaire Alexia Daval

C’est temps qu’on en finisse au milieu des «accidents» et les «drames passionnels» pour rappeler les faits bruts: 1 homme a tue sa propre copine. Et ca arrive encore la totalite des trois temps en France.

Le traitement du meurtre d’Alexia Daval une telle semaine a ete un cas d’ecole ou, Afin de etre plus precise, un vautrage complet.

Je ne cause aucun la defense que l’accuse et ses avocats ont choisie. Qu’ils utilisent n’importe quel argument, c’est bien leur droit. L’accuse va bien tenter Afin de minimiser www.datingmentor.org/fr/sites-de-rencontre-introvertis/ sa responsabilite –comme il le fait depuis le commencement. Cela se presentera sous les traits de la veritable victime, un homme soumis a des maltraitances psychologiques. Soit.

«Par accident», mais sans des guillemets

Neanmoins, les journalistes ont diverses devoirs, dont le premier: Notre vigilance. Ces trois derniers mois, on a decouvert des articles qui reprenaient sans le commencement de l’ombre d’un conditionnel la version du mari: un monstre avait attaque la jeune copine pendant le jogging. Une version etayee par zero preuve et pour cause: elle est fournie avec le presume meurtrier Afin de s’innocenter.

Eh non, en fait, il l’attendait dans le salon.

On pourrait penser qu’apres s’etre laisses balader quelque peu trop rapidement avec le presume meurtrier, des medias allaient prendre ses nouvelles declarations avec des pincettes. Eh bien gui?re du tout.

Sur nombre de blogs d’infos mardi soir, on retrouvait J’ai declaration de l’avocat d’apri?s laquelle Jonathann Daval aurait tue son epouse «par accident», mais sans les guillemets. Pourtant, l’emploi des guillemets est essentiel pour mentionner que ce seront des propos rapportes non verifies avec qui on maintient une distance. Mes guillemets, c’est la base. Meme l’AFP, qui possi?de edicte une charte Afin de bien traiter des feminicides, a commis cette erreur. A une decharge, l’agence s’en reste aussitot excusee et a corrige ses titres.

En zappant dans plusieurs chaines de television, j’ai surpris defiler l’integralite des pieges habituels de ce genre d’affaires: «drame», «drame passionnel», «amour». On ne devoile jamais «drame», on ne devoile nullement «passionnel» ou «fou d’amour».

Est-ce ideologique? Non. Entre «un drame familial s’est noue dans l’Aube» et «Dans l’Aube, un mari a egorge son epouse», la deuxieme formulation n’est nullement moins neutre. Au contraire, elle evoque les choses telles qu’elles seront, sans le filtre des formules convenues. Attenuer J’ai violence de ces meurtres en evoquant un «drame» ou une «dispute qui possi?de en gali?re tourne», c’est deja denaturer les realises.

Il existe des outils a la disposition des journalistes Afin de eviter la plupart erreurs courantes, ceux realises par le collectif Prenons J’ai une ou le travail de deconstruction de Sophie Gourion. Le souci, c’est que pour les utiliser, vous devez deja avoir conscience en nature de l’information qu’on va traiter.

Englues dans la psychologie de comptoir

Et i priori, a TF1 et a France 2 jeudi jour, votre n’etait nullement le cas. J’ai regarde deux fois ces 20h. Deux fois, parce que je me disais que votre n’etait pas possible qu’aucun des deux n’ait a un moment evoque les autres victimes d’homicide conjugal. J’avais forcement du louper votre passage.

Sur France 2: reportage a partir des aveux de Jonathann Daval, puis duplex depuis Besancon avec 1 journaliste qui redit la aussi chose. «Un homme a bout, votre jeune homme devaste». Deuxieme reportage sur les elements ayant fera basculer l’enquete. Retour plateau avec votre journaliste justice qui nous parle mensonge et dissimulation. Conclusion d’Anne-Sophie Lapix: «Voila votre qu’on pouvait dire sur Jonathann Daval». Mais non! On pouvait dire tellement environ trucs!

Sur TF1: reportage i propos des aveux, puis duplex devant la gendarmerie de Besancon, retour plateau, lancement d’un portrait de Jonathann Daval dans lequel on prend Afin de argent comptant les propos de l’accuse sur la personnalite «ecrasante» d’Alexia Daval. Fin.

Ces aveux font l’ouverture des 2 plus gros journaux televises du pays et pas un ne lance un reportage sur les feminicides. Manque votre ne prononce meme le mot. Pourtant, c’etait l’occasion Afin de informer, Afin de sensibiliser a votre theme. A la place, on reste reste englue dans la psychologie de comptoir au sujet de l’accuse. J’adore la psychologie de comptoir, mais je n’ai pas besoin d’en voir dans les journaux, je fais ca tres bien au cafe avec mes amis.

C’est aussi pire que ca: et cela interesse, votre n’est pas qu’un homme ait tue sa compagne, c’est qu’il ait menti. Alors que je m’attendais a ce qu’on cite au moins certains noms des autres dames tuees recemment avec leurs conjoints, le specialiste justice de France 2 a bel et bien evoque deux autres affaires: Veronique Courjault (mere infanticide) et Patrick Henry (enlevement et meurtre d’un gari§on). Notre point commun avec Jonathann Daval? Ils avaient aussi menti.

Alexia Daval a ete tuee par son conjoint en octobre 2017. Exactement comme Celine, Catherine, Marielle, Corinne, Yamina, Marine-Sophie, Emmanuelle. Mais en redactions de France 2 et TF1, personne n’a pense a faire le parallele.

Vous allez me penser: «Mais c’est parce que votre histoire reste hors norme». Mes remarques psychologisantes sur Jonathann ne disent gui?re autre chose que «il est exceptionnel». Comme si cette affaire etait exceptionnelle. Un mari a tue une femme: ce n’est pas extraordinaire et ca merite plus que des «experts» qui dissertent comme s’ils etaient l’agent Ford dans Mindhunter.

Alexia Daval, une victime parmi toutes les autres

En quoi l’affaire Daval est-elle plus extraordinaire que celle de Jennifer, 31 ans, mere de deux enfants et portee disparue en Corse en fevrier soir, dont on a retrouve la peau au fond d’un ravin au bout de deux mois de recherche, avant de decouvrir que c’etait Loic, 31 annees, le ancien compagnon, qui l’avait etranglee et avait deplace son cadavre? Ou celle de Bernard, 70 annees, qui a etouffe le epouse Jacqueline, 69 annees, avant d’enterrer le corps dans leur jardin et de signaler sa disparition en insistant bien sur le fait qu’elle etait depressive. C’etait le mois soir. Un homme qui tue une compagne –ou le ex-compagne– et qui ment, ce n’est jamais un scoop.

Je sais que c’est la piste de la joggeuse en debut d’enquete additionnee au cote «feuilletonnant» de l’affaire Daval qui possi?de entraine un traitement sous l’angle du pur fait plusieurs. Mais le role des journalistes, c’est aussi de remettre en perspective les faits. Or la mise en perspective ici, c’est de penser qu’il s’agit d’un homicide conjugal, et plus exactement d’un feminicide. C’est aller du cas particulier pour, au minimum, rappeler le nombre de victimes par an. Il existe une responsabilite a insister dans le fait que ca arrive plus souvent qu’on ne le crois, que ca touche l’integralite des ages et tous les milieux sociaux.