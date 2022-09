Pour la premiere fois ma vie, je suis Realiser du jogging volontairement.

Je deterre des mochetes de baskets que je n’ai jamais portees, une petite robe de survet et votre tee-shirt, je me fais des couettes en rougissant des souvenirs qu’elles evoquent, ainsi, je prends mon iPod.

Impossible de rester assise une minute De surcroit devant cette merveille de la technologie a Women’s Choice pour rencontres lire des trucs aussi derangeants. J’habite trop agitee : je dois bruler de l’energie. A vrai dire, j’aurais meme envie de courir jusqu’a l’hotel Heathman Afin de exiger de me faire baiser via le maniaque du controle. Mais c’est a huit kilometres de i la maison et je doute de pouvoir en parcourir ne serait-ce qu’un seul. En plus, il pourrait i?tre capable de refuser, ce qui serait affreusement humiliant. Kate sort de sa voiture alors que je franchis la a. Elle manque de laisser choir ses courses en me voyant. Ana Steele en chaussures de sport ? Je la salue d’un signe sans m’arreter pour subir le inquisition. Il convient que je sois seule. Snow Patrol dans les oreilles, je m’eloigne dans le crepuscule opale et aigue-marine. Que Realiser ? Je le veux, mais au sein des conditions qu’il m’impose ? Pas si sur. Je devrais peut-etre eplucher ce contrat ridicule ligne a ligne pour en negocier nos termes. D’apres mon enquete, il n’a aucune valeur juridique. Christian doit le savoir. Je suppose qu’il s’agit seulement d’etablir les parametres de la relation, ce que je peux attendre de lui et ce que celui-ci attend de moi -ma soumission totale. Suis-je prete a J’ai lui accorder ? En suis-je juste capable ?

Une question me taraude – pourquoi est’il tel qu’il est ?

Est-ce parce qu’il a ete seduit tres jeune ? Ca reste une enigme pour moi. Je m’arrete a cote tout d’un grand epicea et j’appuie les mains sur les genoux pour reprendre mon souffle. Que c’est bon. purificateur. Je sens la resolution se durcir. Oui. Je dois lui preciser et cela me convient cela qui ne me convient pas ; lui faire part de mes remarques par mail, afin que nous en discutions mercredi. J’aspire une grande bouffee d’air Afin de me nettoyer les poumons et je retourne a l’appartement au petit trot. Kate a fait le shopping pour ses vacances a toutes les Bermudes : bikinis et pareos assortis. Avec sa silhouette mince et pulpeuse, elle est forcement superbe dans tout ca, mais elle tient a me faire un defile de mode. Cela n’y a gui?re trente-six facons de dire « Tu es canon, Kate ». Elle ne fera pas expres de me complexer, je sais, mais je finis par trainer mes pauvres fesses en sueur dans ma chambre sous pretexte d’effectuer des cartons. Notre moins qu’on puisse dire, c’est qu’apres avoir decouvert Katherine Kavanagh en bikini, je ne point me sens a la hauteur. J’ai pris ma merveille d’la technologie avec moi. Je J’ai pose sur mon bureau pour envoyer un mail a Christian.

De : Anastasia Steele Objet : Choquee Date : 23 mai 2011 20:33 A : Christian Grey Cinquante Nuances de Grey 121 D’accord, y’en a assez vu. Ciao, c’etait cool d’effectuer ta connaissance. Ana Je clique sur « envoyer », ravie de ma petite plaisanterie. La trouvera-t-il drole ? Et merde – sans doute pas. Christian Grey n’est gui?re repute Afin de le sens de l’humour. Mais je sais qu’il existe, j’en ai eu la preuve. Tout ainsi. j’ai peut-etre un brin pousse. Je guette sa reponse. Et je guette. et je guette. Je consulte le reveil. Dix minutes se paraissent ecoulees. Pour me distraire de l’angoisse qui me noue les tripes, je commence a fourrer mes livres dans un carton. A 21 heures, forcement aucun nouvelles. C’est peut-etre sorti. Je mets mes ecouteurs pour ecouter Snow Patrol, et m’assieds Afin de relire le contrat et avouer mes remarques. Je ne sais jamais pourquoi je leve les yeux ; je decele peut-etre un leger mouvement du coin de l’oeil. Il semble debout a J’ai a ma chambre, dans le pantalon en flanelle grise et sa chemise en lin blanc, ainsi, il fait tournoyer doucement ses cles de voiture. Je retire mes ecouteurs, tetanisee. Merde alors !