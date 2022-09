Assis i propos des toilettes minuscules, Max essayait maladroitement d’enfiler le costume des annees precedentes.

Assis i propos des toilettes minuscules, Max essayait maladroitement d’enfiler le costume des annees precedentes.

Ca allait et venait autour de lui, sans discontinuer, des voix, des pietinements, des cris et des rires.

Des bruits rassurants, des jolis sons qui donnent le sourire. Comme y n’y avait aucun a, il craignait sans arret d’etre vu dans cette posture ridicule, 1 homme bedonnant aux yeux fatigues, revenant le bide Afin de entrer dans le deguisement du Pere Noel. Cela avait grossi ces deux derniers mois, « effet secondaire des medicaments », lui avait explique le medecin. Le psychiatre de l’hopital. Monsieur Travers. Ca l’avait fait rire, ce nom. C’etait plutot lui qui allait de travers, a en croire Stephanie. Il etait bien de travers, aussi. « Vous perdrez bien ca tres vite en reprenant le sport et en faisant un tantinet attention a ce alimentation. C’est normal de connaitre une phase de depression apres une experience comme la votre. Ne vous en faites gui?re, c’est juste transitoire, ne vous occupez que de retrouver une vie calme et equilibree, une vie de famille. Les medicaments devraient vous aider En outre votre ne est plus qu’un mauvais souvenir. »

Evidemment. Deja, il hurlait moins souvent la nuit, contenait ses angoisses dans des limites tolerables et reussissait a emerger de le lit concernant emmener nos enfants a l’ecole. Stephanie revenait dormir avec lui de temps en temps, dorenavant. Elle ne se plaignait jamais, elle ne disait rien mais des longs regards qu’il J’ai sentait poser dans lui a la derobee etaient clairs. Ses mouvements de recul parfois aussi.

Et donc, le Pere Noel. Cela https://datingmentor.org/fr/chinalovecupid-review/ avait devoile oui, evidemment, Di?s Que la maitresse de Timothee le lui avait propose, parce qu’il le faisait avant, j’ai ete meme son grand bonheur de perdre de classe en classe au milieu des cadeaux, nos bonbons, nos chocolats et les bisous emmoustaches de nylon blanc.

Juliette adorait ca, quand elle est en maternelle. Mais le costume est un peu serre, maintenant. Et la perruque sentait bizarre, le moisi et la poussiere. Cela avait oublie de bien ranger correctement avant de partir, la derniere fois.

Un bruit de pas, ainsi, les encouragements d’une petit femme accompagnes de la petite voix claire qui pepie gentiment. Zut, commande en flag. L’Atsem croisa son regard et sourit :- Oh, viens, Joanna, il faut aller en toilettes des grands, on ne va nullement utiliser celles-ci, depuis votre probleme !- Ah bon ? Elles sont cassees ? Clin d’oeil complice de l’Atsem a Max qui se rendit compte, une fraction de seconde trop tard, que j’ai ete lui, le souci. C’etait bien ainsi qu’il se voyait aussi.

Deux mois que celui-ci etait rentre. Cela avait eu le sentiment que tout redeviendrait normal, une fois a domicile. Qu’il suffirait d’etre dans les bras de Stephanie et d’embrasser Juliette et Timothee pour que tout soit tel avant. Il l’avait sincerement cru.

Ce n’etait nullement sa faute. « Ne culpabilise gui?re, ce n’est gui?re ta faute. Tu en as surpris de dures, je sais. Tu me raconteras quand tu pourras, ne t’en fais gui?re cheri. Je peux patienter. Je t’epouse. On t’epouse extri?mement la totalite des trois, on reste la avec toi. Occupe-toi d’aller mieux avant bien. »Ce n’etait jamais sa faute. Ce n’etait aussi gui?re sa faute. Et il n’aurait jamais du etre la, ce n’etait nullement le tour. Remplacement impromptu. Il avait evoque oui, il disait i chaque fois oui. Pour le sourire des gens, pour un visage qui s’illumine brievement, pour etre aime, Afin de ne point deplaire. Parce que c’est plus enfantin.

« Comment ca, tu pars ?

Mais ce ne devait jamais etre avant l’annee prochaine. On avait prevu des vacances l’ensemble de ensemble, pour une fois. Merde, Max, non, tu peux jamais Realiser ca ! »Elle avait crie, aussi qu’elle ne le faisait jamais, elle avait pleure aussi, elle est tellement decue. Et lui tel votre con, commande au piege de le incapacite a dire non. Pour prouver qu’on pouvait lui faire confiance, qu’il valait quelque chose, qu’on pouvait compter concernant lui. Mes autres, oui, mais jamais sa femme. Manque une telle fois-la. C’etait dur pour elle de se retrouver toute seule avec les bambins, jongler avec l’integralite des contraintes et les corvees, maintenir un semblant de bonheur familial sans lui. De toute facon, il n’etait bon a pas grand chose. Il avait bien foire, mauvais pere, mauvais mari, mauvais homme. Un rate. Sa mission aussi, il l’avait foiree. On ne lui demanderait plus rien, comme ca au moins, Stephanie pourrait i?tre contente. Il ne la verrait plus jamais pleurer avec ces missions a la con. C’etait autant.