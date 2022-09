Dans la vie, j’habite vice-president tout d’un club de bikers & agent de securite et je m’en sors possible.

Sinon, grace a mon passe et une promesse, j’suis dans une relation compliquee avec Alix, fiance a elle et je le vis plutot beaucoup.

gamin de motard au destin tout trace ancien militaire seul rescape de la prise d’otage recemment debarrasse de son addiction a J’ai drogue, l’alcool demeure cependant en parages pour mieux l’accompagner grand frere endeuille qui vit difficilement des pertes autour de lui futur pere aux multiples secrets grognon un brin trop protecteur et amourache de sa sulfureuse poupee.

Notre calme avant la tempete. J’ai journee se termine, le vice-president trouve les vestiaires ou il se change, rangeant le costume soigneusement pour retrouver ce cuir tant aime. Coup d’oeil au portable. Surprise perceptible via la figure. Un message, Alix, l’inquietude qui vient a naitre dans le fond de le crane. Comme des craintes qui ne cessent de l’animer et qu’il tente de chasser mais qui reviennent, chaque fois qu’elle peut etre aussi evasive. Quelque chose a dire ? Concernant qui, quoi, pourquoi et comment ? Une tape via l’epaule vient le faire sursauter, la figure tendu il se retourne, se decrispe aussitot qu’il voit la mine enjoue de le collegue qui lui souhaite une agreable fin de journee auquel il repond d’un signe de tete et d’un leger sourire. Sourire force, sourire tendu. Au moment oi? autrefois il etait le genre de mec a i chaque fois tirer la tronche, avec un certain temps, Niels, il ne se reconnait nullement. Il se sent beaucoup, content. Pourtant c’est complique. D’un sens il le sait, ca le va i?tre toujours. Neanmoins, reste ce que ce message est la pour lui annoncer que tout ca va prendre fin https://datingmentor.org/fr/chatstep-review/? Est votre que celui-ci s’agit d’une belle ou d’une mauvaise nouvelle deja ?

Je passe chez toi.

Tape dans le clavier, aussitot envoye avant de finir de se preparer. Casque sous le coude, moto chevauchee, le motard demarre sans plus attendre, qu’elle reponde en retour ou non, de toute facon il est deja en route, pret a la retrouver et entendre votre qu’elle doit lui dire. Le coeur vibrant, il s’accroche a Notre poignee, accelere, joue du danger Afin de mieux se dire que si son coeur s’emballe, c’est avec l’adrenaline et non d’une crainte qui le submerge. C’est ca d’aimer . Quelque peu trop. Trop passionnement. C’est ca de toujours trainer son passe comme 1 vulgaire boulet a Notre cheville. Ca laisse des traces. Et c’est debile. Parce qu’il sait qu’Alix, elle n’est pas le ex. Parce que celui-ci sait que un relation n’est gui?re une relation tel une nouvelle. Di?s que beaucoup meme celle-ci voudrait partir, il sait qu’il pourrait l’en empecher. Quand beaucoup meme les nouvelles sont mauvaises, il sait qu’il pourra lui offrir ses epaules Afin de mieux se reposer et qu’ensemble ils parviendraient a tout surmonter. Pilier inavoue. Bequille pour mieux s’aider a se relever. Mais des banalites qui vont rendre les choses bancales font i chaque fois douter. Et la crainte perdure jusqu’a ce qu’il se gare, jusqu’a votre qu’il s’empresse de monter les escaliers, jusqu’a votre que celui-ci entre chez cette dernii?re, ouvrant la a au milieu des cles qu’elle lui aura donne Il existe de ca un temps certain, jusqu’a ce que du regard il la cherche. Bebe ? resonne sa voix grave dans l’appartement au premier abord vide de presence. Ou est-elle, Alix, ou se trouve-t-elle ? Ses gui?re resonnent entre des murs avant que celui-ci ne soit guide dans le couloir des chambres, la porte de l’une d’entre elles ouverte. La chambre de l’ex-camarade. De l’ami decede, perdu. La chambre de celui que celui-ci aura acheve de la balle. Niels ou lui. Mes sourcils se froncent di?s qu’il s’approche, naturellement il ne franchit pas la barriere tel Afin de prendre la temperature. Ca va ? Qu’est cela se marche ?

Dis-moi tout, parle-moi.Je suis la, j’te lache nullement.